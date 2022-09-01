Перед детьми распахнули двери школы и детские сады

Для полноценного развития малыши должны проводить время на свежем воздухе. В детских садах для прогулок оборудованы специальные площадки / Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Ежегодно 1 сентября в столице открывают свои двери не только уже существующие детские сады и школы, но и недавно построенные — еще более современные и удобные для малышей и школьников.

В их капитальном ремонте и строительстве участвуют сотни специалистов Строительного комплекса столицы. Среди них также эксперты, которые рассматривают проекты и оценивают их соответствие действующим нормам. Это делается для того, чтобы новые учреждения были не только комфортны, но и безопасны и надежны в эксплуатации.

Как известно, за проведение экспертизы проектно-сметной документации в Москве отвечает Москомэкспертиза и непосредственно ее подведомственное учреждение Мосгосэкспертиза. Сотрудники организации проверяют проектную документацию и результаты инженерных изысканий для всех объектов, реализуемых в столице на бюджетные средства, а также для многих инвесторских. Они ежегодно выдают десятки заключений по всем видам работ на объектах образовательной инфраструктуры, от капитального ремонта до строительства новых зданий детских садов и школ.

Согласованный экспертами проект подтверждает то, что принятые проектировщиками решения не только современны и практичны, но и в первую очередь безопасны. Эксперты оценивают, отвечает ли разработанная документация для объектов действующим требованиям законодательства.

С начала года Мосгосэкспертиза выдала 52 положительных заключения на новое строительство и еще 18 — на реконструкцию и капитальный ремонт существующих сооружений. Среди рассмотренных имеются как самостоятельные проекты, так и корректировки ранее согласованных, а также капитальный ремонт музыкальных школ и школ искусств. Так, утверждены проекты шести новых дошкольных образовательных учреждений в районах Бирюлево Восточное, Бескудниковский, Ховрино, Аэропорт, Чертаново Центральное и в поселении Сосенское. Утверждено восемь проектов новых школ в шести округах города, в том числе, например, школы на 1200 мест в деревне Ватутинки, в которой появятся IT-полигон, робокласс и лабораторно-исследовательские комплексы: инженерный, академический и медицинский.

— Отличительная черта проектов новых детских садов и школ— их передовое оснащение и самые современные проектные решения. Последние позволяют, например, в детских садах трансформировать пространство групповых ячеек под нужды малышей и воспитателей. Игровая зона трансформируется в спальни и так далее. А передовое оснащение — это то, что сегодня ни для кого не удивительно видеть в новых учреждениях: полноценные IT-полигоны, медиагостиные, необычные и уникальные рекреационные зоны. Кроме того, современные проекты реализуются с учетом потребностей маломобильных учеников— для них детские сады и школы тоже будут комфортны и безопасны, — подчеркнула председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В ведомстве отмечают, что с приходом учебного года работа не замедляется. Согласованные проекты будут реализованы в ближайшие годы. Это залог непрерывного обновления столичной образовательной инфраструктуры. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в этом году детей и подростков уже ждут 585 детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Из них 28 заведений впервые распахнут свои двери перед учащимися.