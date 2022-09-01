И снова 3 сентября: Михаил Шуфутинский представит необычную версию хита

Фото: Антон Вылегжанин / «Москва 24»

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября!» — в эту субботу москвичи вновь вспомнят этот нетленный хит Михаила Шуфутинского, который он исполняет с 1993 года. Король шансона раскрыл «Вечерке» секрет популярности этой композиции и рассказал о ее обновленной версии.

— Михаил, у вашей песни «Третье сентября» необычная судьба. В последние годы она стала очень популярной.

— Потому что шансон — отражение нашей жизни. Впервые я спел ее в 1993 году. Она казалась тогда блеклой, ведь это медляк. Но жизнь страны менялась, люди стали добрее и мягче, образы песни стали их трогать. Теперь она вызывает ажиотаж.

— Уже сегодня ночью выйдет обновленная версия песни, вы исполнили ее вместе с Егором Кридом. Как вам совместная работа?

— Дуэт — вещь очень сложная, личная, нельзя к ней относиться легкомысленно. Поэтому я очень редко соглашаюсь петь с кем-либо дуэтом, хотя мне предлагают постоянно. Егор Крид — потрясающий, трепетный, большой энтузиаст. Он пришел ко мне с предложением, и он мне понравился. Мне вообще нравится его творчество, но в прошлом году у нас сотрудничество не срослось. Но он не оставил эту идею, и все получилось. Я считаю, эта композиция способна затронуть душу и его аудитории, и моей.

— 3 сентября у вас концерт в Государственном Кремлевском дворце. Приглашали коллег выступить с вами на сцене?

— Нет, это будет именно сольный концерт. Во-первых, было непонятно до последнего, не отменят ли его. Во-вторых, у меня более ста песен — даже если выберу 25 лучших, мне придется занять все время, чтобы спеть. Еще, к счастью, мы ничего не снимаем на видео. Съемка отнимает много энергии, предполагает много условностей и до, и во время, и после концерта. Без нее смогу больше и лучше спеть.

— Прозвучат ли новые хиты?

— Премьер не будет. Премьера должна быть подготовленной — раз. Есть опасность, что новинка не понравится с первого раза — два. Три — люди покупают билет, чтобы услышать свои любимые песни. У нас любят не познавать, а узнавать. И артисту нужно петь то, что от него ждут.