Символ эпохи перемен: на 92-м году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

30 августа поздно вечером пришло известие о кончине Михаила Горбачева — первого и единственного президента СССР, последнего руководителя советской страны. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой. Из большой политики он ушел 31 год тому назад, и все эти годы в стране не утихали попытки объективно оценить его значение как политической фигуры. И не утихнут они еще долго. Но то, что он был ярчайшим политиком ХХ века, — факт.

В конце 1980-х и начале 1990-х годах имя Горбачева было знакомо на земном шаре любому: слишком масштабны были перемены, произошедшие с нашей великой страной за недолгие, в общем-то, годы его правления. С тех пор вилка отношения к нему практически не поменялась, во всяком случае, у нас: одни по-прежнему считают, что он «пришел дать нам волю» и свободу, и испытывают глубокую признательность, любовь и восхищение, другие при одном упоминании его имени бледнеют от ненависти, полагая, что он погубил великую страну.

Есть и третьи, кто считает, что крушение СССР, начавшееся с его подачи, было все равно неизбежным, четвертые уверены, что страна была глубоко больна, а он пытался вылечить ее, но случаются врачебные ошибки... Точные оценки всему даст только время: после «эпохи Горбачева» мы прожили тридцать лет, что для нас — срок колоссальный, но в историческом масштабе — неразличимый отрезок времени. Нельзя спорить с одним: это не символ эпохи, а сама эпоха, и имя Горбачева уже вошло в список самых главных политических фигур ХХ века.

Да, Горбачев был у власти недолго, хотя имел за плечами солидную по длине «взлетную полосу». После слабого здоровьем Константина Черненко его молодецкий задор, энергия и решительность завораживали советских людей. Южный говорок, убедительность, внешняя простота и даже упрямое педалирование особой роли первой леди — он резко отличался от всех руководителей, что были «у руля» до него. На «эпоху Горбачева» выпало беспрецедентное количество событий, последствия которых — и отрицательные, и позитивные — мы ощущаем и ныне. Что же касается воспоминаний… Они тоже разные. Вот он — в толпе рабочих.

Это сейчас кажется пустяком, а тогда было шоком: он был первым руководителем, «двинувшим» в народ после официальной встречи. Никто до него не спрашивал у «подданных», нет ли у них каких замечаний, не просил напутствия. Этот маленький шаг руководителя державы в сторону народа принес Горбачеву огромные политически дивиденды. И нет сомнений: шаг был подсказан ему не пиарщиками и имиджмейкерами, а внутренним порывом. Вот другой кадр из прошлого: он жестикулирует на трибуне. Грохочет на партсъезде. Роняет слово «перестраивать».

Вот он — рядом с Борисом Ельциным, они смотрят друг другу в глаза, еще не зная, что спустя пару лет станут совершенно непримиримы. Вот он на трапе самолета, вернувшийся из Фороса, после изоляции во время путча 1991 года. Что означала тогда брошенная им фраза «всей правды никто не узнает»? Можно догадываться, но не узнать — теперь точно. Загоревший, похудевший, с изменившимся взглядом, он идет по трапу, а люди у телеэкранов плачут от счастья и напряжения — а могли бы убить?! Вот — строгий, прощающийся со страной. Безутешный — на похоронах жены. Эпоха. Нет, до конца мы ее так и не поняли.

«Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Так дальше жить было нельзя — надо было кардинально все менять». Так он говорил потом, вспоминая… Но в 1985 году у Горбачева точно был выбор: оставить доставшееся ему «хозяйство» размером с государство жить, как оно умело, уповая то ли на авось, то ли на теоретическую возможность долгого исторического дрейфа по проложенному прежде маршруту, успев в отведенное ему время поцарствовать всласть — дольше, чем в итоге выпало ему по судьбе. Думается, так и поступили бы на его месте другие кандидаты на этот пост. Но — не он. Горбачев был слишком образован, чтобы не знать, что революция всегда пожирает своих детей. Но он пошел ва-банк.

Выходец со Ставрополья, из бедной крестьянской семьи, внук репрессированных дедов, сын фронтовика, вернувшегося с войны с двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу», Миша с 15 лет работал помощником комбайнера. В 17 лет он получил свою первую правительственную награду, орден Трудового Красного Знамени. Этот факт вкупе с серебряной медалью за окончание школы позволил ему поступить на юрфак МГУ без экзаменов. Он говорил, что в университете твердо решил учиться, не отвлекаясь на романы, но все его планы поменяла встреча с той, что стала его женой почти на полвека. С Раисой Титаренко, студенткой философского факультета МГУ, они познакомились случайно и влюбились друг в друга мгновенно и навсегда.

По воспоминаниям однокурсницы Раисы Максимовны, философа Нины Федоровны Наумовой, буквально на следующий день после знакомства с будущим женихом Рая фактически перестала общаться с одногруппниками, замкнулась. А оживала она, когда появлялся плотный парень с соседнего факультета, с которым они ходили за руку и бесконечно о чем-то говорили. Они были разными, но точно являлись теми самыми половинками целого, которые имеют условный шанс встретиться. Это и правда была любовь.

После университета Горбачев не стал цепляться за Москву. Они уехали с Раисой Максимовной на его родное Ставрополье, где его карьера по партийной линии начала развиваться со скоростью света. Раиса Максимовна защитила кандидатскую диссертацию, стала кандидатом философских наук, занялась педагогической работой. Правда, от предложенной ей должности главы кафедры Горбачева отказалась после заседания их «семейного» совета — они хотели избежать сплетен о том, что жена карьерно успешного управленца «идет в гору» исключительно благодаря успехам супруга.

А он, Горбачев, на всех должностях и постах, которые он занимал, и правда был успешен. И этого «самородка» приметил Юрий Андропов: что-что, а уж выискивать талантливые кадры партийцы умели. Именно властная рука Юрия Владимировича аккуратно и тактически выверенно продвинула молодого и способного управленца ближе к Кремлю, раскрыв для него заветные двери в высшую власть. Это произошло после знаменитой «встречи генсеков» в Минводах.

В 1978 году отдыхавший в Минводах Андропов встречал там следовавших в Баку Брежнева и Черненко. Накануне он убедил молодого и амбициозного главу края Горбачева лично встретить действующего генсека и успокоил сдрейфившего управленца: ничего особенного не нужно, просто расскажи о крае, ведь есть что рассказать! И вскоре Горбачев был перемещен в Москву, где занял должность секретаря ЦК КПСС, отвечавшего за сельское хозяйство. Среди коллег, партийных управленцев, его выделяли молодость и живость.

1/13 Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва 2/13 Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва 3/13 Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS 4/13 В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire 5/13 I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости 6/13 С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости 7/13 Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости 8/13 Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости 9/13 Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости 10/13 Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости 11/13 Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости 12/13 Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости 13/13 Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

При Андропове роль Горбачева как второго политического лица страны была не формально, но фактически узаконена: в отсутствие болеющего Юрия Владимировича он вел заседания секретариатов ЦК КПСС, причем делал это умело и четко, обрастая единомышленниками, но и обретая врагов. В итоге к 1985 году, когда страну разрывала внутренняя потребность перемен, с их возможностью ассоциировался только Горбачев — будто представитель другого вида среди кремлевской геронтократии. Он стал фактически безальтернативным претендентом на лидерство.

Понимал ли Горбачев тогда, в середине 1980-х, что за страну берет на свои плечи? Явно не до конца. Он тоже был в эйфории. В недооценке ситуации он признавался позже, на Пленуме ЦК КПСС 1987 года: «Дело перестройки оказалось более трудным, чем это представлялось нам раньше». Но начало было положено. Беда, очевидно, в том, что собранная Горбачевым команда была очень слаба в смысле экономических знаний и опыта. Гнилые нити, худо-бедно связывающие отдельные отрасли экономики советского устройства, рвались от малейшего прикосновения, падение же мировых цен на нефть в 1986–1987 годах команду просто обезоружило. Экономика не рухнула сразу потому, что жила по принципу паровоза, способного по инерции ехать какое-то время по полю даже после окончания рельс. Но до поры глаза застили иные успехи — политические, а точнее, внешнеполитические.

Горбачев прорубал окно в Европу с энергией Петра I. Его, первого из руководителей СССР, с восторгом принял Запад (за что потом его будут называть чуть ли не европейским контрагентом). Окончание холодной войны и гонки вооружений, свобода выезда за рубеж, падение Берлинской стены, вывод войск из Афганистана — все это был он. Внутри страны его популярность подкреплялась восстановлением многопартийности, взятым на гласность курсом, декларацией свободных выборов. Начались и другие процессы: открытие правды о «лагерном» прошлом страны и публикации «расстрельных списков», к читателям десятками возвращались прежде запрещенные имена писателей и поэтов. Перестроечная проза, открывавшая доселе тщательно охраняемые тайны страны и порой неприглядные моменты ее истории, образовала отдельный пласт в истории нашей литературы, а уж печать того времени точно переживала невиданный взлет: за газетами того времени выстраивались длинные очереди задолго до открытия киосков.

Эйфория не вечна. Особым поводом для раздражения на Горбачева, как ни удивительно, стали для многих его отношения с женой, любви к которой Горбачев не скрывал никогда.

Был период, когда всюду следующую за мужем и активно внедрявшуюся в «политические» дела Раису Максимовну в стране откровенно ненавидели: слишком уж непривычна была подобная активность со стороны первой леди.

Любовь к нарядам, эффектность, стильность Раисы Максимовны раздражали. Все довершалось слухами о ее капризности, амбициозности, столь несообразной российским и советским представлениям о том, что «баба должна знать свое место». Зная присказку «По России мчится тройка — Мишка, Райка, перестройка», Горбачев не реагировал на советы «укротить супругу». Кстати, относительно бриллиантов, что Раиса Максимовна якобы приобретала за госсчет, и скупаемых за границей одеяний высказался в свое время глава службы протокола Кремля в 1990-е годы Владимир Шевченко. По его словам, у Горбачевой не было бриллиантов, но была качественная чешская бижутерия — несколько наборов. А относительно одеяний писала в своей книге сама Раиса Максимовна: ее одевала портниха с Кузнецкого Моста, большая мастерица, а не модные дома Европы.

Впрочем, со временем отношение к самой необычной первой леди в истории страны изменилось. Уже тяжело болеющей супруге Горбачев как-то принес газету, в которой она была названа «леди достоинства». Раиса Максимовна заплакала: неужели мне надо умереть, чтобы меня поняли?! Как бы то ни было, ее смерть в 1999-м оплакивали тысячи россиян. Горбачев же до конца так и не смирился с уходом супруги.

После путча 1991 года власть Горбачева начала терять силу. Эйфория сменялась разочарованием не без напора вставшего на крыло Бориса Ельцина — главного политического соперника первого президента СССР. Чаша политических весов склонилась в сторону Бориса Николаевича. Сегодня к деятельности обоих в России относятся неоднозначно, но объективно — оба имеют полное право оказаться в пантеоне самых ярких реформаторов ХХ века.

8 декабря 1991 года президент РСФСР Ельцин, президент Украины Кравчук и председатель Верховного совета Белорусской ССР Шушкевич подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых Государств. Горбачев был вял: он понимал, что его эпоха уходит. Спустя годы он объяснит, почему не воспользовался советом Александра Руцкого, в ту пору — вице-президента, — и не арестовал «подписантов»: он полагал, что соглашение не имеет юридической силы, опасался гражданской войны и боялся, что это «выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое…» История не знает сослагательного наклонения. Соглашения обрели вес, а 25 декабря 1991 года он перестал быть президентом. В 1996 году Горбачев предпринял попытку вернуться в политику — принял участие в президентских выборах, но поддержку ему выказали лишь 0,56 процента избирателей.

2 марта этого года Михаил Сергеевич отметил 91-й день рождения. Он побил еще один рекорд — стал самым долгоживущим главой российского государства, обойдя по возрасту и Александра Керенского, и Василия Кузнецова, «генсека-невидимку», трижды становившегося в СССР главным по «табели о рангах». Возраст ухода Михаила Сергеевича символично совпал по цифрам с годом завершения его крупной политической карьеры. Преданная любовь к жене, тонкие аппаратные игры, «хождения в народ», выступления без «бумажки», искренняя вера в то, что он несет этой стране только добро, — таким он и запомнится. Одни и сегодня инкриминируют ему развал великой страны, другие благодарят за подаренную свободу.

Чего он больше совершил — ошибок или великих свершений — оценят потомки. Но в историю страны и мира он вошел точно.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Путин, президент России:

— Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем. Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

— Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев — выдающийся государственный и общественный деятель, авторитетный политик. Он прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Прошел уникальный профессиональный путь от первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС до президента СССР. Михаил Сергеевич стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну. Память о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, человеке ярком и неординарном, навсегда останется с нами.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России:

— Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев. Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР, заложил основы для глобальных перемен во всем мире.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации:

— Уход Михаила Сергеевича Горбачева — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Горбачев проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ, — путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов Горбачев заслуживает уважения, и он заслуживает памяти.

Дмитрий Песоков, пресс-секретарь президента России:

Ушедший Михаил Сергеевич Горбачев — это государственный деятель, который навсегда останется в истории нашей страны. Многие спорят о той роли, которую он сыграл, но то, что это был экстраординарный и уникальный человек, это однозначно.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:

Умер Михаил Горбачев… Человек, который начал преобразования в нашей стране, объединил Германию и вывел войска из Афганистана. Михаил Горбачев — личность исторического масштаба, изменившая мир. Искренне соболезную близким и соратникам первого и последнего президента СССР. Светлая память!

Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета РСФСР:

— Я знал Михаила Горбачева очень хорошо. Мы с ним постоянно встречались по службе, я участвовал в совещаниях вместе с ним, он частенько вызывал меня в свой кабинет. Михаил Сергеевич был очень хорошим человеком как личность, он не был злобным. Да, конечно, он, как все, мог вспылить и отругать, но быстро отходил. Мне кажется, что он просто оказался не на своем месте. Быть первым лицом государства — совсем не в его характере.

И в этом была проблема. Кстати, не так давно я виделся с ним. Последний раз это было где-то полгода назад. Мы иногда встречались на разных событиях, делились впечатлениями, какими-то воспоминаниями... На здоровье он тогда не жаловался, он это очень не любил. Как всегда иронизировал.

Павел Палажченко, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд), личный переводчик Михаила Горбачева, дипломат:

— Любой крупный, выдающийся политик всегда является предметом для дискуссий, полемики. На мой взгляд, только слепой человек может не видеть, что Горбачев оказал колоссальное влияние на весь ход исторического развития. Благодаря ему изменилась наша страна, изменился наш мир. Я работал вместе с Михаилом Сергеевичем на протяжении почти 40 лет.

И могу сказать, что за это время, которое не всегда было для него легким, он проявил себя как мужественный человек, который у меня вызывает только восхищение. Бывший президент Советского Союза всегда отличался сердечным отношением к людям, которое всегда ценили окружающие.