Семейство Лапушкиных (слева направо) — Игорь, Галина, Алексей и Мария — в общей сложности работает на «САПФИРЕ» 28 лет / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный людям, которые из поколения в поколение трудятся на производствах столицы. Сегодня нашими героями стали сотрудники МЗ «САПФИР» холдинга «Швабе» Галина, Алексей, Игорь и Мария Лапушкины.

Московский завод «САПФИР» — особое место для всех жителей Чертанова и близлежащих районов юга столицы. Родители, бабушки и дедушки многих из них работали здесь еще с тех самых пор, когда Чертаново было подмосковной деревней.

То время хорошо помнит Галина Юрьевна Лапушкина, контролер оптических деталей и приборов легендарного предприятия.

— Наша семья родом из села Покровское, располагавшегося на территории Южного Чертанова,— рассказывает Галина Юрьевна. — Село к столице присоединили только в 1960-х годах. Больше скажу — наш дом деревенский стоял раньше рядом с тем местом, где сейчас «САПФИР». Дед мой, Сергей Федорович Чумичев, родился в 1914 году. Всю жизнь он работал регулировщиком радиоаппаратуры. И, когда «САПФИР» только построили, он здесь в 1970-е годы несколько лет проработал в производственном цехе. Так что для нас, можно сказать, это семейный завод: и работали здесь многие из нашей семьи, и расположен он там, откуда идет наш род.

Сама Галина после школы поступила в радиомеханический техникум, прикрепленный к заводу, на котором и проходила практику. Работа ей так понравилась, что она перевелась с дневного отделения техникума на вечернее и устроилась на «САПФИР» на полную ставку. В 90-е годы ушла в декрет, а когда дети выросли, вернулась на любимый завод.

Год назад к ней присоединился муж— Алексей Николаевич Лапушкин. Он устроился на завод на должноcть шлифовщика оптических деталей. И супруги стали проводить вместе еще больше времени.

— Я всегда мечтала, чтобы муж работал вместе со мной на заводе,— делится Галина Юрьевна. — Сейчас мы с ним— в одном цеху. Утром вместе на работу, вечером вместе домой, по дороге в магазин заскочим, все, что надо домой, купим. Иногда на работе обедаем вместе с мужем.

Здесь же, на заводе, трудятся сын Лапушкиных Игорь и его жена. После колледжа и службы в армии молодой человек устроился на завод наладчиком технологического оборудования и познакомился с Марией, мастером одного из участков цеха. Активная и пробивная девушка сразу запала в душу Игоря. Сегодня общий стаж семьи Лапушкиных на заводе составляет 28 лет. Но Галина Юрьевна уверена, что это только начало.

— Я на заводе работаю дольше всех в нашей семье,— говорит она. — С ним у меня многое связано. И не только у меня. У нас здесь много семей. За эти годы и техника, и ассортимент сильно изменились. Когда я только пришла, делали одно, сейчас — совершенно другое. Приятно, что модернизируемся, не стоим на месте. Хочется, чтобы наш завод и дальше развивался и чтобы сюда могли прийти уже наши внуки.

И это вполне возможно, ведь перспективы у производства отличные.

— Сегодня производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать порядка 500 тысяч единиц оптической и оптико-электронной продукции, которая применяется в медицинской, авиационной, космической и других отраслях,— рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.— Чтобы и дальше оставаться в лидерах, московские предприятия непрерывно модернизируют производственные мощности и наращивают объемы выпуска своей продукции.

Разглядят издалека

Фотоприемники «Швабе», произведенные на московском заводе «САПФИР» и в НИИ «Полюс» имени Стельмаха, вошли в список ключевых экспонатов военно-технического форума «Армия-2022». На выставку привезли больше десяти видов таких изделий, в том числе на основе кремния, антимонида индия, твердых растворов кадмий-ртуть-теллур.

— Фотоприемные устройства предназначены для систем тепловидения, автоматики, лазерной дальнометрии, — рассказывают в пресс-службе предприятия. — Сегодня эти миниатюрные изделия работают на наземном, авиа-, космическом и морском транспорте. Благодаря им по отраженному излучению дальномеры в самолетах определяют расстояние до цели, а тепловизоры позволяют наблюдать изображения объекта в отсутствии освещенности.

СПРАВКА

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию «Ростех» и объединяет десятки индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Предприятия холдинга реализуют полный цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники. Одно из них, московский «САПФИР», ведет историю с 1931 года и сегодня выпускает фотоприемники и фотоприемные устройства для тепловизоров, теплопеленгационные и другие системы.