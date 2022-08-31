Предстоящий референдум будет безопасным

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В Запорожской области планируют войти в состав России с готовой нормативной базой. Об этом сообщил председатель правительства региона.

При подготовке к референдуму руководство Запорожской области рассчитывает заранее подготовить областные законы и отраслевые акты, которые определяют деятельность всех органов власти.

— Это не просто вопрос бюрократии, это правила деятельности. Например, в вопросах формирования тех же самых льгот, выплат пенсий, работы органов здравоохранения, деятельности предприятий, мер поддержки в отношении бизнеса, — рассказал председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов. — Мы уже сейчас должны прописать механизмы и меры поддержки, в том числе в отношении сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Мы делаем это, не дожидаясь вхождения в состав РФ.

Кольцов отметил, что предстоящий референдум должен быть легитимным и, что наиболее важно, безопасным для людей.

Именно поэтому остро стоит вопрос и о защите от вражеских диверсантов. Так, очередную группу провокаторов задержали в Энергодаре, где они планировали совершить теракт на Запорожской АЭС.

— У диверсантов были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства, стрелковое оружие, гранатометы. Подготовлены были очень хорошо и обладали полной информацией об особенностях АЭС и наиболее незащищенных местах в ней, — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Вражеская группа была задержана без единого выстрела.

По его мнению, Киев хотел показать, что безопасность станции под угрозой и ее необходимо брать под внешний контроль: например, вводить западные войска в качестве миротворцев.

Не помогает украинским войскам и поставленная Польшей военная техника — ее уничтожают ВС России.

— В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков. Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей, — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории.

Также, по словам Конашенкова, за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8.

При этом попытки ВСУ провести наступления на юге Украины также заканчиваются очередным провалом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

— С особым остервенением ВСУ бьют по образовательным учреждениям Донбасса. Мы помним бесланскую трагедию, произошедшую как раз тогда, когда дети пошли в школу. Тех, кто это совершил, весь мир называет террористами. Те, кто обстреливает и наносит удары по детским учреждениям, и делает это тогда, когда там находятся дети, — это террористы.