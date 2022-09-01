«С новым учебным годом, милостливые государи»: Главархив рассказал о начале учебы в вузах до 1917 года

Студенты Императорского Московского технического училища на плоту на реке Яузе, слева - Н.М. Щапов. Москва. 22 сентября 1899 г. / Фото: Главархив Москвы

Сейчас начало учебного года в российских учебных заведениях традиционно является торжественным днем, особенно для первокурсников. Их ждут торжественные речи, знакомство с местом учебы, его историей. Учиться они начинают позже. А как обстояло дело в вузах Российской империи? Отмечали студенты начало учебы или просто приступали к занятиям? Сведения об этом сохранились в архивных материалах Главархива Москвы.

До 1917 года учебный год в университетах и других высших учебных заведениях России начинался в середине августа. Тогда в вузах училось намного меньше людей, чем сейчас. Например, согласно сохранившимся архивным документам Московского университета, в 1879 году было принято в студенты на основании аттестатов и свидетельств зрелости – на историко-филологический факультет – 38 человек, на физико-математический – 70 (из них на отделение математических наук – 55, а на отделение естественных наук – 15), на юридический факультет – 75 человек, и только на медицинский, самый большой и популярный, факультет – 321 студент. Добавочно были вновь зачислены ранее учившиеся в университете 11 бывших студентов, а переведенных из других университетов и Медико-Хирургической академии – еще 45 человек. То есть всего за год принималось в Московский университет около 650 человек. Для сравнения — в наше время в столичный университет принимают около 10 000 студентов в год.

Как правило, в день начала занятий не устраивали централизованных торжественных мероприятий, но к этому событию студенты всегда готовились заранее. Особенно памятен он был для первокурсников. Для счастливчиков, привыкших к жестких гимназическим правилам и попавших в Московский университет, первое обращение профессора с кафедры: «Милостивые государи, перед вами открываются необозримые горизонты свободной науки. Я призываю вас смело и бодро вступить на новый и прекрасный путь…» запоминалось на всю жизнь. А первый выход в новой студенческой форме (у каждого вуза до 1917 года была своя утвержденная форма для студентов, включавшая мундир и фуражку), которая иногда приобреталась с немалыми жертвами для кошелька, но придавала неотразимый вид!

Студенты Императорского Московского технического училища на практике в цехе паровых котлов Людиновского завода. Москва. 1908 г. / Фото: Главархив Москвы

В общем, первые впечатления часто преобладали над более насущными потребностями – поиском жилья в Москве, своевременным вносом платы за обучение, покупкой учебников и тому подобное.

А для более опытных студентов учебный год начинался в первую очередь с поиска жилья – от квартир в дорогих домах для более обеспеченных студентов до убогих каморок в дешевых трущобах, но зато недалеко от центра, чтобы проще было добираться до места учебы. Если учесть, что большинство студентов старалось ходить пешком, чтобы не тратить деньги на извозчика или конку, то близость к университету и дешевизна жилья становились решающими доводами для его аренды. Конечно, казеннокоштным студентам (то есть обучавшимся и получавшим средства на жизнь и учебу за счет государства) в этом отношении было проще – многие из них жили при университете в своеобразном общежитии (те, у кого не было денег на съем жилья). Более обеспеченные своекоштные (учились за свой счет) студенты, как правило, снимали комнаты. Согласно сохранившимся ведомостям о студентах Московского университета за начало учебного 1849 года, небольшая их часть жила при университете, кто-то снимал комнаты в Черкасском переулке, на Малой и Большой Никитских улицах, Малой Бронной, Знаменке, и многих других центральных улицах и переулках.

Самым грустным начало учебного года было для тех студентов, у кого оставались долги по экзаменам с прошлого года. Для продолжения обучения необходимо было сдать «хвосты», как их сейчас называют, уже в сентябре. Если до какого-то момента можно было просто не приходить летом на экзамены, а в сентябре написать прошение о прохождении испытаний, сославшись на уважительную причину для отсутствия на основных экзаменах (как правило, болезнь) и средний балл не менее «4», то в конце 1870-х годов в Московском университете состоялась серьезная дискуссия об ужесточении правил пересдачи. Наиболее радикально настроенные преподаватели предлагали вообще отменить сдачу экзаменов после летних каникул. После обсуждения, продлившегося больше года, в марте 1879 г. Совет Московского университета постановил, что правила остаются прежними, но теперь, вместо обычной ссылки на болезнь или справки от своего врача, следовало представлять только свидетельство о болезни от студенческого врача или из больницы. Для многих студентов, привыкших пораньше начинать летние каникулы, это стало болезненным ударом, но зато усилило их ответственность за учебу.

В общем, все студенты в Московском университете к началу учебного года относились с разными чувствами, но всегда с любовью к своей «альма матер».