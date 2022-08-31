Дружба сквозь расстояния

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Волонтеры проекта «Внук по переписке» благотворительного фонда «Старость в радость» отправляют открытки и письма одиноким пожилым людям, которые живут в интернатах. «Вечерняя Москва» узнала, о чем пишут москвичи.

Москвичка Анна Голева состоит в благотворительном фонде «Старость в радость» с самого его основания — с 2008 года. Когда узнала о проекте «Внук по переписке», сразу заинтересовалась и начала посылать письма и открытки.В от и сейчас она от руки аккуратно пишет послание Прокофье Денисовне из Нижнего Новгорода. Рассказывает, что устроилась на новую работу и в скором времени обязательно заедет в гости. Предлагает привезти овощи и фрукты, собранные на даче.

— Стараюсь писать бабушкам и дедушкам хотя бы раз в месяц. Рассказываю о том, что произошло у меня в жизни, какая погода в городе, чем занималась сегодня. Вроде бы ничего необычного, но для меня это возможность высказаться, — делится Анна. — А бабушки, которые получают письма, рады тому, что у них есть такой друг. Но часто бывает, что пожилые люди забывают отвечать мне. Но их можно понять, им пишут много волонтеров.

— Даже если я ответа от Прокофьи Денисовны не дождусь, я все равно возьму с собой гостинцы. И для нее, и для ее соседок, — говорит Анна. — Я часто езжу в гости к своим подопечным. Бабушки и дедушки очень рады личным встречам, хвастаются соседям, мол, смотрите, ко мне приехала!

Друзьям по переписке Анна не только предлагает гостинцы, но и дарит игрушки, бытовые принадлежности. А еще передает и гуманитарную помощь, которую волонтеры фонда собирают для пожилых людей, живущих в интернатах. Наборы с едой и средствами личной гигиены собирают одинаковые, чтобы никому не было обидно.

— Пожилые люди помощь принимают с благодарностью, и они очень скромные, — делится Анна Голева. — Иногда просят оплатить подписку на газету, но не более.

Бывают и нестандартные ситуации. Например, одна бабушка в Пскове не узнала в Анне своего друга по переписке. Как выяснилось, женщина попросту забыла о том, что они раньше общались. Но Анна на это не обиделась. Понимает, что волонтеров много, а память в пожилом возрасте может и подвести. С бабушкой они познакомились заново. Та с удовольствием расспросила Анну о ее жизни, увлечениях и интересах.

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Старость в радость» сотрудничает более чем с 300 интернатов в 50 регионах страны. В каждом из них одновременно живут от 20 до 600 человек. Волонтеры регулярно навещают подшефные дома-интернаты и участвуют в переписке с их жителями. Такая программа существует уже более десяти лет. За это время добровольцы поддержали более пяти тысяч человек.