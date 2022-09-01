Партнерство города и НКО: как добрые проекты помогают поддерживать москвичей, которым живется непросто

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским Департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. Они реализуют проекты помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, исключенным из социума гражданам и другим нуждающимся в помощи жителям столицы. Мы попросили директоров трех организаций-победителей конкурса рассказать, как в партнерстве с городом они помогают москвичам справляться с трудными жизненными ситуациями.

Анна Деникина пришла в Благотворительный фонд «Столица милосердия», где работали ее друзья, с дочерью, чтобы научить ее состраданию. Они организовывали выходы в театр для молодых инвалидов. Со временем Анна возглавила это НКО и продолжила его деятельность по социальной и трудовой адаптации, а также профессиональной ориентации детей-сирот и проживающих в детских домах ребят, оставшихся без попечения родителей. Фонд в дополнение к городским программам ищет подопечным подходящую работу, общается с наставниками, помогает подружиться с коллегами и освоить выбранную специальность. При участии экспертов Департамента труда и соцзащиты организация разработала проект для воспитанников центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ), чтобы им легче было найти дело по душе. Заявка победила в конкурсе грантов «Москва — добрый город» и проекту на 2021 год были выделены нужные средства.

— Мы видим, что чем раньше начинается знакомство с миром за стенами учреждения, тем проще нашим ребятам во взрослой жизни. Благодаря поддержке города мы помогаем подопечным ЦССВ «Маяк», «Алые паруса», а также центра «Дегунино» найти свое призвание и самореализоваться в обществе. Организуем экскурсии, где знакомим с разными видами деятельности и специальностями. Работать, зарабатывать, тратить, платить налоги — это взрослая жизнь, рассказать о которой помогает экскурсия в Музей денег при Центральном Банке РФ. Посещение музеев метро и воды расширяют кругозор, а в театральных мастерских становится интереснее «скучная» профессия швеи, — рассказывает Анна.

Благодаря проекту почти 100 молодых людей с инвалидностью смогли выйти за пределы своих социальных учреждений, чтобы больше узнать о мире профессий. Ребята стали более открытыми, приобрели знания, что привлекло в проект новых участников.

— Москва — мегаполис с невероятными возможностями, и благодаря партнерству с городом мы можем дать молодым людям полезные знания и помочь им на старте. Рады, что вместе делаем очень важное дело, — добавила директор фонда.

Владимир Маяновский, директор РОО «Центр плюс», занялся помощью людям с ВИЧ в начале 2000-х годов, когда узнал о своем позитивном статусе. Тогда информации о заболевании было крайне мало. Владимир пошел на группу взаимопомощи, проходил специальные тренинги, сам вел группы, был волонтером на «телефоне доверия». А в 2005 году стал одним из учредителей и руководителем Московской общественной организации помощи людям с ВИЧ «Центр плюс». В рамках сотрудничества со столичным центром профилактики и борьбы со СПИДом, НКО открыло консультационный кабинет «Мост». Чтобы привлечь лучших специалистов и помочь как можно большему количеству горожан, «Центр плюс» подали заявку на конкурс грантов «Москва — добрый город» и получили нужные средства на реализацию проекта в этом году.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы предоставляем людям из абсолютно разных слоев общества комплекс необходимых социально-информационных услуг. Консультируем лично и по телефону. Поддерживаем лекарствами, тестированием, сопровождением, чтобы они могли сохранять свое здоровье. Эта помощь очень востребована и логично дополняет деятельность медиков. Вместе мы оказываем нуждающимся москвичам системную, комплексную поддержку. Сотрудничать с городом в рамках грантового проекта очень комфортно — чувствуется, что нам доверяют, видят в нас экспертов, ценят наш опыт и инициативу. Мы рассчитываем помочь более 1000 человек. В таком партнерстве хочется сделать как можно больше, — поделился Владимир.

Лана Журкина, директор АНО Центр культурных, социальных и благотворительных проектов «Дом друзей», начала помогать людям на улице, когда была заместителем директора фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Лане и другим бывшим медикам-волонтерам после гибели Лизы Глинки начали звонить ее пациенты с заболеваниями психики, которые остро переживали потерю. Лана стала им помогать. В 2017 году вместе с единомышленниками создала НКО медико-социального профиля. Выходили в город с оранжевыми медицинскими чемоданами, обрабатывали раны людям, живущим на улице, в подвалах, заброшенных зданиях, вызывали скорую помощь. Наблюдая, как последовательно город работает над тем, чтобы поддержку получал каждый нуждающийся в ней человек, искали, как можно встроиться в эту деятельность. Поняли, что столице будет полезен здравпункт для бездомных. Открыли его недалеко от Курского вокзала. Чтобы медицинские услуги здравпункта соответствовали высоким городским стандартам, в рамках конкурса «Москва — добрый город» фонд запросил грант на его оснащение. И получил поддержку.

— Мы боремся за здоровье каждого человека, который к нам приходит. Благодаря гранту для этого у нас есть все необходимое. Медицинская кушетка-трансформер, лампа с линзой, расходные лечебные материалы, противопростудные и перевязочные наборы, тесты на ВИЧ и гепатит — закуплены на средства города. И сам наш подход к благополучателям нацелен на то, чтобы не допускать увеличения числа бездомных на улице. Каждому из 30–40 человек, которые к нам обращаются в день, мы также предлагаем комплекс социальных услуг — восстановить утерянные документы, возможность обслуживания по ОМС, помощь в оформлении пенсии, инвалидности. Восстанавливаем родственные связи и отправляем к месту проживания, советуем уйти с улицы в реабилитационный центр фонда. Это лучшее, что можно сделать для человека, попавшего в беду, и любимого города, — делится Лана Журкина.

СПРАВКА

Конкурс грантов «Москва — добрый город» проводится в столице с 2019 года. За это время его победителями стали свыше 370 некоммерческих организаций. Всего за три года на реализацию проектов НКО в социальной сфере город выделил 1,2 млрд рублей. Оператором конкурса выступает специализированный центр занятости «Моя карьера».