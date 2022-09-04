Каждый турист желает знать, как получить кешбэк: куда поехать на отдых осенью и зимой, чтобы сэкономить

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
30 августа руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о самых популярных направлениях в рамках программы туристического кешбэка, новый этап которой уже стартовал в России. «Вечерка» узнала, куда лучше поехать на отдых осенью и зимой, чтобы сэкономить.
Приобрести тур в рамках программы можно с 25 августа по 10 сентября, а отправиться в поездку — с 1 октября, вернувшись до 25 декабря включительно. С каждого тура по России покупателю вернут 20 процентов от стоимости, максимум — 20 тысяч рублей. А для тех, кто планирует отправиться в путешествие по Дальнему Востоку, максимальная сумма компенсации будет вдвое больше — до 40 тысяч рублей.
— Это акция, в которой принимают участие все регионы нашей страны, — отмечает руководитель туристической компании Диана Фердман. — Кстати, вернуть часть денег можно с оплаты всего пакета услуг, включая не только авиаперелет, но и железнодорожный транспорт. Важно: должно быть не менее трех ночевок в рамках поездки.
Чтобы получить кешбэк, необходимо владеть банковской картой российской платежной системы.
— После этого необходимо оплатить поездку у выбранного туристического оператора, отеля или агрегатора — участника акции, — добавляет Диана Фердман. — Кешбэк будет начислен в течение четырех или пяти рабочих дней с того момента, как поступит информация о платеже.
Наиболее привлекательные направления для российских туристов, по мнению специалиста, — Алтай, Байкал, Калининград и Карелия. Есть и другие выгодные варианты для путешествий.
30 августа популярный сервис планирования путешествий опубликовал результаты своего исследования, которое показало, что в сентябре из Москвы дешевле всего долететь в Санкт-Петербург, Самару и Архангельск. «Вечерняя Москва» узнала цены на билеты у одного из туроператоров.
В Санкт-Петербург можно отправиться в среднем за 2500 рублей. Сентябрьский перелет в Самару составит 2700, в Архангельск — 2900, а в Уфу — 3100 рублей.
— Замыкают топ бюджетных направлений Казань и Махачкала: билет из Москвы в эти города обойдется в сумму около 3300 рублей, — отмечают специалисты.
Казань. В пресс-службе российского туристического агентства «Вечерке» рассказали, что в сентябре большое число туристов стремится отправиться в Казань. Полетная программа одного из туроператоров из Москвы в этот город продлится до 16 сентября. Вылеты совершаются еженедельно по вторникам и пятницам. Стоимость недельного тура — от 13 тысяч рублей за человека.
Алтай. Посмотреть на золотую листву деревьев и бирюзовые воды Катуни можно на Алтае до 25 сентября. Полеты туда производятся из Москвы еженедельно по воскресеньям. Стоимость тура — от 30 тысяч рублей.
Байкал. Бурятия, расположенная на восточном побережье озера, — уникальный регион, где сочетаются православие, буддизм и шаманизм. Туроператоры сообщают, что полетная программа в Улан-Удэ из столицы продлится до 3 сентября. Стоимость туристического маршрута на неделю — от 31 тысячи рублей.
Камчатка. Полетная программа в край вулканов и гейзеров продлится до 16 сентября. Стоимость тура стартует от 49 тысяч рублей за человека. Специалисты отмечают, что сейчас есть смысл бронировать билеты заранее, особенно если речь идет о датах школьных каникул и праздников.