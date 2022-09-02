«Жить в моменте»: психолог дал советы по сохранению осознанности

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Все мы существуем в рамках определенных сценариев моделей поведения, и это нормально. Но иногда устоявшиеся стереотипы мешают реализоваться, увидеть новые возможности, посмотреть на происходящее со стороны. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве», почему важно сохранять критический взгляд и свежесть восприятия.

Осознанность в психологии — это состояние, в котором человек обращает внимание на свои мысли, чувства, образы, находится «здесь и сейчас». О том, как важно не отвлекаться на былые обиды, не строить ненужных фантазий о будущем, не оценивать себя и окружающих, сказано много. Однако не все знают, как это реализовать и зачем это вообще нужно.

— Мы ведь не существуем как во сне, а понимаем, где находимся, с кем общаемся, что нам нравится, а что нет. И все же делаем так, как привыкли, и это важно, ведь невозможно открывать мир заново каждую секунду. Идя по знакомому маршруту, мы экономим драгоценное время, машинально убираясь в квартире — освобождаем голову для более приятных мыслей. Однако за автоматизмами легко не увидеть необходимых, назревших изменений, сигналов организма и психики о сбоях. Так можно пропустить массу новой, незначительной на первый взгляд, информации, которая на поверку оказывается ценной. Вот ради таких эпизодов и нужно развивать осознанность, — рассказал психолог.

Концентрация на текущем моменте позволяет найти истоки негативных эмоций и чувств и контролировать их. При этом повышается ответственность за собственную жизнь, выявляются неработающие, невротические схемы, которые мы накладываем на мир в надежде, что он сделает так, как мы хотим, появляется свобода выбора действий и реакций, добавил специалист.

Чтобы более осмысленно подходить к себе, окружающим, реальности, нужно тренироваться (особенно, если раньше подобного опыта не было). Для этого психолог предложил несколько простых способов, доступных абсолютно каждому.

Дыхание

Элементарное созерцание — упражнение, которое можно выполнять дома, на рабочем месте и даже в транспорте. Обратите внимание, как меняются движения грудной клетки в спокойствии и при стрессе. Как обычно происходит вдох и выдох — глубоко и размеренно или быстро и поверхностно. Такие детали ценны тем, что тренируют наблюдательность, а также могут дать представление о собственном внутреннем пространстве, тех его сторонах, которые были скрыты.

Внимание ко всему интересному

Идя по улице, посмотрите по сторонам. Возможно, на глаза попадется интересный необычный дом или яркая красивая машина. Возможно, вы заметите редкую птицу или просто решите смотреть на прохожих, их мимику, жесты, одежду. Никогда не знаешь, какое впечатление способно оказать сильное влияние, а какое — перерасти в хобби или новый глубокий интерес.

Обдуманное отношение

Самоанализ, проясняющий основы наших реакций на события и людей, — крайне важная составляющая саморазвития. Он позволяет выбрать стратегию поведения в каждом отдельном случае. Осознанность вовсе не означает вечное непоколебимое спокойствие или отсутствие реакции, когда кто-то провоцирует конфликт или обесценивает то, что нам дорого. Она лишь позволяет просчитать последствия тех или иных действий в конкретной обстановке. Иногда это бывает критически важно для сохранения профессиональных и личных отношений.

Безусловное восприятие

Человек — не чистый абстрактный разум, все мы разные. В наших силах хотя бы на время поставить себя и других вне некоторых оценочных рамок. Это позволит скинуть шаблон и под необычным углом взглянуть на мотивацию окружающих, их реакции на вас и на собственные поступки.

— Осознанность — это мощный, но при этом доступный инструмент саморазвития. С его помощью в наших силах заметить множество нового вокруг, сделать это предметом анализа и внутреннего обогащения, изменить себя к лучшему. Конечно, невозможно постоянно жить в таком режиме, но хотя бы изредка входить в него доступно каждому, — добавил специалист.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работают чат психологической поддержки и форум. С подробностями можно ознакомиться на сайте московской службы психологической помощи населению.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Так, 20 сентября состоится бесплатное онлайн-мероприятие «Мелодия души», на котором участники погрузятся в волшебный мир музыкотерапии.