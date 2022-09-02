Дом будущего, смузи-бар для старшего поколения и психологический стендап: какие проекты предложили Москве участники «Лета моей карьеры»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Четвертый год подряд специализированный центр занятости «Моя карьера» проводит для подростков профориентационный проект «Лето моей карьеры». В этом году более тысячи ребят прошли обучение в 20 профильных школах. Они познакомились с актуальными для экономики города профессиями, разработали собственные социально значимые проекты, прокачали личностные навыки, которые несомненно пригодятся им в будущем. Рассказываем о нескольких полезных инициативах юных участников, которые могут преобразить жизнь в столице уже сейчас.

«StandUp на минималках»: терапия сквозь смех

Юная москвичка Ксения Черникова участвует в проекте «Лето моей карьеры» уже третий год подряд. Сначала она была участницей, потом уже стала наставником. В этом году девушка курировала профшколу «Менеджер добрых дел». Вместе с ребятами они придумали необычный способ прорабатывать душевные травмы — через юмор.

— Наш проект мы назвали «StandUp на минималках». Участвуя в нем, подростки могут осознать свои психологические проблемы и преодолеть их с помощью смеха. Шутить над собой и своими комплексами сложно и взрослому, а ребятам 16-17 лет тем более. Но ребята открылись и искренне делились своими личными историями и переживаниями. Оказалось, что вместе справляться с трудностями намного проще, — рассказала Ксения.

Каждый член команды разработчиков не только придумал концепт стендапа, но и сам принял в нем участие. Теперь молодые люди полны решимости развивать «StandUp на минималках», а сейчас готовят заявку на грант Росмолодежи. Занятия проходили на базе колледжа по подготовке социальных работников.

— Если получится выиграть грант, то сможем масштабировать проект и привлечь в него больше участников. В нашем городе есть много подростков, которым нужна психологическая поддержка, и мы надеемся, что сможем им помочь, — отметила Ксения.

Смузи-бар для геронтологических центров столицы

Разве возраст может быть помехой для активной и интересной жизни? Участники «Лета моей карьеры» уверены, что нет! Учащиеся профшколы «Дизайнер-оформитель смузи-бара» разработали концепт смузи-бара для геронтологических центров столицы. Ребята уверены, что их проект поможет сделать жизнь людей старшего поколения насыщеннее и интереснее, а модный и современный бар полезных коктейлей станет для них приятным местом досуга. Проекты интерьеров и авторские рецепты напитков, разработанные ребятами, будут использоваться при реконструкции зданий и обновлении меню в социальных учреждениях Москвы. Такое решение приняло руководство столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

— Ребята буквально с нуля разбирались, как разрабатывать дизайн помещения на основе чертежей и технического задания. С помощью экспертов из сферы IT осваивали специальные компьютерные программы. Они смогли стать настоящей командой — научились слышать друг друга, уважать чужое мнение, договариваться и вместе достигать цели, — рассказала наставник профшколы Кристина Сергеева.

Дом будущего с «гибкой планировкой»

Универсальность, экологичность и компактность — вот главные критерии модульного дома будущего, разработанного участниками профильной школы «3D-проектировщик». Целый месяц под руководством экспертов колледжа «Столица» ребята учились пользоваться новейшим оборудованием для конструирования, создавать здания в специализированных программах.

— Наш дом состоит из несущей конструкции и комнат-модулей, которые можно менять. Здание создается из экологических материалов с помощью печати на 3D-принтере. Такой подход позволит строить быстро, точно и качественно. А если комната надоела, то ее можно просто продать или подарить и напечатать себе новую, — поделился Кирилл Трукец, участник профшколы «3D-проектировщик».

В процессе работы над проектом, ребята разделились на небольшие группы. Одни проектировали лестницу, другие — первый этаж. Кирилл занимался разработкой жилого модуля. В итоге у команды получилась высокая и узкая многоэтажка, которую можно использовать в совершенно разных целях — достаточно просто заменять в ней модули. Юные проектировщики уверены, что в скором будущем их идея сможет воплотиться в жизнь, и каждый человек сможет напечатать себе дополнительную комнату, кабинет, балкон или кухню.

— Ничего не знал о проектировке зданий до «Лета моей карьеры» и никогда не работал с 3D-принтерами. Уже через месяц создал собственный проект жилого дома! Мне было очень интересно получить такие знания и практические навыки. Обязательно продолжу их развивать, — добавил Кирилл.

Авторские напитки в столичных кофейнях

Участники профильной школы «Бариста» учились разбираться в сортах и способах приготовления кофе. В этом им помогали эксперты сети кофеен «Кофемания». Идею проекта кафе «Конфети» ребята предложили самостоятельно. Они изучали рынок столичных кофеен, придумали стиль и дизайн, и в итоге получилось оригинальное заведение. Его особенность — стены, покрытые черной грифельной краской. На них посетители смогут оставлять рисунки и подписи мелом и, таким образом, создавать неповторимый дизайн кафе. Чтобы удивить гостей, юные бариста придумали авторские рецепты кокосового и яблочного кофе — «Lighthouse» и «Applecoffe». Ими заинтересовалась в «Кофемании», и сейчас они проходят сертификацию. Так что в скором времени москвичи смогут попробовать напитки, придуманные участниками «Лета моей карьеры».

— Очень рад, что оказался именно в этой профшколе. Нам проводили экскурсию по производству, показывали обжарку зерен в цеху. Кафе «Конфети», которое мы придумали, — это социальный проект. По задумке часть денег с продаж пойдет на благотворительность, на стенах заведения посетители смогут оставлять свои росписи, а в меню появятся наши авторские напитки. Когда поступлю в университет, то думаю подрабатывать в кофейне — уверен, что полученные этим летом навыки мне очень пригодятся, — рассказал участник Егор Юрескул.

Решение проблемы отцов и детей

Цени людей, которые любят тебя, даже когда ты сам не смог полюбить себя» — девиз участников профшколы «Психолог». Вместе со специалистами специализированного центра занятости «Моя карьера» ребята разработали рекомендации по бесконфликтному общению родителей с детьми. Они состоят из методических материалов и упражнений. Юные психологи проанализировали причины конфликтов с родителями, а также оценили поведенческие реакции детей.

— Мы посвятили проект взаимодействию родителей и детей. Решили помочь им начать понимать друг друга, избегать ссор и конфликтов. Все мы довольны результатом. Очень приятно было работать с другими ребятами — мы быстро подружились и занимались проектом как одна большая семья. Сама стала чувствовать себя гораздо увереннее и перестала бояться показывать свои настоящие чувства, — сообщила Кристина Андрианова, одна из разработчиц рекомендаций.

Участники профшколы предложили взрослым не относиться к ребенку как к маленькому и не навязывать свою точку зрения, а поддерживать начинания. Своим сверстникам посоветовали не стесняться выражать эмоции, признавать свои ошибки и не скрывать правду. Эти и другие советы помогут избежать проблем в отношениях отцов и детей, уверены ребята. А чтобы решать возникающие конфликты и оказывать психологическую поддержку, участники профшколы создали отдельный телеграм-чат.

СПРАВКА

В центре «Моя карьера» все услуги оказывают бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Найти инструкцию по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.