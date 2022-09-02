Здание нового лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 готово на 80 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Готовность нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе составляет 80 процентов. Сейчас на объекте завершаются монтаж фасада здания и остекление, уже смонтированы лифты, выполняются работы по чистовой отделке. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». На месте прежних устаревших зданий появится новый лечебный блок. В комплексе будет 546 одноместных мельцеровских боксов. Такие боксы позволяют полностью изолировать распространителя инфекционной болезни и обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.

Три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров будут объединены подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

В лечебно-диагностическом комплексе будут работать лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомическая служба. Кроме этого, здесь разместят блок помещений учебных кафедр и административные помещения.

Комплекс оснастят современной медицинской техникой, в том числе аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторами и другими приборами. Это позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционной больницы, которые в целом образуют комплекс, где будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней. Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И, конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием, — также добавил Рафик Загрутдинов.