Виден из космоса. Как «ловят» очаги борщевика Сосновского

Фото: Pixabay / Mabel Amber

В Москве продолжается работа по мониторингу очагов произрастания борщевика Сосновского. Дикорастущее растение выявляют в ходе пеших обходов инспекторы Управления экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, а также при помощи космоснимков. Рассказываем, как в городе справляются с борщевиком и есть ли варианты его применения с пользой.

Для обнаружения крупных очагов борщевика в городе используется дешифрование космоснимков. Такая информация доступна на основании данных, которые для проведения государственного экологического мониторинга поступают к специалистам ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

По результатам мониторинга формируется перечень земельных участков, где произрастает борщевик. Основная доля адресов приходится на территорию Новой Москвы. Затем специалисты запрашивают сведения о балансодержателях территорий.

— В отношении собственников оформляются предостережения о необходимости принять меры и в установленные сроки привести участок в порядок. В случае неудаления борщевика предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц, — рассказал Денис Алексеев, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Инвазивный вид

Основная проблема борщевика Сосновского в том, что он инвазивный вид (биологический вид, который попал на новую территорию и активно вытесняет местные растения — прим. «ВМ»), то есть вид-захватчик. Чем так страшны инвазивные виды?

Они постепенно захватывают все большие территории, вытесняя и заменяя аборигенные виды, меняя биоценозы, нанося вред экологии в целом.

По словам главного научного сотрудника лаборатории дикорастущей флоры и интродукции травянистых растений Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН (https://scientificrussia.ru/), профессора Ларисы Абрамовой, проблема инвазий чужеродных видов — одна из наиболее актуальных в сфере экологии. Инвазии чужеродных растений и животных ныне признаны одним из ведущих факторов трансформации природных экосистем, а инвазионные виды значатся в ряду важнейших угроз природному биоразнообразию во всем мире. Вселение чужеродных видов приводит к сокращению биологического разнообразия и вытеснению аборигенных растений и животных. Кроме того, ряд завозных видов представляет прямую опасность здоровью людей.

— Поэтому, заметив борщевик рядом со своим домом, не нужно ждать, когда он заполонит все вокруг. Лучше сразу действовать, — говорит Мария Попова, выпускница кафедры автоматизации научных исследований МГУ основатель общественного движения «Антиборщевик» (https://antiborschevik.info/).

Чтобы избежать страшных ожогов, достаточно избегать попадания сока борщевика на кожу, а если уж он попал, постараться предотвратить воздействие солнечных лучей.

Правда, и других ядовитых растений даже в огороде хватает. Опытные садоводы знают, что пропалывать цветник лучше в перчатках, потому что, как только схватишься за побеги лютика едкого, моментально образуется ожог. Причем даже в вечернее время, поскольку сок лютика действует вне зависимости от УФ-излучения.

Ясенец кавказский или неопалимая купина тоже удивляет своими «магическими» способностями. В жаркую погоду эфирные масла буквально витают в воздухе. Однажды родственники обнаружили у себя на руках черные пятна после того, как постояли посреди этой купины.

Комплексный подход

Обработка растений гербицидами — один из способов борьбы с борщевиком. Однако такой вариант не подходит для растений, которые произрастают в водоохранной зоне и на особо охраняемых природных территориях. Здесь борщевик выкапывают вручную несколько раз за год. Такой способ особенно эффективен для одиночных растений.

Еще один вариант — обрезка цветов и завязей. Спустя время борщевик погибнет, так как цветет лишь единожды. Растений также не выживет долгое время без света и влаги. Поэтому эффективным методом борьбы, например, на садовом участке является укрывание черным плотным материалом.

Защищать сельскохозяйственные поля от появления борщевика позволяют регулярные вспашки и прополки.

Традиционным способом остается регулярный покос. При регулярном скашивании борщевика в течение двух-трех лет происходит значительное истощение растения, а также прекращается семенное возобновление популяции, отмечает в одной из научных статей заведующая сектором биологических наук Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений Наталья Лунева.

Варианты использования

В последнее время все чаще появляются сообщения в прессе об использовании борщевика Сосновского. Из него предлагают изготавливать бумагу, масла, топливо, лекарства, уголь, корм для овец.

Можно попытаться извлечь коммерческую выгоду из зарослей растения. Это будет работать на истребление борщевика и, соответственно, нести экологическую пользу, но только при соблюдении определенных условий. Например, как вариант можно ввести поощрение за полное истребление борщевика на определенном участке. Правда, добиться такого результата не так просто. Дело в том, что борщевик Сосновского выделяет тысячи семян: на одном растении их от 5 тысяч до 7 тысяч. Всхожесть сохраняется до 10 лет. Нередко во время вспахивания земли они разносятся на колесах сельскохозяйственной техники. Легко распространяется по воздуху, воде и даже снегу.

Ученые из Сколкова в прошлом году провели исследование и построили с помощью искусственного интеллекта модель по распространению борщевика на ближайшее тридцатилетие, если с ним не бороться. Картина не самая позитивная. Поэтому для сохранения аборигенной природы — привычных ромашек, колокольчиков, зверобоя вдоль дорог — специалисты начали масштабное исследование генетического материала борщевиков разных видов для уточнения происхождения и инвазивного потенциала отдельных групп. Образец может предоставить любой желающий. Специалисты принимают не только борщевик Сосновского, но и борщевик Мантегацци, Лемана, а также борщевик персидский, понтийский, жесткий, сладкий и шероховато-окаймлённый.

В планах ученых по итогам исследований — разработка точечных мер для борьбы с борщевиком. (https://sites.google.com/view/sosn-dna-msu/).

Куда обращаться

За удаление борщевика отвечают разные ведомства в зависимости от того, где именно обнаружено растение. В Москве при обнаружении ядовитых растений во дворе или на объекте дорожного хозяйства нужно оставить обращение на портале «Наш город» (https://gorod.mos.ru/?-). Сделать это можно в темах «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе» и «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями на проезжей части/тротуаре», подпроблема «Наличие ядовитых растений».

Во время поездок в другие регионы можно отмечать заросли опасного растения на карте сообщества antiborschevik (https://antiborschevik.info/map) — это пригодится местным активистам и представителям власти на местах.