Военнослужащие побеждают благодаря грамотной тактике и решительности

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Вытеснили врага

Старший прапорщик Александр Булгаков во главе стрелкового взвода участвовал в освобождении от националистов одного из населенных пунктов. Обнаружив позиции противника, Александр грамотно организовал атаку на них так, чтобы бойцы взвода могли использовать укрытия и при этом поддерживать друг друга огнем. Булгаков лично возглавил атаку и управлял подчиненными в ходе боя.

Благодаря умелому и тактически верному руководству старшего прапорщика его взвод смог вытеснить врага с укрепленных позиций и добиться победы без потерь с нашей стороны, а также полностью освободить населенный пункт.

Спасение товарищей

Прапорщик-десантник Владимир Амехин во время оборонительного боя по отражению атаки националистов заметил, что один из бойцов его подразделения был ранен и оказался под плотным обстрелом врага. Рискуя собой, Амехин вытащил товарища из-под огня и оказал ему первую помощь. Сдав раненого медикам, прапорщик вернулся в строй. А спустя несколько дней при переходе на новую позицию Амехин заметил засаду националистов. Предупредив командование подразделения об опасности, он первым атаковал врага и уничтожил несколько боевиков. Остальные националисты, ошеломленные атакой десантников, сбежали с поля боя.

Героическая оборона

Рядовой Даниил Соколов находился в дозоре на блокпосту, когда заметил приближение вражеской БМП с десантом боевиков. Запросив от командования подкрепление, Даниил вступил в бой. Противотанковой ракетой он поджег БМП противника. Националисты открыли сильный огонь по блокпосту. Соколов получил ранение, но, сменив позицию, продолжал сдерживать врага огнем из автомата до подхода подкрепления. Благодаря мужеству Соколова был удержан важный рубеж.

1/3 Прапорщик Владимир Амехин / Фото: Минобороны РФ 2/3 Рядовой Даниил Соколов / Фото: Минобороны РФ 3/3 Старший прапорщик Александр Булгаков / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава ДНР:

— Мы привыкли к варварским обстрелам со стороны украинского режима. Они подтверждают правильность нашего выбора в 2014 году. С нынешней киевской властью жители не только ДНР и ЛНР не смогут жить, но и простые люди на оставшейся части Украины.