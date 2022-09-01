Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в августе

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать разным знакам зодиака в сентябре.

Ах, как хочется смотреть далеко в будущее и идти вперед налегке, а сентябрь глаголет — посмотри назад, не беги галопом, а проведи «работу над ошибками». А все потому, что к пяти ретропланетам на небе 10 сентября добавится еще и Меркурий. И у нас на небе будет компот из шести ретроградных планет.

А ретро — это всегда про переделки, возврат и пересмотр того, что мы давно откладывали и все не решались начать. И этим важно заняться, так как в октябре мы войдем в новый коридор затмений.

Главным событием сентября будет разворот Меркурия и его уход в ретродвижение с 10 сентября по 2 октября. Марс тоже приковывает к себе внимание. Планета, отвечающая за наши поступки и желание завоевывать, перешла на семь месяцев в знак болтливых Близнецов — до 25 марта. Уже с 5 сентября Марс начнет свое торможение и только 30 октября уйдет в ретропутешествие. И весь сентябрь он будет формировать события, которые мы потом будем отрабатывать в период его ретродвижения. Самое главное, что нужно запомнить в этот период, — каждое сказанное слово не воробей! Следите за своими словами и тем, кому вы это говорите, потому что в ближайшие семь месяцев за это можно пострадать и получить от Марса ответочку.

С 5 по 29 сентября — Венера в Деве. Период, когда чувства дружат с головой, а деньги любят счет. Нам будет сложно говорить о своих чувствах, мы будем скованы и стеснительны. Из плюсов: отличный период заняться фигурой и завести роман на работе. Из минусов: критичность и высокие требования к партнеру.

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С 18 по 21 сентября — Венера хулиганит с Ураном. Тут нас понесет во все тяжкие и захочется сюрпризов и перемен в отношениях. С 22 по 25 сентября — Венера утопает в иллюзиях с Нептуном. Очень захочется в это время заботы и поддержки от партнера. С 26 по 28 сентября — Венера крутит роман с Меркурием и Плутоном одновременно. Горячий период, когда любовный запал на максимуме. Уделите время партнеру.

Период ретро-Меркурия продлится до 2 октября. В это время отложите все новые начинания, покупки, переезд. Почти весь месяц Меркурий будет возвращать нас к старым идеям, связям и делам, которые мы когда-то недоделали или забросили.

С 13 по 21 сентября — Солнце в оппозиции с Нептуном. Это самый коварный период месяца: кто-то будет в иллюзиях, другие — в творческом экстазе. В это время мы не видим реальности, пребываем в тумане, нас легче обмануть или нами легко манипулировать. Но это отличный период для людей творческих профессий. И если в этот период не впасть в крайности или не уплыть в деструктивные эмоции, а слушать музыку, рисовать, танцевать, смотреть любимое кино, то все пройдет наилучшим для вас образом!

С 19 по 26 сентября — неделя в преддверии новолуния. Завершайте дела, трезво оценивайте свои возможности и не гонитесь за воздушными замками. 26 сентября встречаем амбициозное и очень ресурсное новолуние. Загадывайте желание, больше отдыхайте и никаких материальных дел не планируйте.

Овен

Сентябрь для Овнов — период активных завоеваний и больших свершений на работе, усовершенствования рабочего процесса и занятия своим здоровьем. Высока вероятность, что в сентябре вы займетесь проектом или каким-то делом, в котором будет много подводных камней, которые в сентябре будут незаметны, но вылезут чуть позже — в октябре эти проблемы могут быть обнаружены или ваши партнеры могут вас подвести. Крайне тщательно в этом месяце взвешивайте свои реальные возможности, оценивайте полученную информацию и риски от участия в предложенных проектах. Также в сентябре нужно обязательно подумать о своем здоровье и самочувствии. Чтобы не выдохнуться, отнеситесь внимательно к своему отдыху, делайте передышки.

Телец

В сентябре многим Тельцам захочется продлить лето и отдохнуть. Но работа и домашние обязанности вряд ли позволят вам насладиться покоем и свободой. В начале месяца могут возникнуть проблемы на работе, с которыми вам помогут справиться коллеги и партнеры. С 13 по 19 сентября взаимопонимание с близкими, вероятно, заметно ослабнет. В этот период важно слушать, что вам говорят, и не спешить с ответом. От споров лучше отказаться. Даже если кажется, что собеседник не прав. Конец месяца отлично подходит для творческой реализации или обучения чему-то, что вы давно хотели, но не было финансовой возможности. Не откладывайте в этот раз. Сейчас самое время раскрыть свои таланты.

Близнецы

Сентябрь для Близнецов — месяц погружения в работу и решения семейных вопросов. Самый благоприятный период для этого — с 1 по 10 сентября. Но для достижения результата придется проявить инициативу и быть готовым к конкуренции. С 10 до 20 сентября Близнецы почувствуют на себе влияние ретро-Меркурия. С одной стороны вы будете полны сил действовать и достигать целей, а с другой — дела будут стопориться и по непонятным причинам разваливаться, еще не реализовавшись. И тут есть только одно средство. Несмотря на ваш энтузиазм и желание свернуть на работе горы, а дома порешать все вопросы разом, в этот период лучше все же сбавить скорость и к делам подходить без фанатизма.

Рак

Сентябрь для Раков — невероятно насыщенный период, в котором придется много коммуницировать, общаться с людьми из прошлого или возвращаться к ранее недоделанным делам. В том числе и юридическим. Несмотря на кажущиеся перспективы, новые знакомства рассматривать серьезно не стоит. Лучше больше внимания уделить старым связям и людям, которых вы знаете давно, в которых уверены. От них вы можете получить реальную помощь и неоценимую поддержку. Вторая половина сентября — неблагоприятный период для переговоров и заключения финансовых сделок. Постарайтесь воздержаться от поспешных решений и авантюрных сделок.

Лев

В сентябре Львы будут сосредоточены на теме финансов и здоровья. До 10 сентября возможны хорошие денежные поступления или интересные предложения по работе. После 10 сентября любые новые идеи и предлагаемые проекты стоит проверять пристально. Из-за ретроградного Меркурия могут случиться досадные ошибки. Так что внимание и еще раз внимание. Если будет возможность, то в рабочих моментах лучше отталкиваться от проверенных контактов. В отношении здоровья стоит проявить бдительность и давать себе передышку. Коллектив и близкие всегда окажут поддержку, так что не бойтесь обращаться за помощью.

Дева

Сентябрь для Дев — месяц самоопределения и реализации. В начале месяца, до 10 сентября, Девам стоит громко заявить о своих планах и намерениях. Таким образом они привлекут внимание единомышленников, партнеров и спонсоров. А если они решат промолчать и не выпячиваться, то после 10 сентября и до конца месяца возможны ситуации, когда коллеги, близкие или партнеры сами вмешаются в вашу жизнь и навяжут вам свои правила игры. И тут Девам уже придется все расхлебывать самим. До 10 сентября куйте железо, пока оно горячо, а после этого работайте над тем, о чем заявили и что хотите реализовать.

Весы

Сентябрь для многих Весов — это месяц уединения, отдыха от шумных компаний и многолюдных мероприятий. Комфортнее всего Весам будет в узком кругу самых близких людей. При этом им захочется разобраться в себе, и они обратят внимание на психологию, духовные практики и философские учения. Середина месяца, начиная с 10 сентября и по 30-е число — отличное время для учебы или возобновления обучения, которое ранее вы не завершили. Во второй половине месяца Весам стоит позаботиться о себе, о своем психологическом и физическом здоровье. Отдых на море, в санатории или на свежем воздухе настроит Весы на продуктивную работу и укрепит иммунитет.

Скорпион

В начале сентября многие Скорпионы будут настроены на активное общение в коллективе и укрепление дружеских отношений. Представители этого знака легко найдут подход к незнакомым людям и увлекут своими идеями единомышленников. Выступление на публике и продвижение личного проекта наверняка пройдут успешно. С 13 по 19 сентября Скорпионам стоит держать эмоции под контролем. Иначе они рискуют потерять свой авторитет и поругаться с людьми, которые их поддерживают. Если есть возможность, обсуждение серьезных вопросов лучше перенести на последнюю декаду сентября, когда Скорпионы смогут выслушать чужое мнение и аргументировать свои возражения.

Стрелец

Для Стрельцов сентябрь — неблагоприятный период для активных действий и начала новых проектов. Чего не скажешь о ваших партнерах и коллегах, которые будут забрасывать вас интересными предложениями и склонять вас к важным решениям. Но как бы они ни заманивали вас и ни уговаривали, вам нужно тщательно планировать и взвешивать свои шаги в сентябре, а в периоды с 1 по 6, с 16 по 21, с 24 по 29 сентября проявить максимальную бдительность в решении важных вопросов. Часто вам будет не хватать инициативы и мотивации, чтобы браться за старые дела и доводить их до конца. Тогда прибегайте к помощи коллег и друзей — они вам окажут большую поддержку.

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Козерог

Возможно, первый месяц осени для Козерогов пройдет довольно активно. На работе им предстоит вникать в дела, которыми они раньше не занимались. Поэтому Козерогам придется учиться новому и просить помощи у более опытных коллег. Благоприятное время для обучения — это начало сентября. В середине месяца Козероги смогут вполне успешно внедрить полученные знания в рабочий процесс. Но действовать нужно постепенно. Сентябрь подойдет для поездок и путешествий в места, в которых вы были уже ранее. Новые впечатления от любимых мест вдохновят на поиски дополнительных источников дохода.

Водолей

Сентябрь для Водолеев — благоприятный период для завершения проектов и умеренной нагрузки на работе. Собранность и четкое планирование помогут вам легко и быстро справляться с ежедневной рутиной, но любое отклонение от плана может сбить вас с толку и ввести в тоскливое состояние. А это, вполне вероятно, может стать причиной серьезных ошибок и выговора от руководства. В середине месяца вам стоит воздержаться от споров, потому что они неожиданно перерастут в серьезный конфликт. После 10 сентября и до конца месяца — отличное время для привычной спортивной нагрузки, медицинских обследований и посещения спа. Забота о своем здоровье поможет вам поддержать физическую форму и поднимет настроение.

Рыбы

В сентябре в центре внимания большинства Рыб наверняка окажутся взаимоотношения с самыми близкими людьми. Рыбы постараются взглянуть на общение с друзьями и родственниками со стороны и сделают выводы, с кем стоит встречаться чаще, а кого лучше исключить из своей жизни. В период с 10 по 30 сентября велика вероятность серьезных конфликтов. Рыбам будет трудно сдерживать эмоции и искать компромисс. А в середине месяца напомнят о себя долги и кредиты. Возможно, придется продлить страховку или пересчитать задолженность перед банком. Новые займы не принесут Рыбам выгоды, поэтому от них лучше отказаться.