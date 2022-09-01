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Рафик Загрутдинов: Новую детскую поликлинику в Савеловском районе ввели в эксплуатацию

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Новую детскую поликлинику в Савеловском районе ввели в эксплуатацию
Фото: Департамент строительства города Москвы

Завершено строительство нового здания детской поликлиники на 320 посещений в смену на улице Вятской, владение 37–39, в районе Савеловский. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинское учреждение построено по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +» и относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

В четырехэтажном здании обустроили зону дежурного врача, кабинеты приема анализов и введения инъекций, выдачи справок, направлений и больничных, кафе быстрого питания, педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделение реабилитации, отделение платных медицинских услуг, фильтр-бокс, зоны лучевой и функциональной диагностики, а также административные и служебно-бытовые помещения.

Поликлинику оснастили новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан.

Связь между этажами организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп установлены пандусы и тактильные указатели.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили: здесь обустроены велопарковка и современная детская площадка, высажены газоны, кустарники и деревья.

— По поручению мэра Москвы C. С. Собянина в столице продолжается программа строительства медицинских учреждений. Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности столичного правительства. В них планируется создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, — добавил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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