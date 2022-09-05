Как учебный центр «Профессионал» помогает переобучиться мамам в декрете

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В столице для мам с детьми до 7 лет разработана бесплатная система дополнительного профессионального обучения и карьерного сопровождения. Она позволяет не только повысить профессиональные компетенции и узнать об актуальных вакансиях, но и получить индивидуальную карьерную консультацию, помощь в составлении резюме и, как результат, новую работу.

В учебном центре «Профессионал» для мам с детьми до 7 лет доступно более 60 курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Наиболее востребованными являются направления, связанные с бухгалтерским учетом. Москвичка Кристина Воробьева выбрала курс «Бухгалтерский учёт и налогообложение в коммерческой организации». Слушательница получила высшее образование по специальности «Финансы и кредит», но после обучения не работала. Сейчас, когда она задумалась о выходе на работу, поняла, что без переподготовки и освоения специальной компьютерной программы трудоустроиться будет проблематично.

— В университете, к сожалению, бухучет мы проходили ознакомительно. Решила для себя, что дополнительное образование мне просто необходимо. О бесплатных курсах в «Профессионале» узнала в центре занятости населения. Удобно, что обучение проходит утром. Днем учусь, а вечером – время для прогулок и игр с ребенком. Преподаватель Лариса Анатольевна задаёт интенсивный ритм, понимаешь, что если пропустишь занятия, то наверстывать будет нелегко. Такой стиль преподавания держит в тонусе, и, общаясь с другими слушателями, понимаю: все, кто не ленится, усваивают материал на отлично, — отметила москвичка.

Сейчас Кристина хочет устроиться помощником бухгалтера. За востребованность не переживает – такие специалисты нужны практически везде. Кристина планирует набраться опыта и в дальнейшем работать в бюджетной организации.

Еще одна слушательница курса по бухучету Елена Потемкина пошла на обучение, чтобы восстановить свои навыки. У нее есть экономическое образование, но в трудовой деятельности с бухгалтерией контактировала поверхностно. В «1С» девушка не работала несколько лет, поэтому чувствовала, что навыки необходимо освежить.

Елена Потемкина / Фото: Учебный центр «Профессионал»

— В один момент осознала, что все-таки бухучет мне близок и интересен, а подруга, которая была в декрете с двойняшками, как раз проходила курсы в «Профессионале» и рассказала мне о такой возможности. Выбрала программу – и вперед! — рассказала жительница столицы.

Летом, пока дети отдыхали на даче с бабушками, Елена активно училась. В начале сентября слушательница успела подготовить ребят к школе и детскому саду и завершить обучение на курсе – дистанционный формат позволил все успеть. Сейчас Елена планирует вплотную заняться поиском работы уже с новыми знаниями и умениями.

Не меньшим спросом пользуются программы по обучению современным и творческим профессиям. Елена Каширина в конце августа завершила курс «UX/UI дизайн: проектирование интерфейсов». Для переобучения она выбрала совершенно новую для себя сферу, но дизайн ее всегда привлекал. Сначала было немного страшно осваивать все с нуля, но усердное обучение и помощь преподавателя дали свои плоды. Елена успешно защитила итоговый проект – создала одностраничный сайт-визитку.

— До этого у меня уже был свой сайт, и совместно с преподавателем сделали ребрендинг, обновили дизайн и добавили более сложные элементы. Планирую использовать его как дополнение к резюме. Во время обучения ребенок был постоянно рядом со мной: ползал, комментировал, прыгал рядом, пытался выключить ноутбук – делал все, чтобы мама успешно завершила проект, — поделилась Елена.

Александра Державина / Фото: Учебный центр «Профессионал»

Москвичка Александра Державина выбрала для себя курс «Менеджер по работе с маркетплейсами». По образованию она специалист по туризму, и несколько лет работала по специальности, пока компания не закрылась. Потом жительница столицы перешла в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и успешно работала там до декретного отпуска. Когда же Александра вышла из него, через некоторое время организация также закрылась. Девушка обратилась в центр занятости, где ей и предложили пройти переобучение по новой специальности.

— Я с подросткового возраста увлекалась созданием контента, любила обрабатывать фото и создавать короткие ролики, поэтому программа меня очень привлекла. Меня очень порадовал дистанционный формат занятий, ведь можно спокойно проводить время дома с ребенком и не переживать, что присмотреть за ним будет некому, — рассказала Александра.