Каждый турист желает знать, как получить кешбэк: куда поехать на отдых осенью и зимой, чтобы сэкономить

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30 августа руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о самых популярных направлениях в рамках программы туристического кешбэка, новый этап которой уже стартовал в России. «Вечерка» узнала, куда лучше поехать на отдых осенью и зимой, чтобы сэкономить.

Выгодное предложение

Приобрести тур в рамках программы можно с 25 августа по 10 сентября, а отправиться в поездку — с 1 октября, вернувшись до 25 декабря включительно. С каждого тура по России покупателю вернут 20 процентов от стоимости, максимум — 20 тысяч рублей. А для тех, кто планирует отправиться в путешествие по Дальнему Востоку, максимальная сумма компенсации будет вдвое больше — до 40 тысяч рублей.

— Это акция, в которой принимают участие все регионы нашей страны, — отмечает руководитель туристической компании Диана Фердман. — Кстати, вернуть часть денег можно с оплаты всего пакета услуг, включая не только авиаперелет, но и железнодорожный транспорт. Важно: должно быть не менее трех ночевок в рамках поездки.

Важные условия

Чтобы получить кешбэк, необходимо владеть банковской картой российской платежной системы.

— После этого необходимо оплатить поездку у выбранного туристического оператора, отеля или агрегатора — участника акции, — добавляет Диана Фердман. — Кешбэк будет начислен в течение четырех или пяти рабочих дней с того момента, как поступит информация о платеже.

Калининград / Фото: Shutterstock

Популярные туры

Наиболее привлекательные направления для российских туристов, по мнению специалиста, — Алтай, Байкал, Калининград и Карелия. Есть и другие выгодные варианты для путешествий.

Калининград. Помимо прогулок по самому западному областному центру России, туристам предлагают посетить города Калининградской области — Балтийск или Светлогорск, побродить по закоулкам Правдинска и Гвардейска. Туристов заманивают поездкой на карьер янтарного комбината, где добывают 90 процентов мировых запасов янтаря, и возможностью увидеть «Танцующий лес» с изогнутыми стволами сосен.Стоимость маршрута — от 14 400 рублей за 5 дней и 4 ночи (2880 — кешбэк).

Помимо прогулок по самому западному областному центру России, туристам предлагают посетить города Калининградской области — Балтийск или Светлогорск, побродить по закоулкам Правдинска и Гвардейска. Туристов заманивают поездкой на карьер янтарного комбината, где добывают 90 процентов мировых запасов янтаря, и возможностью увидеть «Танцующий лес» с изогнутыми стволами сосен.Стоимость маршрута — от 14 400 рублей за 5 дней и 4 ночи (2880 — кешбэк). Северная Осетия. Туристам предлагают познакомиться с многовековой историей Владикавказа, увидеть боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь. Также у путешественников есть возможность посетить шоу-программу в этностиле с ужином и дегустацией национальных блюд. Стоимость поездки составит от 16 080 рублей за 4 дня и 3 ночи (3216 — кешбэк).

Туристам предлагают познакомиться с многовековой историей Владикавказа, увидеть боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь. Также у путешественников есть возможность посетить шоу-программу в этностиле с ужином и дегустацией национальных блюд. Стоимость поездки составит от 16 080 рублей за 4 дня и 3 ночи (3216 — кешбэк). Пятигорск и Кисловодск. Привлекательным окажется тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии. Путешественникам предлагают прогуляться по улочкам Пятигорска и Кисловодска, посмотреть на Аланские храмы и Медовые водопады. Интересно будет подняться по канатной дороге на вершину Домбая — гору Мусса-Ачитара. Стоимость маршрута — от 19 995 рублей за 4 дня и 3 ночи (3999 — кешбэк).

Это надо увидеть

На дегустацию в село. В программу сельского туризма входят экскурсии на сельскохозяйственные площадки, дегустации продуктов, выращенных в домашних условиях.

Джайлоо-туризм. Туристы путешествуют по нетронутым уголкам планеты. Например, по горам и степям Азии, лесам Сибири.

По следам кинокартин. Участники отправляются в путешествие по следам съемок популярных фильмов, а еще на встречи с актерами и режиссерами.

Праздник каждый день. Фестивальный туризм предполагает преимущественно участие в концертах, фестивалях и различных акциях.

Сплошная мистика. Мрачный туризм означает путешествия по местам, связанным с мистикой либо какими-то разрушениями и трагедиями. Места обычно представляют исторический интерес.

Исследую города. В рамках индустриального туризма участники исследуют города, уникальные объекты.

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Месяц выгодных маршрутов

30 августа популярный сервис планирования путешествий опубликовал результаты своего исследования, которое показало, что в сентябре из Москвы дешевле всего долететь в Санкт-Петербург, Самару и Архангельск. «Вечерняя Москва» узнала цены на билеты у одного из туроператоров.

В Санкт-Петербург можно отправиться в среднем за 2500 рублей. Сентябрьский перелет в Самару составит 2700, в Архангельск — 2900, а в Уфу — 3100 рублей.

— Замыкают топ бюджетных направлений Казань и Махачкала: билет из Москвы в эти города обойдется в сумму около 3300 рублей, — отмечают специалисты.

Казань. В пресс-службе российского туристического агентства «Вечерке» рассказали, что в сентябре большое число туристов стремится отправиться в Казань. Полетная программа одного из туроператоров из Москвы в этот город продлится до 16 сентября. Вылеты совершаются еженедельно по вторникам и пятницам. Стоимость недельного тура — от 13 тысяч рублей за человека.

Алтай. Посмотреть на золотую листву деревьев и бирюзовые воды Катуни можно на Алтае до 25 сентября. Полеты туда производятся из Москвы еженедельно по воскресеньям. Стоимость тура — от 30 тысяч рублей.

Байкал. Бурятия, расположенная на восточном побережье озера, — уникальный регион, где сочетаются православие, буддизм и шаманизм. Туроператоры сообщают, что полетная программа в Улан-Удэ из столицы продлится до 3 сентября. Стоимость туристического маршрута на неделю — от 31 тысячи рублей.

Камчатка. Полетная программа в край вулканов и гейзеров продлится до 16 сентября. Стоимость тура стартует от 49 тысяч рублей за человека. Специалисты отмечают, что сейчас есть смысл бронировать билеты заранее, особенно если речь идет о датах школьных каникул и праздников.