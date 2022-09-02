Делегация правительства Москвы приняла участие в обсуждении вопросов экологии с представителями Джакарты

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В рамках саммита мэра городов «Урбан 20», который в конце августа прошел в индонезийской Джакарте, состоялся круглый стол об использовании мегаполисами высокотехнологичных решений в области охраны окружающей среды. Участие в нем приняли представители правительства Москвы.

Основной темой обсуждения стало экологически безопасное и климатически эффективное развитие городской инфраструктуры. Это связано с планами Индонезии перенести к 2024 году столицу на восток острова Калимантан. В связи с этим особую значимость приобретает вопрос обеспечения экологической безопасности.

На встрече были представлены технологии контроля качества окружающей среды, которые на высоком техническом уровне позволяют обеспечивать контроль за экологической безопасностью мероприятий и развитие городов. Своим опытом поделились представители Москвы.

Несмотря на активное развитие инфраструктуры, увеличение количества автотранспорта, сохранение промышленности в черте города, в Москве планомерно снижается негативное воздействие на окружающую среду. За период с 2013 по 2020 год в Москве введено в эксплуатацию 75 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе по программе реновации жилищного фонда. Это колоссальные цифры, которые характеризуют рост инфраструктуры столицы. Несмотря на такие темпы развития, в Москве удается сдерживать рост выбросов парниковых газов. Для этого в столице реализуется комплекс мер.

В Москве достигнут целевой показатель по снижению уровня парниковых газов, установленный указом президента России (от 4 ноября 2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов»). Сейчас в городе проводится актуализация мер, которые направлены на снижение уровня парниковых газов в долгосрочной перспективе, рассказала заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

— Москва демонстрирует приверженность общемировым целям в области устойчивого развития. В частности, по недопущению роста негативного воздействия на окружающую среду, — сказала Евгения Семутникова. — Снижение парниковых газов — это ключевой показатель устойчивого развития мегаполиса, его экологичности и энергоэффективности.

Деятельность по сокращению выбросов парниковых газов охватывает все секторы и отрасли. Это касается экологизации промышленных предприятий и общественного транспорта, развития крупных инфраструктурных проектов, сохранения природных территорий, озеленения. Например, за последние 10 лет в городе было высажено 10 миллионов деревьев, в том числе в рамках специальных программ.

По словам Евгении Семутниковой, для сокращения негативного воздействия под автоматизированный контроль взяты выбросы всех крупных предприятий Москвы, введено государственное нормирование выбросов. В рамках государственного экологического надзора ведется активная консультационная работа с бизнесом. При этом сегодня акцент делается не на проверки, а на профилактическую работу.

Для контроля за состоянием экологической среды в Москве используется набор инновационных технических решений. Система экологического мониторинга Москвы охватывает показатели по всем природным средам, данные собираются и передаются в режиме реального времени. Вся информация аккумулируется, обрабатывается и анализируется на специальном ресурсе — Едином городском фонде данных экологического мониторинга (ЕГФДЭМ).

Для контроля за состоянием атмосферы в столице установлено 59 автоматических станций экомониторинга. Все результаты измерений открыты и доступны жителям на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг». Данные обновляются в режиме реального времени.

Одним из направлений почти всех мегаполисов мира является экологизация автотранспорта. Активное обновление городского общественного транспорта проводится и в Москве.

— С 2021 года Москва закупает электрический общественный транспорт. Мы продолжаем поддерживать развитие сервисов электрокаршеринга, электротакси, создаем новые места для зарядки электромобилей. Проводится замена дизельных автобусов на электробусы. В настоящее время на дорогах Москвы ежедневно эксплуатируется более тысячи электробусов. По их количеству мы вышли на первое место в Европе и не планируем на этом останавливаться, — подчеркнул заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Мануйлов.

Власти Джакарты тоже уделяют внимание модернизации транспортной системы. Так, по улицам города курсирует уже более 100 электробусов, сообщила начальник управления окружающей среды правительства Джакарты Эрни Пелита Фитратунниса. Эту цифру планируется наращивать в ближайшие несколько лет.

В городе под контроль взяты выхлопные газы от автотранспорта — проводятся специальные замеры воздуха рядом с дорогами. Для этого в пяти районах города установлено по станции экологического контроля.

Кроме транспорта, власти города занимаются улучшением качества воды. Также запущена электронная система информирования о возможных наводнениях, которые характерны для Джакарты. Специалисты составляют и прогнозы по возможным районам затопления. А данные об уровне воды можно увидеть при помощи специальных датчиков, которые передают информацию в режиме реального времени в единую электронную систему.

Джакарта высоко оценила опыт Москвы в области водоподготовки и очистки сточных и поверхностных вод. Так, за счет внедрения высокотехнологичных решений на блоках Курьяновских очистных сооружений в рамках программы реконструкции значительно повысилось качество очистки воды по аммонийному азоту, значительно снизив его содержание. По данным инвентаризации, выбросы от источников загрязнения сократились более чем на 120 тыс. тонн в год.

Еще одно направление работы связано с сокращением объемов мусора — ежедневно в городе образуется не менее 8 тонн отходов, привела данные представитель Джакарты. Сейчас планируется строительство специальных пунктов для переработки отсортированного мусора.

Все эти решения позитивно скажутся на состоянии окружающей среды. В планах города — достижение полной углеродной нейтральности к 2050 году.