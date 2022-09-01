В экологических проектах столичных семейных центров приняли участие более 1,5 тысячи подростков

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Специалисты столичных семейных центров считают, что формирование бережного отношения к природе помогает детям в мегаполисе справляться с эмоциональным напряжением и легче преодолевать трудности. На занятиях они не только учатся сохранять и выращивать растения, но и осваивают навыки общения, заводят новых друзей. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Сокол» Никита Кулаев.

Ответственное и заботливое отношение к природе зависит от уровня экологического образования детей. Узнать больше о растениях, животных, природных явлениях и воспитать гуманное отношение к окружающему миру детям помогают экологические проекты семейных центров. Например, 11-летний Вадим уже два года принимает участие в таких мероприятиях.

— Недавно специалисты семейного центра проводили субботник в Химкинском лесопарке. Благодаря сплоченным действиям ребят, справились быстро и легко. Собрали около 20 пакетов с различным мусором и посадили 15 молодых березок, — сказал Вадим.

Ребята не только приобретают знания о природе, климатических условиях, но и находят новых друзей, учатся работать в команде, поддерживать друг друга.

— До участия в проекте семейного центра я очень стеснялась общаться со сверстниками, первой заводить разговор. Специалисты помогли мне стать уверенней в себе, свободней. Я легко нахожу общий язык с окружающими, чувствую себя комфортно. Мне приятно заниматься важным делом и ощущать себя единой командой с ребятами, — сказала 13-летняя Мария.

Для детей дошкольного возраста есть теоретическая программа, где их знакомят с животными, рассказывают об особенностях растений. Специалисты проводят викторины и игры на экологические темы. Также ребята принимают участие в арт-терапии — дают вторую жизнь вещам, делают поделки из природных материалов, учатся сажать цветы.

6-летний Станислав недавно начал посещать экологические проекты семейного центра.

— Каждый раз я узнаю что-то новое. Например, недавно нам рассказали, как опасно бросать на землю стеклянную бутылку. Она может стать причиной пожара. А пластик наносит огромный вред природе, так как разлагается около 450 лет. Также мне нравится играть в игры и разгадывать загадки о животных и птицах, — поделился Станислав.

Юные москвичи могут присоединиться к различным экологическим проектам семейных центров:

«Мы — друзья леса». На занятиях специалисты рассказывают детям о природе, животных, климатических явлениях. Объясняют, откуда произошли вулканы и как появились моря и океаны. На прогулках ребята знакомятся с растениями, насекомыми. Учатся правильно с ними обращаться. После теоретических занятий дети применяют полученные знания в игре. Они соревнуются в викторинах, квестах, квизах, разгадывают загадки, кроссворды. Также играют в настольные игры, например, «Цветочное лото», «Собери букет», выкладывают мозаики. Специалисты организовывают тематические экскурсии для детей.

«Вторая жизнь упаковки». Специалисты помогают детям найти новый способ применения старым цветочным горшкам, пластиковым бутылкам, пробкам. На занятиях ребята делают поделки из разных материалов, рисуют, лепят из пластилина. Они собирают гербарий в тетради, где подписывают названия. Пробуют сажать семена и самостоятельно выращивать комнатные растения. Также ребята могут принести в центр ненужные вещи – книги или игрушки – и подарить их другим ребятам или обменяться.

«Дети в мире природы». Юные москвичи выходят на улицы, чтобы наводить порядок и следить за чистотой города. Вместе со специалистами они собирают мусор в парках и на улицах. Также ребята помогают сажать новые деревья, кусты, цветы, поливают растения, развешивают скворечники для птиц. Наставники на практике рассказывают детям, как важно заботиться и поддерживать окружающую среду.

— Важно с ранних лет научить детей видеть и понимать красоту природы. Воспитание гуманности, трудолюбия и ответственности поможет им и в дальнейшей жизни. Они будут более уверенными в своих силах, спокойными, сдержанными, общительными, порядочными. С уважением и любовью относиться к своим родителям, близким и друзьям, — сказал Никита Кулаев.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.