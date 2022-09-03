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Владислав Овчинский: В Москве создан тренажер для улучшения моторики рук после инсульта

Полина Французова
Общество
Владислав Овчинский: В Москве создан тренажер для улучшения моторики рук после инсульта
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель «Нейроботикс» разработал тренажер для восстановления тонкой моторики рук после травм и инсультов. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Столичные производители сегодня предлагают самые современные разработки в области медицинских и информационных технологий, приборостроения и робототехники. Например, московское предприятие в этом году создало тренажер, помогающий при восстановлении тонкой моторики рук после нейротравм и инсультов. Программно-аппаратный комплекс на основе ортеза кисти управляется с помощью биосигналов мозга и мышц, — сказал глава департамента.

Владислав Овчинский: В Москве создан тренажер для улучшения моторики рук после инсульта Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Устройство может применяться как в реабилитационных центрах, так и в домашних условиях.

Во время тренировки с использованием нейротренажеров происходит активация моторных центров за счет поступающих сигналов от мышц, сухожилий и суставов, рассказал генеральный директор «Нейроботикс» Владимир Конышев. В результате ресурсы организма направляются на восстановление и нормализацию двигательной активности.

В ближайшие месяцы компания планирует начать продажи этого оборудования.

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