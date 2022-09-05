Выборы эволюционируют: цифровые технологии призваны сделать голосование более простым и прозрачным

Москвичка Ева Пьерова в прошлом году голосовала онлайн на выборах депутатов Государственной думы, стала участником программы «Миллион призов» и выиграла главный приз — квартиру / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выборы муниципальных депутатов будут проходить в Москве с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований. Проголосовать жители столицы могут как в традиционном очном формате на избирательных участках, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие еще новшества подготовили для избирателей, насколько надежна онлайн-система и какие бонусы ждут электронных избирателей.

Что такое электронный реестр избирателей?

Владимир Мирюгин, начальник управления информатизации Мосгоризбиркома:

— В этом году впервые в стране на выборах будет применяться электронный реестр избирателей. В нем будут учтены все семь миллионов московских избирателей, причем учтены независимо от выбранного способа голосования — на избирательных участках, онлайн в формате дистанционного электронного голосования или с приглашением членов комиссии к себе на дом. Возможность формирования такого реестра была в этом году зафиксирована в Федеральном законе.

Мы сохраняем всю ту цепочку, которая существовала ранее. С помощью системы ГАС «Выборы» мы формируем список избирателей в бумажном виде, распечатываем его, передаем по акту в комиссии. Далее мы его оцифровываем, и именно эти данные загружаем в нашу систему, созданную по заказу Мосгоризбиркома.

Главное преимущество реестра в том, что автоматизируются основные функции в работе участковой комиссии: поиск избирателя в списке, возможность включения избирателя в список дополнительно. В электронном реестре это включение сопровождается поиском указанного избирателя по всей Москве. Если будет найден факт, что он присутствует на каком-то ином избирательном участке, то будет проведена процедура его исключения. При голосовании также проводится автоматизированная проверка, не получал ли он уже онлайн- или бумажный бюллетень. Все это позволит упростить работу избиркомов за счет более быстрой работы, отсутствия необходимости созвона с другими избирательными комиссиями. Также это упростит работу по борьбе с попытками двойного голосования.

Работе с реестром обучены руководители территориальных и участковых избирательных комиссий, а также те члены УИК, которые будут работать с автоматизированными рабочими местами, установленными в комиссиях.

Если голосующий не захочет сканировать паспорт на участке, проголосовать не получится?

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы:

— Мы привыкли к тому, что на столах на участке лежат бумажные книги. Мы даем паспорт, после чего нас в этой книге из 100 листов находят, вверх ногами дают расписаться — так было всегда. Теперь интерфейс будет немного другой. На первый год мы сохраним и количество столов, чтобы люди, которые ходят на выборы регулярно, не путались, сохраним даже расстановку. На участках зрительно ничего не поменяется, кроме того, что вместо большой книги в формате А3 будут находиться ноутбук и сканер паспортов. Сканер — это простая штука.

Раньше глазами смотрели на серию и номер паспорта, смотрели на адрес, искали, теперь достаточно будет приложить паспорт к экрану, и система сама выведет на экран запись о человеке в электронном реестре. Точно так же можно сделать это и без сканера: избиратель показывает паспорт члену комиссии, чтобы он ввел данные в поисковую строку, и на компьютере у члена комиссии данные отобразятся. Списки избирателей в электронном реестре те же самые, что и в бумажных книгах. Все процедуры, которые раньше в комиссии проводили с бумажными экземплярами, также сохранены, но проводятся теперь в компьютере.

В конце голосования после 8 часов вечера, когда последний избиратель на участке проголосовал, у комиссии в системе появляется кнопка «Завершить голосование», она формирует список. Избиратель также будет расписываться за получение бюллетеня, только мы будем предлагать ему делать это на том же самом сканере, где сканируется паспорт. Можно расписаться пальцем, можно стилусом. Роспись на экране по закону не является чем-то экстраординарным. Во многих стационарах в больницах дают возможность расписаться на планшетах, в банке, когда вы получаете карточку, тоже расписываетесь световым пером. В случае выборов данные отсканированного паспорта выводятся на экран компьютера и сканера, можно удостовериться в их правильности. Сканер только позволяет быстро найти человека в списке, все остальные процедуры проводятся так же, как раньше.

Если человек не захочет расписываться на экране, то член комиссии может сведения об этом избирателе распечатать на обычном принтере, расписаться сам ручкой, и избиратель тоже распишется ручкой.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Как можно будет удостовериться в чистоте и прозрачности онлайн-голосования?

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы:

— Мы продолжаем развивать механизмы наблюдения. Предоставляем все больше возможностей для наблюдения за системой, за базой данных, в которой хранятся голоса.

Перед выбо рами мы предоставим всем желающим технологический инструментарий, с помощью которого можно будет написать свой собственный обзервер. Это сайт, где в режиме реального времени будут публиковаться все транзакции, проходящие в системе, а также статистика: сколько бюллетеней выдано, сколько загружено в систему.

Все эти данные будут отображаться и на портале mos.ru. Также с помощью этого инструментария можно будет сделать так называемый электронный цифровой конверт — можно будет сохранять цепочки блокчейна на компьютере, чтобы затем удостовериться, что ничего в системе не поменялось.

Еще один инструмент наблюдения — это новый тип транзакций, так называемая проверочная транзакция. Этот инструмент будет доступен не всем, а только определенным наблюдателям. Они смогут записать проверочную транзакцию в блокчейн, а затем следить, чтобы эта транзакция никуда не исчезла, чтобы цепочка не поменялась, и их конкретное звено цепи никуда не делось.

Насколько наша система голосования защищена от влияния извне?

Вадим Ковалев, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году:

— Безопасность электронного голосования в Москве многократно проверена. Дело в том, что атаки на систему были и в прошлом году, на предыдущих электоральных циклах, когда дистанционное электронное голосование применялось в качестве эксперимента. Этими атаками уже никого не удивишь.

Взломать систему не удалось никому. Мы нашли определенные потенциально уязвимые места, те, кто помог нам это сделать, получили от нас приз. Если говорить про этот год, то, безусловно, несмотря на то что мы уже проводим дистанционное электронное голосование не в формате эксперимента, а как одну из традиционных форм голосования, мы все равно инициировали на площадке Общественного штаба тест системы голосования.

Тестирование также имеет важное значение для властей города. Ответ москвичей на вопрос, который мы обозначили, будет направлен мэру Москвы и, я надеюсь, станет важной информацией для властей города при принятии тех или иных управленческих решений.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Как стать участником программы «Миллион призов»?

Александр Козлов, председатель Комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— Принять участие в розыгрыше призов смогут все жители столицы, проголосовавшие онлайн. Обменять призовые баллы можно будет на сайте ag-vmeste.ru. После голосования не забудьте зайти на сайт и изучить раздел «Поощрения». Выбрать поощрения можно будет с 11 сентября.

Программа «Миллион призов» уже не первый год выполняет очень важную функцию: она стимулирует интерес к выборам, мотивирует людей не забыть проголосовать, создает позитивное подкрепление к этому важному опыту. То, что к акции, помимо различных магазинов и учреждений общепита, присоединились городские театры и музеи, несет очень важный дополнительный контекст: участие в выборах, проявление активной гражданской позиции должно стать хорошей привычкой.

Позитивное подкрепление, такое как поход в музей или театр, здесь очень важно. Хороший спектакль, познавательная экскурсия в музее заставляют нас задуматься о своем месте в мире, в обществе, об исторических уроках и о будущем. Это те же вопросы, которые, честно говоря, мы должны задавать себе и отправляясь на выборы.

КСТАТИ

Помимо новых методов контроля процесса голосования, будут работать и традиционные инструменты. Как и в прошлом году, в территориальных избирательных комиссиях установят принтеры, печатающие так называемый бумажный след блокчейна.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Партнерами программы «Миллион призов» стали 18 столичных музеев и 22 театра. Всего к программе присоединились более 160 партнеров — это магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны и другие организации. В рамках программы «Миллион призов» среди электронных избирателей разыграют более 600 тысяч призов: 100 автомобилей, от 3 до 10 тысяч призовых баллов.

ФАКТ

В ходе выборов депутатов Госдумы, прошедших в прошлом году, участникам дистанционного электронного голосования предоставлялась функция «отложенное решение», позволяющая изменить свой выбор в течение дня. Данный функционал вызвал некоторые нарекания, в частности, из-за него увеличилось время подсчета голосов, а также возросла нагрузка на систему. В этом году от функции «отложенное решение» решили отказаться.

СПРАВКА

На всех избирательных участках будут присутствовать наблюдатели. Всего в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы наберут более 10 тысяч человек, большая часть из которых уже имеет опыт такой работы в ходе предыдущих электоральных циклов. 24 августа стартовал образовательный курс для наблюдателей.