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Активисты центров московского долголетия проводят мастер–классы для детей из столичных особых семейных центров

Павел Гриднев
Общество
Активисты центров московского долголетия проводят мастер–классы для детей из столичных особых семейных центров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Этим летом зародилась дружба между детьми столичных особых семейных центров и активными участниками центров московского долголетия. Совместные мастер–классы, арт–терапия, игры и концерты помогают ребятам развивать навыки общения, творческие способности и уверенность в себе. О том, как началось взаимодействие центров рассказывает специалист особого семейного центра «Семь–Я» Александра Коган.

Для детей с особенностями развития важно как можно больше общаться с другими людьми, заводить новые знакомства и пробовать свои силы в разных направлениях. Одними из тех, кто подарил детям особенных семейных центров свое внимание и тепло и провел интересные мастер-классы, стали активисты центров московского долголетия.

Первая встреча прошла в рамках марафона «Добрые дела». Сотрудники и активные участники ЦМД «Борисовские пруды» и «Братеево» во главе с руководителем центра привезли детям подарки — спортинвентарь, канцелярские товары, множество сладостей и книг. Гости общались и играли с ребятами.

— Практически каждую неделю воспитанники особых семейных центров проводят время с активистами центров московского долголетия. Ребята проявляют свои таланты, общаются с людьми, у которых есть большой жизненный опыт, спрашивают советы и учатся новому. Это полезные встречи, которые согревают теплом каждого участника, — сказала Александра Коган.

Совместные занятия дарят старшему поколению возможность окунуться в детство, а ребятам — получить положительный опыт. Прошедшим летом они устраивали музыкальные вечера и соревнования, занимались мыловарением, учились друг у друга на кулинарных мастер-классах и отмечали дни рождения.

— Уже более полугода мы дружим с ребятами из столичных особых семейных центров. Каждая наша встреча с ребятишками — это праздник души для детей и для нас — людей «серебряного» возраста. Мы вместе играем, угадываем мелодии, танцуем, водим хороводы, поем песни, рисуем, участвуем в концертах. Эта дружба нас объединила и сплотила, за что я очень благодарна, — поделилась участница проекта и лидер клуба «У родных истоков» ЦМД «Борисовские пруды» Галина Макарова.

Музыкальные соревнования помогают детям повысить самооценку, научиться не бояться высказывать свое мнение. Арт-терапия снимает психологическое напряжение и заряжает положительными эмоциями. Ребята тренируются управлять своим поведением, развивают нестандартное мышление, фантазию. А мастер-классы, которые проводят дети для старшего поколения, позволяют показать, что они могут не только учиться сами, но и делиться знаниями с другими людьми.

Специалисты особых семейных центров заботятся о том, чтобы детство воспитанников было наполнено яркими впечатлениями и большим количеством событий. ЦМД «Борисовские пруды» дарит дополнительные возможности и эмоции детям, при этом поддерживая связь поколений.

— Каждый раз, когда собираемся в гости к ребятам или ждем их к нам, очень волнуемся. Но практика показывает, что наши переживания напрасны. Видеть с какой радостью и взаимным интересом проходят встречи — истинное удовольствие! Улыбки, звонкий смех, довольные и счастливые лица — главные составляющие каждого визита. В рамках марафона «Добрые дела», мы провели 10 совместных мероприятий на территории особых семейных центров и в ЦМД «Борисовские пруды». Связь поколений — это, безусловно, очень важно. Совместно проведенное время ребят, участников проекта и сотрудников центра — бесценно! Я благодарна нашей команде за теплоту души, открытые сердца и желание дарить добро. Москва — добрый город и пусть так будет всегда! — сказала руководитель ЦМД «Борисовские пруды» Анна Вольская.

СПРАВКА

Московские особые семейные центры оказывают поддержку семьям, где воспитываются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и ментальными особенностями. Сейчас в столице работают пять таких центров: им. Г. И. Россолимо «Семь-Я», «Формула роста», «Роза ветров» и «Дом Детей». При возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития, родители всегда могут обратиться к специалистам особых семейных центров.

Стать участником проекта «Центры московского долголетия» может любой житель Москвы старше 55 лет. Для того, чтобы присоединиться к одному из действующих клубов или организовать свой собственный, достаточно посетить любой из открытых клубных центров. Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

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