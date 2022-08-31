«Делаю людей счастливыми»: специалист Шипиловского отдела ЗАГС Евгения Кубаева
Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.
Сегодня героиней рубрики «Начистоту» стала главный специалист Шипиловского отдела ЗАГС Евгения Кубаева.
- Работа кардинально поменяла мою жизнь.
- Мой рабочий коллектив — это большая команда единомышленников.
- Я считаю, что ключевыми профессиональными качествами являются дисциплина и ответственность.
- Настроиться на рабочий лад несложно, если ты действительно любишь то, что ты делаешь.
- Мне необходимо на протяжении всего дня дарить людям положительные эмоции. Награда за это — их искренняя радость и счастливые лица.
- Однажды на работе у меня произошла забавная ситуация: молодожены забыли обручальные кольца. Меня очень впечатлило, что этот конфуз нисколько не омрачил их торжество — в зале регистрации бракосочетания они обменялись кольцами, которые сделали из веточек сирени.
- Я очень люблю район, в котором живу и работаю, — Орехово-Борисово Северное, да и весь Южный административный округ.
- Больше всего в Москве мне нравятся парк «Царицыно», Арбат, театр «Сатирикон» и МХТ имени А. П. Чехова.
- Мечтаю побывать на Камчатке, Байкале и Алтае.
- Со своим будущим мужем я познакомилась на ювелирном предприятии. Сразу почувствовали взаимное притяжение. Думаю, это была любовь с первого взгляда.
- Мое самое яркое воспоминание в жизни — это рождение сына.
- Моя главная мечта — чтобы сын был счастливым.
- Сыну я хотела бы пожелать быть искренним, честным и смелым.
- Я очень люблю семейные традиции. На праздники мы устраиваем ужины, а на Новый год, в полночь, обязательно выходим загадывать желания под праздничный салют.
- Уют — это то место, где меня окружают люди, с которыми мне комфортно.
- Я рада, что в моей жизни есть друзья, проверенные временем.
- У меня есть домашнее животное — кот Джонни. С ним никогда не бывает скучно.
- Я человек творческий. Мое хобби — изготавливать ювелирные украшения для друзей и семьи.
- Любимая привычка — пить кофе по утрам.
- Самые любимые цвета — зеленый и синий.
- Больше всего из школьных предметов мне нравились алгебра, химия и литература.
- Мой самый любимый фильм — «А зори здесь тихие». Сильнейшая картина о любви, чести и долге.
- Любимые книжные герои — это Воланд из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Остап Бендер из романов И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Мне кажется, эпиграф «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» хорошо характеризует Воланда. А Остап Бендер — это персонаж острый, неоднозначный и отражающий свое время. Он великий комбинатор, который совмещает легкость и здравомыслие.
- Я стараюсь ежедневно самосовершенствоваться.
- Всегда руководствуюсь девизом: «Делай, что должен, и будь, что будет».
- Я никогда не могу отказать в помощи людям.
- Человек должен быть честным и добрым.
- Позитивный настрой — залог успешного дня.
ДОСЬЕ
Евгения Михайловна Кубаева родилась 22 июля 1985 года. В 2006 году окончила Московский институт национальных и региональных отношений по специальности «государственное и муниципальное управление». В Шипиловский отдел ЗАГС пришла в 2017 году на должность специалиста первой категории. Чуть позже заняла должность главного специалиста отдела ЗАГС. Евгения Кубаева регулярно участвует в профессиональных конкурсах, постоянно повышая свою квалификацию. Замужем, воспитывает сына.