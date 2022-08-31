Депутат Госдумы Дмитрий Саблин: Мы отстроим Мариуполь заново

Фото: Из личного архива Дмитрия Саблина

Мариуполь — город, который теперь в сердце каждого русского. Все мы видели эти ужасающие кадры по телевизору — тысячи несчастных, страдающих людей, которых боевики киевского режима уничтожали в их же домах. Восемь лет пыток закончились безоговорочной победой. Разрушенный город теперь отстраивают. «Вечерняя Москва» пообщалась с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, который родился в Мариуполе и сегодня ежедневно занят восстановлением города.

— Дмитрий Вадимович, когда вы впервые увидели Мариуполь сейчас, после освобождения, что первое подумали?

— Я увидел Мариуполь еще до освобождения. Наши войска только зашли на окраины города. Я помню эту картину как сейчас: десятки тысяч людей бредут в состоянии шока по Володарскому шоссе (сейчас оно называется Запорожским). Видел, как женщины падали на колени и ели снег у дорог... Это ужасающее зрелище.

Город был разрушен. Особенно сильно пострадали 13-й район, 17-й район, 23-й (находится на входе в город). Чем я могу помочь в этой ситуации — вот о чем я сразу подумал.

Я увидел город на грани гуманитарной катастрофы. Меры нужно было принимать срочно. И Москва отреагировала молниеносно. Жители столицы бросились собирать помощь: продукты, одежда — все было необходимо.

19 марта нам удалось завезти первые четыре фуры МЧС России и начать раздавать помощь. 120 тонн груза! Важно было не только накормить-напоить настрадавшихся горожан, но и дать им понять — Россия их не бросит. Уже через четыре дня мы открыли первый гуманитарный центр на базе гипермаркета «Метро».

Это было рядом с линией соприкосновения, где шли бои. Да, риск. Да, могли быть и были обстрелы гуманитарного центра. Но мы понимали, что его надо открывать. Да, может быть, это очень опасно, но мы спасем тысячи людей. Мы держались на этом желании — спасти людей. Спасти и вывезти из ада, потому что это был ад.

Наши волонтеры, «Боевое братство» — люди особой крепости. Они заходили в освобожденные кварталы, даже если там еще шли обстрелы и жители не могли выбраться из подвалов. Шли по пятам за русскими военными и точечно передавали продукты мариупольцам. А мы старались в этом хаосе выстроить системную работу. Старшим колонны спасателей оказался мой избиратель из Новой Москвы. Это совершенно необыкновенная команда. Они просто игнорировали обстрелы. Отвозили продукты, воду и медикаменты в больницу, где врачи под пулями продолжали лечение пациентов.

Знаете, я никогда не забуду эти первые поставки продуктов. Мы привозили помощь и видели, как люди плачут при виде хлеба и воды. Представляете, как плачет пожилой человек, когда видит хлеб? Это страшно видеть. Пенсионерам пришлось особенно тяжело.

Но миссия гуманитарных центров не ограничивалась раздачей продуктов. К нам люди приходили, например, помыться — инженерные коммуникации были полностью разрушены. В городе не было ни света, ни тепла, ни воды. Мы оказались настоящим «центром сборки» для оказания помощи людям и координации органов власти. В нашем центре искали и пропавших, оставляли объявления по поиску родных. Параллельно партия «Единая Россия» организовала работу по открытию магазинов, помогла начать восстановление инфраструктуры. Главной целью было дать людям возможность купить товары, получить доступ к воде, связи.

Мы создали гуманитарные центры, которые спасли тысячи жизней. В дни, пока шли бои, люди не верили, что Мариуполь будет жить, что мирная жизнь возможна, что есть шанс восстановить город. Если бы не наши волонтеры — ребята из «Молодой гвардии», «Волонтерской роты», «Боевого братства» — мы бы могли потерять тысячи людей. Но катастрофу предотвратили. А еще мы дали населению не просто надежду — мы дали им уверенность в завтра.

— Объем работы, который предстоит провести в городе — огромен. Что будет сделано в первую очередь? Успеем ли до зимы?

— Все задачи мы решаем поэтапно. Первая задача — напоить, накормить людей, вывести из подвалов, спасти из ада. Выполнили.

Вторая задача — дать электричество и воду, обеспечить город теплом к отопительному сезону. Это касается уцелевших зданий.

Третья задача, кажется, самая масштабная — мы обязаны обеспечить порядка 212 тысяч человек, которые сейчас находятся в Мариуполе, жильем, в котором они могут перезимовать. Это будет делаться разными способами, включая маневренный фонд. Под него мы переделаем общежития, санатории, административные здания. Также мы будем использовать жилье, которое осталось пустым.

Очень помогает настрой жителей. Они стали возвращаться еще до полного освобождения города и капитуляции «азовстальских» боевиков. Дух и костяк города — люди, которые вернулись после эвакуации, чтобы жить здесь и отдавать все силы на восстановление Мариуполя.

Жители возвращались даже в те квартиры, где стены были пробиты снарядами и все еще нет ни воды, ни электричества. При этом горожане полны сил и оптимизма, потому что знают: нет больше ядовитой фашистской оккупации. Мариуполь свободен. Впереди только созидание.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

— Какой помощи требуют сейчас жители? Какие задачи выполняют волонтеры?

— В Мариуполе работает десять гуманитарных центров «Единой России». По сути, продовольственное обеспечение города идет через эти центры. Люди, кроме питания, получают юридическую помощь, одежду. Каждый день по самым разным задачам жителям помогает, конечно, и «Боевое братство». Здесь же работают службы занятости и пенсионный фонд, а также — досуговые центры для детей. Даже Следственный комитет РФ работает в центрах.

Первостепенная задача и нужда людей — это продукты питания. Благодаря центрам мы смогли подсчитать численность населения разрушенного города. И организовать работу так, чтобы не было очередей. Каждому человеку, который получает помощь, выдается талончик, где указано, когда и в какое время ему прийти за продуктами. С 20 июля люди получают продуктовые наборы на месяц. Мы продолжим эту программу помощи до тех пор, пока не обеспечим жителей города работой. Мы понимаем, что у нас есть порядка 53 тысяч пенсионеров, которые уже получают пенсионные выплаты, опять же во многом благодаря нашим гуманитарным центрам. Есть уже и положительные тенденции: количество рабочих мест растет, ведь идет активное восстановление города.

— Где работают люди в Мариуполе? Какие профессии наиболее востребованы?

— В первую очередь это, конечно же, строительная отрасль. Мариупольцы работают на разборах завалов, на перезахоронениях, в тех строительных компаниях, которые зашли в город. Это и строительные компании Минобороны и Минстроя РФ, и компании из Тулы, Санкт-Петербурга. Зарплаты достаточно неплохие.

Если взять уровень ДНР, они даже выше, чем в Донецке. Запускаются средние и малые предприятия. Мариуполь всегда держался на трех китах — это металлургия, машиностроение и порт. Порт сегодня работает, ходят суда. Понятно, что еще нет того объема перевозки грузов, который доходил когда-то до 15 миллионов тонн, но мы верим, что рано или поздно порт вернется к этим цифрам. Восстанавливается комбинат им. Ильича и другие предприятия, где также работают жители. В том числе производят отдельные узлы, агрегаты. По нашей оценке, на сегодня порядка 30 тысяч человек обеспечены работой. А нам нужно обеспечить работой всего порядка 70 тысяч человек. Думаю, до конца года эту задачу выполним.

Работают все. Даже местная детвора прибивается к нашим волонтерским группам, ходят за ними гурьбой, просят взять в помощники. В гуманитарных центрах я вижу местных волонтеров 13–14 лет. Все хотят быстрее восстановить город, помочь друг другу. Мариупольцы никогда труда не боялись. Здесь понимаешь, что патриотизм — это не чувство, это действие. Работы много, но и помощников с каждым днем прибавляется. Удивило, как быстро жители самоорганизовались и сами начали восстанавливать работу школ: собирали списки учеников, педагогических коллективов. Мы помогали генераторами, волонтеры расчищали кабинеты и коридоры от осколков, проводили уборку. В школах не было учебников. Та литература, по которой «учили» детей, больше напоминала пособия для военнослужащих. Были комиксы, прославляющие Бандеру и националистические идеи. Мы начали сбор учебников и решили, что школы будут работать до середины лета, чтобы ученики наверстали материал, а родители могли работать, пока дети на занятиях.

Очень помогла Новая Москва, где за три дня без единого письменного запроса собрали пять тысяч учебников и пособий по основным предметам. За три с половиной недели восстановили работу девяти школ. Дети смогли вернуться к учебе, сдать экзамены, получить аттестаты, и медалисты среди выпускников есть!

Исторический год для выпускников — год, когда Донбасс вернул себе право на русский язык, на историческое наследие, право на жизнь. Низкий поклон учителям, которые восстановили работу школ и сделали все возможное и невозможное для любимых учеников.

— О чем сейчас говорят жители города? Испуганы ли они? Как относятся к России?

— Мариуполь на сегодня — это самый спокойный город на территории Донецкой народной республики. Он со всех сторон защищен. Конечно, могут быть определенные провокации, как и на всей территории ДНР, ЛНР и даже на территории РФ, но в целом обстановка спокойная, поэтому мариупольцы сейчас постепенно возвращаются не только из России, но и из Европы.

С каждым днем количество жителей увеличивается. Мариупольцы вообще безумно любят свой город, это в крови у каждого. Мариуполь чем-то сродни Севастополю. Но если в Севастополе упор идет на военный флот, то у нас всегда упор был на торговый флот и крупную промышленность. Горожане мечтают, чтобы восстановили заводы. Это в первую очередь комбинат Ильича и Азовмаш, потому что без машиностроения Мариуполь будет неполноценным.

Много вопросов по поводу жилья. Люди интересуются, как будет выдаваться жилье взамен разрушенного, какой метраж у квартир, как они будут проводить зиму. В Мариуполе из 2808 зданий повреждено 2165. Но наши люди оптимисты. Они видят, что перемены происходят каждый день. Дали воду, свет, восстанавливаются парки, становится чище, вывозится мусор.

А мечта любого мариупольца — вернуться обратно домой, в Россию. Несмотря на все эти годы украинизации, мариупольцы все равно чувствовали себя русскими. И вот эта мечта — вернуться домой — дает людям надежду.

Видели бы вы, как ликовал город 9 мая. Мариуполь с гордостью и радостью впервые за восемь лет отметил День Победы. Мариуполь снова выстоял, в город вернулись Вечный огонь и георгиевская лента. Люди плакали от счастья — им вернули право на память, на гордость, право на Победу. Силами МЧС, добровольцев, местных жителей мы восстановили и отремонтировали памятники, установили новый — бабушке Ане, которая в известном видео подняла Знамя Победы на новую высоту. Заезжали в гости к ветеранам Великой Отечественной войны вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. И каждый раз слышали благодарность. Слава богу, мы в глаза ветеранам смотрим без стыда, потому что не подвели.

— Что уже удалось сделать в Мариуполе? Построен первый дом, сданы квартиры — кто первый в очереди на жилье? Сколько планируется построить в этом году?

— Начну с того, что удалось сделать. Мы открыли пекарню в Сартане, которая работает круглосуточно. Три тысячи буханок хлеба выпекают и развозят жителям. Сейчас ремонтируется 32 школы. Задача — обеспечить нормальный образовательный процесс. Также строятся и ремонтируются общежития, которые станут маневренным фондом, фондом временного жилья, чтобы люди могли нормально перезимовать. Военно-строительная компания РФ сейчас возводит жилой микрорайон на 12 домов с поликлиникой, школой и садиком — всего на три тысячи семей. Этого очень ждут, но впереди — еще больше работы. Нам придется перестраивать весь Мариуполь.

— Как идет подготовка к зиме?

— Значительная часть города уже обеспечена водой и электричеством. Есть проблемы с некоторыми участками труб, при подаче воды под напором коммуникации прорывает. Поэтому сейчас вода подается так: ее подали, посмотрели, где протечка, перекрыли, отремонтировали и пустили дальше, в следующий микрорайон. Естественно, то же самое происходит с электричеством. Все сети были повреждены или уничтожены, сейчас прокладываются новые. Есть проблемы с некоторыми районами, они запитывались от разрушенных подстанций. Из-за тоннажа их доставку можно обеспечить только морем. Они заказаны, ждем поставки.

Кстати, работает вся система канализации. Хотя мы думали, что она погибнет.

Нормальная жизнь возвращается в Мариуполь. Даже есть случаи, когда люди арендуют квартиры в Мариуполе. Будем жить!

— Знаю, что для вас поддержка Мариуполя — это и большая личная задача. Вы родом из этого города. Каким он был — Мариуполь детства?

— Это светлый, яркий, радостный город. Первые шаги, первые слова, первая любовь, родная школа. Каждый мариуполец, даже если в силу неких обстоятельств вынужден был уехать из родного города, хранит в своем сердце любовь к Мариуполю. Здесь живут особенные люди.

Трудолюбивые, жизнерадостные, любящие спорт. Мариупольчанки всегда отличаются красотой, а мужчины — тягой к спорту, физической силой. Слава богу, все испытания уже позади и начался этап восстановления.

Многое в моих воспоминаниях связано с Азовским морем. Щедрым морем. Какая здесь рыба! А какие фрукты! Климат прекрасный, удивительная природа. Раньше была беда с экологической обстановкой, в основном из-за комбината «Азовсталь». Но сейчас море очистилось. И мы знаем, что восстановление города будет вестись с соблюдением экологических норм.

Фото: Пресс-служба Госдумы

— Какими были жители Мариуполя тогда, в советское время?

— Из всех городов Советского Союза Мариуполь всегда был городом с самым высоким промышленным потенциалом на душу населения. Думаю, даже в мире тогда такого процента не было ни в одном из городов. Это был город рабочих. Три крупнейших комбината страны, где работали порядка 150 тысяч человек.

Громадный порт был вторым по величине в Советском Союзе. Город тружеников. Мариуполец никогда не сможет сидеть без дела, всегда будет трудиться. Труд — это спасение. Даже во время боев люди подметали улицы, подметали у себя во дворах, убирали свой родной город, несмотря на то что в 500–700 метрах шли перестрелки. Да и сейчас люди просят: дайте нам работу.

— Было ли в вашем детстве для вас особо важное место в Мариуполе? Ходили ли туда сейчас?

— Конечно, это парк 50-летия Победы рядом с нашим домом. Этот парк мой погодок, он был заложен в 1970-е годы. Это было любимое место в моем детстве, мы называли его «парк самолетов». Как только появилась возможность, я поехал осмотреть этот парк. Я знаю там каждое дерево еще маленьким. Мы восстановим его.

Для меня лично очень важен один момент — мои дети приехали вместе со мной, чтобы помогать. Дочь вместе с волонтерами устраивала для детей мероприятия. Рисовали, фантазировали, каким отстроят город. Сын в волонтерской группе приехал в Мариуполь в марте, помогал жителям в пункте временного размещения «Володарское». Сейчас собирает книги для детей Мариуполя вместе с жителями Ново-Переделкина в рамках проекта «Книги — детям Донбасса».

На базе гуманитарного центра Антон организовал детскую библиотеку. Русских книг здесь очень не хватает. В одном из кварталов мы встретили девочку Лизу, которая десять раз перечитала книгу «Что должен знать налоговый инспектор», потому что других книг на русском языке у нее не было. Важно, чтобы дети читали книги на русском, имели возможность приобщаться к нашей великой культуре.

— Какие планы на будущее?

— Пока не освободят ДНР, я и «Боевое братство» будем здесь. Благодаря Мариуполю у нас появился опыт создания гуманитарной инфраструктуры. Ни в одной академии, ни в одном институте не преподают такой науки. Таких разрушений у нас не было со времен Великой Отечественной войны. Это грустно говорить, но я полагаю, что этот опыт еще пригодится.

Я нахожусь здесь в командировке от Госдумы. Моя задача — взаимодействовать с Народным советом ДНР, представлять партию «Единая Россия». И я горжусь этим. Скажу как мариуполец: «Если бы не партия, мы бы здесь умерли».

Это все понимают. У нас есть опыт создания городской среды на примере Новой Москвы, и мы на него будем ориентироваться, восстанавливая Мариуполь. Знаете, на обратной стороне памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе написано: «Люди, будьте бдительны. Берегите мир, берегите мир, берегите мир…» Для нас сейчас это главное. Мы отстроим, восстановим город. Мариуполь будет еще краше.

ДОСЬЕ

Дмитрий Вадимович Саблин — первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Родился в 1968 году в Мариуполе. Женат, воспитывает троих детей. Полковник запаса Российской армии. В 2022 году возглавил депутатскую группу Госдумы РФ по связям с парламентом ДНР.