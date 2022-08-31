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Кино объединяет: какие кинофильмы были представлены на 44-м кинофестивале

Татьяна Еременко
Общество
Кино объединяет: какие кинофильмы были представлены на 44-м кинофестивале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столица встретила гостей и участников Московского международного кинофестиваля. «Вечерняя Москва» рассказывает о фильмах, представленных на ММКФ.

В этом году на 44-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), который проходит с 26 августа по 2 сентября, в рамках конкурсных и внеконкурсных программ запланировано к показу 245 лент из более чем 45 стран.

— Московский кинофестиваль — больше, чем праздник кино, — подчеркнул в своем приветственном слове мэр Москвы Сергей Собянин. — На протяжении десятилетий это визитная карточка российской столицы, открытой миру, дружбе и сотрудничеству.

Несмотря на то что Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров приостановила аккредитацию ММКФ, на смотр приехали 215 гостей.

— Зимой окно замерзло, весной оттаяло. Как заморозили, так и разморозят, если захотят, — прокомментировал ситуацию президент ММКФ Никита Михалков. — Главное, что фестиваль ничего не потерял от этого. Ведь его качество определяется картинами. А организация — командой.

На этот раз в дополнение к основному конкурсу полнометражных игровых фильмов, а также короткометражного и документального кино ММКФ ввел новую программу: «Русские премьеры» с шестью лентами. Кроме того, собрали 16 внеконкурсных программ и три ретроспективы.

В этом году председателем жюри основного конкурса стал народный артист России Евгений Миронов. Жюри «Русских премьер» возглавил режиссер Сергей Урсуляк. Во главе тех, кто оценивает документальное кино, встал малайзийский режиссер У-Вэй Бин Хаджи Шаари. Председатель конкурса короткометражного кино — израильский актер Гур Бентвич. На главный приз ММКФ — «Золотого Святого Георгия» — претендуют 13 лент, три из которых российские.

Вот они.

ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА

Режиссер Виталий Суслин.

Суслин снял ленты «Седьмой пробег по контуру Земного шара», «Рапана» и другие. По сюжету провинциальный сапожник мечтает о море и пишет мемуары о детстве для своего сына.

МОЛОДОСТЬ

Режиссер Дмитрий Давыдов.

Известность Дмитрий Давыдов получил со своим якутским фильмом «Пугало». В ленте «Молодость» показана история 40-летнего Василия, который полжизни искал счастья в большом городе, но вернулся в деревню.

ОГОРОД

Режиссер Лариса Садилова.

Автор лент «С любовью, Лиля», «Однажды в Трубчевске» сняла фильм, в котором две немолодые сестры живут в маленьком городке, к детям в Москву не рвутся, делают закатки с огорода. И одна встречает любовь.

Также в программе представлены: лента из Ирана «Без предварительной договоренности»; из Румынии — «Глас вопиющего в пустыне»; от Бангладеш и Нидерландов — «Инстинкт», из Шри-Ланки — «Мария. Ангел океана»; «Надежда» производства Турции, Германии и Словении; из Франции — «Плотники в авилонские», от Боливии и Уругвая — «Посетитель», из Китая — «Путешествия Масторны», из Перу — «Ульи», а также из Сербии — «Усекновение».

Конкурс «Русские премьеры» собрал семь новых российских фильмов: «F20» Арсения Герасимова, «Жанна» Константина Статского, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Кэт» Бориса Акопова, «Микулай» Ильшата Рахимбая, «Петрополис» Валерия Фокина, «Похожий человек» Семена Серзина.

— Я испытываю оптимистичные чувства: в определенный момент всегда появляется картина, которая в тебе все переворачивает, дает огромный глоток кислорода, расширяет твои бронхи, сосуды, с тобой словно что-то начинает происходить. И я жду именно такого фильма, — отмечает член жюри конкурса «Русские премьеры» режиссер Иван Твердовский.

Расскажем про несколько лент, которые, возможно, схожим образом повлияют на вас.

ПЕТРОПОЛИС

Режиссер Валерий Фокин.

— Мне как театральному режиссеру очень нравится сочетание театра и кино, — объясняет визуальное решение своей картины Валерий Владимирович.

По сюжету ученый Владимир Огнев (Антон Шагин), исследуя возможность контакта с инопланетянами, переживает личную трагедию и оказывается тем, кто способен повлиять на судьбу человечества.

ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

Режиссер Семен Серзин.

— Я все время без зазрения совести говорю, что Дмитрий Данилов (драматург, по пьесе которого «Свидетельские показания» снял кино Серзин. — «ВМ») — гениальный писатель. Он один из немногих, кто умеет без пафоса, без нарочитости говорить о фундаментальных вещах, в том числе о смерти, — поясняет выбор литературного материала режиссер Серзин.

Это кино — черно-белая история о том, как следователь собирает показания у людей, которые знали человека, выпавшего из окна, чтобы разобраться в том, что же произошло и каким был погибший.

В конкурсную программу документального кино ММКФ-44 вошли 11 кинолент. Среди них — история французского режиссера Бертрана Нормана про российского оперного певца Евгения Никитина «Рокбаритон». А также проект про фермера Джастаса Уолкера, который из США перебрался жить в Сибирь, снятый режиссером Андреем Ананиным «Земля больших возможностей». Кино «Квартет» режиссера Никиты Сташкевича про преподавательницу игры на скрипке Ларису из Донецка и многие другие работы из разных стран мира.

Расскажем про одну из них.

ФЕЛЛИНИ И ТЕНЬ

Режиссер Кэтрин Макгилврэй (Италия, Швейцария).

— Я счастлива, что имею возможность представить свой фильм в вашей программе, — отметила Кэтрин. — Основной замысел этой картины — показать ту сторону характера и жизни Федерико Феллини, которая до сих пор никем не была освещена: связь его творчества с юнгианским представлением о психоанализе, с которым Феллини впервые познакомился в 1960 году благодаря Эрнсту Бернхарду.

Это тонкая и нежная история о том, как иностранный режиссер собирает материал для кино о Феллини. И с каждым шагом она все глубже проникает в образный мир мастера. Картина дополнена анимацией, кадрами из фильмов великого режиссера, фотоснимками.

18 короткометражек вошли в состав конкурсной программы ММКФ-44. Пробежимся по ним? «А» Татьяны Жуковой про женщину, желающую забрать вещи из загородного дома, и соседа, который вечно мешает. «Без четверти полдень» Алекса Ноппеля про 10-летнего Амброса и 13-летнюю Мабель, которым не дают играть «Кроты» Вани Виктора Кабир Тоньолы про Анну, Франческо и восьмилетнего Джорджо, которые делают снимки с отдыха на Багамах с помощью фотошопа. «Мороженое. Мороженое» Стива Спремо про 30-летнего эмигранта, оказавшегося там, где все говорят на разных языках и никто никого не понимает. Увидеть необычные и интересные картины из самых разных уголков нашей планеты помогут внеконкурсные программы. Коротко о главном в них.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ

В рамках данной подборки можно увидеть ленту «История неполучившегося фильма» Никиты Михалкова о том, как в 1993 году он снял игровое кино «Вспоминая Чехова», но оно так и не вышло на экраны. Теперь режиссер анализирует: почему так произошло?

Также покажут ленту Егора Климовича «Афган. Грани войны» про 10 лет боевых действий. Представят новый сезон сериала «Контейнер» Алексея Ляпичева. Будет и несколько других лент.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКБАСТЕРЫ

В подборку вошли фильмы, завоевавшие национальный прокат разных стран. Среди них «Битва при Чосинском водохранилище» в двух частях. Над лентой про сражение между американскими и китайскими вой сками в 1950 году работали режиссеры Цуй Харк, Чэнь Кайгэ, Данте Лам.

«Король воров» режиссеров Адебайо Тиджани и Топе Адебайо из Нигерии расскажет историю о том, как городу-королевству Аджероми стал угрожать бандит и террорист Агесинколе.

Также можно увидеть мелодраму «Любовь-дальтоник», которую снял Джон Лео Д. Гарсия из Филиппин про художника, который перестал различать цвета. И многие другие хиты.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Тут собраны фильмы, которые были хорошо приняты на разных кинофестивалях.

— Благодаря такой панораме у зрителей, которые выбрали Московский фестиваль как свою точку знакомства с кино в этом году, есть возможность восстановить сквозную сюжетную линию и драматургию мировых фестивалей, — на представлении фильма из этой программы «Угощение ястреба» пояснил кинокритик Егор Москвитин. — Потому что так можно понять, что было на одном фестивале, на другом, что беспокоит кинематографистов со всех концов света, сделав это в одном месте.

Разнообразие внеконкурсных программ ММКФ-44 столь обширно, что читателю стоит познакомиться с ним самому. Мы же просто перечислим названия: «Дикие ночи», «Мастера», «Арт-кор», «Русский след», «Тигры и драконы», «Открытие Америки», «Персидские мотивы», «Третий возраст», «Вокруг света за 8 дней», «Первая серия», «Свободная мысль. Программа документального кино», «Шот сет», «Мультвселенная», а также ретроспективы «К юбилею Андрея Кончаловского», «Песнь индийских дорог», «Очень большое кино».

Фильмом открытия ММКФ-44 стала лента «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, а фильмом закрытия будет «Решение уйти» корейского режиссера Пака Чхан-Ука.

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