Впечатляющее путешествие по Москве-реке в любое время года

Фото: Пресс-служба Флотилия

Иногда так и хочется удивить близкого человека, необычно провести время вдали от шумных московских улиц, посмотреть на столицу с нового ракурса, найти необычную локацию для романтического свидания или празднования дня рождения. А самое главное — хочется, чтобы такое событие запомнилось надолго.

Вариантов для проведения досуга столица предлагает сотни. Один из них, популярный у москвичей и гостей столицы, — это прогулки по Москве-реке на яхтах ледового класса Флотилии «Рэдиссон Ройал». Они и впечатлений оставят уйму и запомнятся каждому на многие годы. Круизы с Флотилией сочетают в себе все, что нужно для комфортного отдыха в кругу близких и друзей. Не верите? Можете проверить сами. Тут вам и современный салон с панорамными окнами, и высококлассное обслуживание, и ресторанный сервис с меню а-ля-карт и внушительной барной картой, и великолепные виды на главные достопримечательности центра столицы и даже театральные постановки по произведениям отечественных и зарубежных классиков.

Отпраздновать свой день рождения на яхте Флотилии и получить незабываемые впечатления могут москвичи и гости столицы. Причем эта возможность у них имеется не только весной и летом, но и осенью и зимой, ведь всепогодные яхты с ресторанным обслуживанием ходят по Москве-реке 365 дней в году. Для удобства пассажиров тут представлены различные категории салонов: основной зал, ройал-класс и камерные салоны первого класса на верхних палубах суперъяхт.

Скользящая по Москве-реке яхта, бесподобные виды исторического центра столицы, первоклассное обслуживание и отменная кухня сделают любой праздничный банкет — будь то день рождения или юбилей коллектива, свадьба или просто посиделки запоминающимся. Каждый гость может здесь заказать все, что пожелает его душа. В меню представлены блюда интернациональной кухни, а также разнообразные десерты и сезонные новинки. По мнению тех, кто совершил прогулку на яхте Флотилии, готовят здесь превосходно! Гости отмечают высокий уровень кулинарного мастерства команды — местная кухня способна покорить даже изысканных гурманов. Для самых взыскательных пассажиров доступна аренда любого из салонов, а именинников ждет скидка на меню. Команда Флотилии поможет все организовать и проследит за тем, чтобы любое мероприятие прошло идеально.

Любители культурного досуга по достоинству оценят театральные представления прямо во время круиза. Каждую среду одна из яхт отправляется в уникальное «театральное путешествие», которое дополняется сет-меню из блюд соответствующей эпохи для наиболее полного погружения в атмосферу произведений. В сентябре запланированы постановки комедии «Лжец» итальянского классика К. Гольдони, мюзикла «Колье княжны Тюфякиной», спектакля «Ужин с классиком. А. П. Чехов», а также пьесы «Загадочная женщина» О. Уайльда.

Каждая постановка — впечатляющее событие, а в некоторых из них участниками театрального действия могут стать даже гости. Так, в мюзикле «Колье княжны Тюфякиной» актеры незаметно вовлекают гостей в сюжет: то разговор заведут на отвлекающую тему, то чашку кофе предложат неожиданно, и все это происходит как само собой разумеющееся, словно так и должно быть по замыслу автора постановки.

Или другая постановка — «Ужин с классиком. А. П. Чехов». Здесь все ново, интересно, захватывающе. Комедия поставлена по мотивам более 20 произведений классика, которые соединены в единую захватывающую историю. Тут же любимые блюда автора и живая музыка. Уверен, каждый, кто увидит этот спектакль, откроет писателя с новой, неизвестной для себя стороны.

Запомнится гостям также спектакль «Загадочная женщина» по пьесе О. Уайльда «Веер леди Уиндермир». Эта история, разворачивающаяся прямо на глазах у очарованных гостей, полна тайн, интриг, сюрпризов. Она поражает всех своим юмором, любовной драмой, неожиданностью развития событий, зажигательными танцами и песнями.

Театр на борту яхт Флотилии, возглавляемый режиссером Яной Завьяловой, — новый вид досуга на реке. Первый такой рейс состоялся четыре года назад. Гостям он понравился. С тех пор театральные постановки получили широкую известность среди москвичей и гостей столицы и стали популярны. Они совместили вместе незабываемую прогулку по реке, изысканное меню и впечатляющее театральное действо.

Сочетание элементов роскоши — вечерняя Москва, светящаяся при свете множества прибрежных фонарей, белоснежная яхта и «театр на воде» — покоряют сердца гостей и навсегда остаются в их памяти. Проезжая на яхте мимо исторического центра столицы, гости выходят на палубу и делают красивые снимки на фоне любимого города.

Круизы Флотилии «Рэдиссон Ройал» позволяют москвичам и гостям столицы в любое время года полюбоваться с реки красивыми видами столицы, насладиться превосходной кухней и погрузиться в события другой эпохи.

Более подробно узнать о речных круизах можно на официальном сайте Флотилии.