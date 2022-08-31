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«Делаю людей счастливыми»: специалист Шипиловского отдела ЗАГС Евгения Кубаева

Рената Лебедева
Общество
«Делаю людей счастливыми»: специалист Шипиловского отдела ЗАГС Евгения Кубаева
Фото: Анна Темнышева / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

Сегодня героиней рубрики «Начистоту» стала главный специалист Шипиловского отдела ЗАГС Евгения Кубаева.

  1. Работа кардинально поменяла мою жизнь.
  2. Мой рабочий коллектив — это большая команда единомышленников.
  3. Я считаю, что ключевыми профессиональными качествами являются дисциплина и ответственность.
  4. Настроиться на рабочий лад несложно, если ты действительно любишь то, что ты делаешь.
  5. Мне необходимо на протяжении всего дня дарить людям положительные эмоции. Награда за это — их искренняя радость и счастливые лица.
  6. Однажды на работе у меня произошла забавная ситуация: молодожены забыли обручальные кольца. Меня очень впечатлило, что этот конфуз нисколько не омрачил их торжество — в зале регистрации бракосочетания они обменялись кольцами, которые сделали из веточек сирени.
  7. Я очень люблю район, в котором живу и работаю, — Орехово-Борисово Северное, да и весь Южный административный округ.
  8. Больше всего в Москве мне нравятся парк «Царицыно», Арбат, театр «Сатирикон» и МХТ имени А. П. Чехова.
  9. Мечтаю побывать на Камчатке, Байкале и Алтае.
  10. Со своим будущим мужем я познакомилась на ювелирном предприятии. Сразу почувствовали взаимное притяжение. Думаю, это была любовь с первого взгляда.
  11. Мое самое яркое воспоминание в жизни — это рождение сына.
  12. Моя главная мечта — чтобы сын был счастливым.
  13. Сыну я хотела бы пожелать быть искренним, честным и смелым.
  14. Я очень люблю семейные традиции. На праздники мы устраиваем ужины, а на Новый год, в полночь, обязательно выходим загадывать желания под праздничный салют.
  15. Уют — это то место, где меня окружают люди, с которыми мне комфортно.
  16. Я рада, что в моей жизни есть друзья, проверенные временем.
  17. У меня есть домашнее животное — кот Джонни. С ним никогда не бывает скучно.
  18. Я человек творческий. Мое хобби — изготавливать ювелирные украшения для друзей и семьи.
  19. Любимая привычка — пить кофе по утрам.
  20. Самые любимые цвета — зеленый и синий.
  21. Больше всего из школьных предметов мне нравились алгебра, химия и литература.
  22. Мой самый любимый фильм — «А зори здесь тихие». Сильнейшая картина о любви, чести и долге.
  23. Любимые книжные герои — это Воланд из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Остап Бендер из романов И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Мне кажется, эпиграф «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» хорошо характеризует Воланда. А Остап Бендер — это персонаж острый, неоднозначный и отражающий свое время. Он великий комбинатор, который совмещает легкость и здравомыслие.
  24. Я стараюсь ежедневно самосовершенствоваться.
  25. Всегда руководствуюсь девизом: «Делай, что должен, и будь, что будет».
  26. Я никогда не могу отказать в помощи людям.
  27. Человек должен быть честным и добрым.
  28. Позитивный настрой — залог успешного дня.

ДОСЬЕ

Евгения Михайловна Кубаева родилась 22 июля 1985 года. В 2006 году окончила Московский институт национальных и региональных отношений по специальности «государственное и муниципальное управление». В Шипиловский отдел ЗАГС пришла в 2017 году на должность специалиста первой категории. Чуть позже заняла должность главного специалиста отдела ЗАГС. Евгения Кубаева регулярно участвует в профессиональных конкурсах, постоянно повышая свою квалификацию. Замужем, воспитывает сына.

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