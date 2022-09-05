Тренд на низкие цены: овощи, фрукты и электроника продолжают дешеветь

Продавец Анна Комарова предлагает покупателям свежие овощи на московской ярмарке / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В конце августа Росстат заявил, что в стране уже седьмую неделю подряд наблюдается стремительное снижение цен на многие категории товаров. «Вечерка» узнала, как изменилась стоимость продуктов и чего ожидать покупателям в ближайшее время.

По словам экономиста Андрея Белозерова, сейчас явная тенденция на снижение стоимости сезонных овощей и фруктов. Так, за последнюю неделю подешевела морковь (6,3 процента), помидоры (6 процентов), огурцы (5,5 процента), яблоки (2,8 процента), бананы (1,5 процента).

— Это явление легко объясняется тем, что в этом году достаточно хороший урожай, хотя окончательные итоги не подведены. Не менее важно, что благодаря новым послаблениям в законодательстве на ярмарках теперь торгуют дачники, поэтому рынок полностью обеспечен качественной плодоовощной продукцией, — рассказал Белозеров.

Подешевели также и непродовольственные товары. Например, электроника и бытовая техника. Так, за прошедшую неделю смартфоны стали стоить меньше на 1,7 процента, а пылесосы — на 1,3 процента. Резкий спад цен объясняется тем, что правительс тву удалось избежать дефицита на рынке электроники благодаря параллельному импорту.

— Сейчас самое время приобретать иностранную электронику и бытовую технику, так как из-за сильного снижения цены в ближайшее время она может, наоборот, подняться из-за ретейлеров, которые хотят сохранить баланс на рынке, — добавляет эксперт.

Кроме того, впервые за долгое время снизились цены на авиаперелеты экономклассом — на 0,9 процента. В начале июля они достигли своего пика за последние полгода. Этот показатель говорит о благоприятной тенденции в сфере туризма.

— Можно ожидать снижения цен на путевки как внутри России, так и за ее пределами. Авиасообщение с дружественными странами восстанавливается, поэтому к середине осени поездки станут доступнее. По сравнению с мартом средняя стоимость поездки на неделю на Кавказ упадет на 25 процентов и будет составлять 20 тысяч рублей, — подчеркивает Белозеров.

А вот сахар и молочные продукты на прошлой неделе подорожали на 0,7 процента из-за того, что поставки необходимого сырья пока не удалось наладить. Также в список антилидеров попали детское питание и яйца — их стоимость выросла на 0,5 процента.

— Говорить о том, что все продовольствие вернется к низким значениям в ближайшее время, не приходится, — предупреждает эксперт. — В сентябре стоит ожидать резкого подорожания некоторых овощей, бытовой химии, одежды. Это объясняется сезонным спросом на них.