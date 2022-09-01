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Владислав Овчинский: Московские производители представили продукцию египетским партнерам

Полина Французова
Общество
Владислав Овчинский: Московские производители представили продукцию египетским партнерам
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Центр «Моспром» в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров. Это позволит московским компаниям запустить экспортные поставки в Египет. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом центр «Моспром» организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов, — сообщил Владислав Овчинский.

Так, производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с египетскими компаниями на поставку своей продукции. Сейчас стороны детально обсуждают все аспекты будущего сотрудничества.

Египетский дистрибьютор систем безопасности и удаленного визуального управления выразил желание стать эксклюзивным представителем столичного производителя современных средств связи. Московская сторона пригласила потенциального партнера на производство, где будут продолжены переговоры о сотрудничестве.

Производитель досмотрового оборудования провел ряд встреч, в ходе которых компании обсудили барьеры для экспорта и возможные пути их преодоления. Например, был составлен логистический маршрут поставок через Дубай, так как в нынешних условиях это единственный рабочий вариант экспорта подобной продукции в Египет. Более того, агент — дистрибьютор крупных международных компаний выразил интерес к продукции предприятия и обещал продемонстрировать каталог ее товаров своим местным партнерам для повышения локального интереса.

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