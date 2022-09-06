Пять простых правил, чтобы оставаться в форме, когда нет времени на спортзал

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Летний отпуск остался позади, а с ним и наличие свободного времени, чтобы привести себя в форму. Хотите сохранить результаты, полученные во время активных тренировок, не прилагая особых усилий? Проверенными способами всегда оставаться в форме с Вечерней Москвой поделилась певица и актриса Полина Костюк.

Пейте много воды

Диетологи неслучайно призывают нас пить побольше жидкости для поддержания стройной формы. В чем заключается секрет? Во-первых, вода держит тело в тонусе и насыщает его необходимой организму жидкостью, что уже просто полезно. Во-вторых, она избавляет от желания закинуть в себя пару лишних булочек (когда чувство жажды попросту путают с голодом). В-третьих, примерно восемь стаканов чистой воды в день спасают от депрессии, которая вынуждает поглощать сладости и фастфуд. Вот и весь секрет чудодейственного рецепта. Помните, что речь идет только о чистой воде. Соки, кофе и горячий шоколад не считаются!

Двигайтесь и еще раз двигайтесь

Чтобы сбросить пару лишних килограммов, совсем необязательно бежать в спортзал. Все, что нужно, найдется дома. Хотите подкачать ягодицы? Ежедневно делайте 10–15 приседаний. Мечтаете сделать свои ноги стройными? Возьмите за правило не использовать лифты при любой возможности, предпочтя им лестничные пролеты. Добирайтесь до работы, магазина или ближайшего кафе не на машине, а пешком. Вообще-то такие прогулки не только делают нас спортивными, но и более здоровыми (спасибо свежему воздуху и окружающей природе). И никакого спортзала не нужно!

Организуйте себе здоровый сон

Специалисты по ЗОЖ не устают повторять: сон играет в жизни каждого человека очень важную роль. Просто возьмите количество часов, которые вы проводите в объятиях Морфея после полуночи, и поделите пополам. Получите реальное время своего отдыха. Маловато, правда? Отсюда стресс на работе, раздражение, изливаемое на домочадцев, и хроническая усталость, и это не считая перекусов из-за депрессии и желания взбодриться. Вот так страдает не только наше самочувствие, но и фигура. Попробуйте засыпать до одиннадцати вечера — проснетесь другим человеком.

Грызите орешки

Любите подкрепляться фастфудом и шоколадками? Замените вредное полезным и получите дополнительный эффект для фигуры. Например, вы можете перекусывать энергетическим коктейлем из сухофруктов и орехов, который мгновенно зарядит вас позитивом и силами. Еще такой помощник не даст сорваться и напасть на симпатичные пирожные в кондитерской по соседству, поскольку он отлично избавляет от чувства голода.

Расслабляйтесь

Не пренебрегайте возможностью отдохнуть, даже если кажется, что вы готовы свернуть горы. Обязательно делайте перерыв на работе и берите передышку дома. Помните, что коварный стресс имеет обыкновение накапливаться постепенно. Это значит, что сначала вы можете чувствовать себя вполне неплохо, а после обнаружить, что громко кричите на соседа из-за пустяка или горько рыдаете из-за невинного замечания кого-то из домашних. Если заметили за собой такое странное поведение, обязательно возьмите тайм-аут и займитесь чем-то очень приятным для себя. Поверьте, так вы сэкономите не только свои нервы, но и чужие.