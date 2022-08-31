Построят, пошьют, на работу возьмут

1967 год. К этому времени в Москве открылось большое количество различных торговых площадок, например, мальчик примеряет шляпу в столичном магазине «Богатырь» / Фото: РИА Новости

В конце августа 1966 года рубрика «Справочное бюро» помогала решать читателям их бытовые проблемы.

Мебель по спецзаказу

В редакцию «Вечерней Москвы» поступали разные вопросы от жителей столицы. Но бывали и такие, на которые газета не могла дать четких ответов. Так, в номере от 30 августа 1966 года москвичка Е. Молодцова спросила, где можно найти консультанта по эскизам нестандартной мебели.

«Справочное бюро» ответа дать не может. Хотя должны сознаться, что вопрос то Молодцовой вполне правомерен, — написала газета. — На фабрике «Моссбытмебель» могут изготовить мебель на заказ, но вот консультанта, который помог бы воплотить идеи клиентов, там нет».

Директор фабрики Брулев согласился с тем, что консультант должен быть, потому намерен поставить этот вопрос перед городским управлением бытового и коммунального обслуживания. Так «Вечерняя Москва» указала на существующую проблему с перспективой ее решения.

Нужно больше магазинов

Читатели В. Лебедева, В. Смирницкий и другие, недавно переехавшие в район Давыдково, интересовались, когда же там будут построены новые магазины. Заведующий отделом торговли исполкома Киевского райсовета товарищ Смирнов заверил, что они появятся обязательно.

По генеральному плану застройки района к 1968 году в Давыдкове предполагалось возвести торговый центр и продовольственный магазин.

Изготовят портьеры на любой вкус

Читатели А. Климова и О. Солнцева спрашивали, где можно пошить портьеры из купленного отдельно материала.

Рубрика «Справочное бюро» отправляла читателей в магазин № 37, расположенный по адресу: Арбат, 28. Здесь могли сделать не только портьеры, но и чехлы на мебель, а также на автомобиль. Стоил пошив 2 рубля 70 копеек за портьеру длиной до трех метров.

Трудиться на дому

Инвалид третьей группы И. Карелова, которая окончила курсы художественной вышивки и отделки одежды, спрашивала, может ли она выполнять заказы по шитью дома?

«Конечно!» — отвечала рубрика. Директор фабрики по индивидуальному пошиву и ремонту одежды товарищ Цыплаков сообщил, что и для Кареловой, и для других надомников у них найдется работа.