«Уже давно не Светка Букина»: актриса Дарья Сагалова — о прежнем амплуа, переменах и материнстве

Фото: Из личного архива Дарьи Сагаловой

Актриса Дарья Сагалова, получившая известность после съемок в сериале «Счастливы вместе», заявила, что после длительного перерыва вновь готова к предложениям. Она рассказала «Вечерке» о возвращении в профессию, своем отношении к роли Светы Букиной и отсутствии золотой середины между проектами для кино и телевидения.

— Дарья, российские СМИ, пишут о вас под условным заголовком: «Куда пропала Дарья Сагалова?» В последних интервью вы говорили, что посвятили себя семье, поэтому не снимались в фильмах. Расскажите, над какими проектами сейчас работаете?

— Да, я знаю, что обо мне сейчас так пишут. И это, в общем-то, правдоподобно. Ведь у меня большая семья, которой я стараюсь уделять много внимания. Но это не значит, что я не хочу принимать участие в творческих проектах. Просто большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я — человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне не интересны. Сейчас вместе с супругом я занимаюсь бизнесом, продолжаю руководить своей школой танцев, а также работать над проектами в сфере кино, где выступаю уже не в роли актрисы. Но об этом я пока не готова рассказывать.

— В своей актерской видеовизитке, опубликованной в сети, вы говорите, что готовы к предложениям о съемках в зарубежных проектах. В каких уже предложили участвовать?

— Откровенно говоря, я этим еще подробно не занималась. Но мне очень хочется попробовать себя на итальянском телевидении. Мне нравится этот язык, и я его довольно хорошо освоила.

— Тяжело возвращаться в актерскую деятельность после длительного перерыва?

— Думаю, что нет. Меня часто приглашают на пробы, зовут на роли в кино. Единственное, у меня появилась какая-то неуверенность. Ведь когда ты каждый день в кадре, уже точно знаешь, как выглядишь со стороны. А сейчас я начала тревожить себя мыслями о том, что где-то переиграла, а где-то наоборот — не доиграла. Не знаю, может, это из-за того, что я стала взрослее. И кстати, я начала понимать, что разучилась смешить людей.

— Ваши дети активно занимаются музыкой и хореографией. Их интерес к творчеству — ваша заслуга?

— Наверное, занятие хореографией — моя. Они с первых лет своей жизни ходили со мной в школу танцев, выбегали на сцену, стояли за кулисами. А музыка — уже их выбор. Моя старшая дочка Лиза играет на скрипке, а средняя, Стефания, — на фортепиано. Она буквально живет музыкой. Однажды попросила включить ей «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена, а потом расплакалась — настолько музыка запала ей в душу. На самом деле все зависит от воспитания. Если родители не посещают с ребенком, скажем, театр, консерваторию, а позволяют слушать, кого попало — вряд ли он заинтересуется классикой. Не буду называть имен — говоря «кого попало», я имею в виду ряд современных исполнителей, чью работу нельзя назвать музыкой.

Кадр из сериала «Счастливы вместе» / 2006-2012, Леан-М и Sony Pictures Television

— В период, когда вы временно ушли из профессии, тревожило чувство, что больше не вернетесь к съемкам?

— Я не готова была к ним с тех пор, как вышла замуж. Особенно, когда речь шла о ролях каких-нибудь стервочек, подружек главных героинь, которые уводят мужей из семей... Я понимала, что за мной наблюдают дети, мои ученицы из школы танцев, и не могла себе позволить рисковать репутацией. Я же не могу в фильмах говорить одно, а детям — другое! Да, может быть, я старомодная. Кстати, часто в шутку называю себя бабкой. Однако считаю, что моя репутация не запятнана. После съемок в сериале «Счастливы вместе» мне высылали так много сценариев, что я даже не успевала их читать. В период временного ухода из профессии я сознавала, что могу этого лишиться. Но когда на чаше весов оказались семья и работа, я выбрала первое. Ну если не будут предлагать сниматься, сама стану снимать. Меня это не пугает!

— На какие роли теперь будете реже соглашаться? Готовы ли активнее, чем раньше, бороться за то, чтобы сценарий меняли с учетом ваших предложений?

— Когда артист читает сценарий, он всегда находит фрагменты, которые хотел бы изменить. Я — не исключение. Если я хочу внести правки в текст, то предлагаю их, а не навязываю, если это не мой проект. Ну сейчас я, конечно, понимаю, что уже давно не Светка Букина — было бы странно предлагать мне подобные роли. Надо смотреть на себя объективно: я скорее мама шекспировской Джульетты, чем сама Джульетта. И, знаете, самое интересное здесь то, что меня совсем не пугает возраст.

— Вы согласны с тем, что роль глуповатой блондинки Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе» сыграла с вами злую шутку?

— Наоборот, я отношусь к роли той глуповатой блондинки с огромной любовью и благодарностью, ведь это моя визитная карточка. Далеко не каждый актер может похвастаться знаковой ролью, которую помнит народ. Несмотря на то что сериал «Счастливы вместе» уже не показывают по ТВ, меня до сих пор узнают на улице не только взрослые, но и дети. Правда, сейчас я стесняюсь еще больше, чем раньше.

— Порадовались бы продолжению ситкома в том же актерском составе?

— Если допустить эту ситуацию, то я бы обрадовалась команде, с которой работала. Это касается не только актеров, а еще продюсеров, режиссеров, гримеров, костюмеров. Да, было бы классно все повторить. Но вряд ли это возможно. Ведь та же Света Букина была интересна только в силу своего возраста. А какой была бы современная версия, честно говоря, не знаю. Если долго об этом не размышлять, то представляю себе, что Даша и Гена стали бабушкой и дедушкой, а у Ромы и Светы появились собственные дети.

— Кого хотели бы сыграть?

— Думаю, что историческую фигуру. Может быть, Жанну д’Арк.

Фото: Из личного архива Дарьи Сагаловой

ДОСЬЕ

Дарья Сагалова родилась 14 декабря 1985 года в городе Подольске Московской области. В 2003 году окончила гимназию № 7 с серебряной медалью. Занималась танцами в хореографической школе «Фантазия», принимала участие в фестивалях «Кинотавр» и «Лики любви». В 2009 году окончила Московский государственный университет.

Победа!

В 2008 году Дарья заняла первое место в телевизионном шоу «Танцы со звездами». Актриса выступала на проекте в паре с профессиональным танцором Антоном Ковалевым.

Танцуют все

В марте 2009 года артистка, имеющая большой опыт в хореографии, открыла собственную школу танцев. А уже в ноябре 2010 года ученики Сагаловой дебютировали на телевизионном проекте «Стиляги шоу».

Первый блин — комом

Дарья говорила в интервью, что первый фильм, в котором она снялась, назывался «На реке Девице». Хотя ее дебютной работой принято считать кино «Мечтать не вредно». Первый для нее проект, который снимал режиссер Василий Панин, так и не вышел в свет. Хотя в нем снимались и такие известные артисты, как Владимир Конкин, Галина Польских и Спартак Мишулин.

Мечта мужчин

По результатам голосования читателей российского издания журнала Maxim в 2008 году Дарья стала самой сексуальной женщиной в стране. Тогда на фотосессии в мужском журнале она предстала в образе эффектной Снегурочки.

Находка для экстрасенса

В 2007 году вместе с актером Александром Якиным, которой сыграл роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе», Дарья приняла участие в третьем сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов». По сценарию, ведущие, братья Сафроновы спрятали актрису в одной из московских квартир, а экстрасенсы, обладающие магическими способностями, должны были взять след. С заданием справился Мехди Эбрагими Вафа — будущий победитель сезона.

Будущий муж подарил головоломку

В 2011 году Дарья вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова. Она познакомилась с ним благодаря актеру Алексею Чадову: Константин и Алексей друзья детства. Будущий муж удивил актрису: при первой встрече он подарил ей кубик Рубика. Дарья быстро решила головоломку, чем впечатлила нового знакомого. Позже Константин признался, что роль недалекой блондинки Светы Букиной ему не нравилась.