Детский корпус больницы в Коммунарке готов на 70 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Строительство детского корпуса для больницы в Коммунарке завершено на 70 процентов. На финише кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь восьмиэтажного здания составит 24,2 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан на 180 коек. В нем будут работать приемное, палатное педиатрическое отделения, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Отделение патологии новорожденных оснастят самыми современными инкубаторами (кювезами). Они позволят выхаживать новорожденных при экстремально низком весе и самых сложных патологиях. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Для детей и их родителей в стационаре создадут комфортные условия пребывания: одно- двухместные палаты с большими светлыми окнами, высокими потолками.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, больница в Коммунарке станет мощным современным многопрофильным центром. Технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию, — добавил Рафик Загрутдинов.

Напомним, что возводить больницу начали в январе 2017 года. В декабре 2019-го завершили строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров.

В рамках второй очереди создания многопрофильного центра в Коммунарке были построены и открыты подстанция скорой помощи, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса, перинатальный центр, а также вертолетная площадка с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов из ТиНАО и других районов Москвы.