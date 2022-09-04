Помидоры с огурцами закатаем сами! Как выгодно приобрести товары для домашних заготовок

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31 августа популярный российский онлайн–сервис доставки заявил, что спрос на товары для домашних заготовок в августе 2022 года вырос на 124 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано.

Последний летний месяц традиционно считается пиком заготовки домашних солений. Ведь именно в это время созревает урожай и цена на овощи, ягоды и фрукты падает. По словам экономиста Дмитрия Бурова, инвентарь для домашних заготовок в этом году пользуется большим спросом в первую очередь из-за того, что покупные консервы регулярно растут в цене — из-за увеличения трат на сырье, упаковку и доставку в связи с санкциями.

— Например, банка соленых огурцов в магазине обойдется вам приблизительно в 150 рублей, в то время как дома за эту же сумму вы сможете сделать две полуторалитровые банки солений. А при наличии собственного огорода это втройне выгодно и полезно, — рассказал специалист.

Однако даже в этом случае потратить деньги придется. Для консервирования, например, огурцов первым делом необходимо приобрести банки. Лучше всего подойдут литровые или полуторалитровые. Однако из-за ажиотажа найти их сейчас не так просто, поэтому стоит прошерстить такие маркетплейсы, как Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет и АлиЭкспресс. Также понадобятся крышки, соль, чеснок, укроп, перец горошком, уксус и лавровый лист.

— Набор всего необходимого для изготовления литровой банки солений стоит не больше 100 рублей. Рекомендую приобретать специи на рынках — там они более качественные и дешевые, чем в магазинах, — рассказывает повар одного из столичных ресторанов русской кухни Екатерина Федорова.

Кулинар также рекомендует приобретать банки не поштучно, а сразу в комплекте. Набор из десяти полуторалитровых банок может обойтись в 100 рублей, в то время как одна банка стоит, как правило, около 30–40 рублей. Тем более сейчас многие крупные ретейлеры: «Ашан», «Лента», Globus, Spar и «Окей» — предоставляют скидки на овощи и продукцию для заготовок.

— Для консервации помидоров и огурцов понадобятся одни и те же ингредиенты. А вот если вы хотите сделать кабачковую икру, то она обойдется вам на 10–15 процентов дороже. Ведь помимо кабачков вам нужно будет приобрести томаты, морковь и лук, которые всегда стоят дороже специй, — поясняет Федорова.

Самая большая статья расходов — машинка для закатки банок. В среднем она стоит 600 рублей. Однако если хотите сэкономить, то лучше купить ее в интернете.

— В магазинах не будет такого выбора инвентаря, как в сети. К тому же они поднимают цены. Поэтому либо приобретите ее в интернете, либо одолжите у соседки, — добавляет повар.

Не все то «эко», что в магазинах стоит

Все большее количество человек выбирают экопродукты. По словам диетолога Анастасии Вяточкиной, мода на здоровый образ жизни способствовала появлению большого количества натуральной продукции. Все больше производителей готовы отказаться от химических добавок. Однако это неизбежно приводит к увеличению стоимости производства таких товаров.

— Люди стали с большим интересом читать составы продуктов и радоваться тому, что там нет канцерогенов. Однако нельзя сказать, что все производители добросовестны, — добавляет она.

На первый взгляд, отличить экопродукт на полке от остальных можно с помощью специальной маркировки. Она представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью «Органик». Однако мало кто знает об этом и полагается на синонимы «эко» — «натуральный», «полезный».

— Если маркировки нет, но производитель уверяет вас, что продукт экологический, есть повод усомниться, — рассказывает диетолог.

Важно изучить состав — в нем не должно быть искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО. Допустимо содержание только натуральных ингредиентов, например природного красителя под названием «флавоноид».

— Срок годности экопродукта также должен быть значительно короче и составлять не более полугода в зависимости от типа товара, — поясняет диетолог.

Лучше всего приобретать экопродукты в специальных магазинах, так как в крупных торговых сетях отдел закупок не всегда будет внимательно изучать составы так называемых экопродуктов, поэтому вы можете наткнуться на подделку. Чаще всего это касается молочных и кондитерских изделий.