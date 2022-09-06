Как начать учебу без стрессов и переживаний: психологи дали советы родителям

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Начало учебного года — событие волнительное и для детей, и родителей. Школьникам настроиться на учебные будни после долгих летних каникул бывает непросто. У взрослых с 1 сентября тоже прибавляется забот. Как снизить напряжение в это время, «Вечерней Москве» рассказали специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и эксперт семейного центра «Гармония» Татьяна Шевцова.

Начало учебного года может стать стрессом для ребенка. И если старшие дети или хотя бы учащиеся вторых–третьих классов уже знают, с чем имеют дело, то для первоклассника этот опыт будет совершенно новым миром. В данном случае важно не оставлять ребенка наедине с навалившимися обстоятельствами. Для того чтобы настроиться на продуктивный лад перед походом в учебное заведение, есть несколько несложных рекомендаций.

Режим

Ребенку важно соблюдать режим. Необходимо ложиться спать в одно и то же время. Например, для малышей — не позднее 21:00. Так переход на рабочий лад пройдет легче.

Учет интересов и склонностей

Все люди разные, и уже в юном возрасте проявляются особенности и яркие черты, которые в дальнейшем могут повлиять на то, чем человек захочет заниматься. Поощряйте конструктивный выход энергии: рисование, лепка, музыка, спортивная активность и так далее. И помните, что каждая личность уникальна, в ней преломляются очень специфическим образом интересы, идеи, чувства. У всех свой темп, и неконструктивно попрекать тем, что сын маминой подруги более активен в учебе.

Позитивный настрой

Не стоит ругать или критиковать ребенка за низкую мотивацию, нежелание вставать по утрам и делать уроки по вечерам. С большой вероятностью вы и сами далеко не всегда с охотой делаете то, что необходимо. Подкрепляйте добрым словом начинания и выполненные дела: это повысит у детей ощущение того, что они могут чего-то добиться.

Наличие пространства для отдыха

Хорошо поработав, нужно и отдохнуть. Возможность погулять и пообщаться с друзьями, поиграть, отвлечься на интересную книгу позволяет переключиться с рутины, пусть и обязательной, на что-то веселое и расслабляющее.

Уделяйте больше внимания

Чаще показывайте ребенку свою любовь и заботу. Общайтесь с ним, обнимайте, целуйте, гладьте по голове, прикасайтесь к нему. Спрашивайте, как прошел его день, что было нового и интересного в школе. Стоит также учитывать желания школьника в выборе одежды и учебных принадлежностей (в пределах разумного, конечно). Удовлетворение от рюкзака, ручек и тетрадок создаст положительный эмоциональный фон, повысит желание все это использовать по назначению.

— Поддержка и участие в жизни ребенка, искренняя заинтересованность в его благополучии и успехах будут залогом близких отношений и доверия. С помощью этих простых инструментов учеба станет не обузой и травмирующим опытом, а хоть и непростой, но обогащающей деятельностью для только формирующейся личности, — отметил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Поддерживайте интерес к учебе

Специалисты столичных семейных центров рекомендуют родителям использовать лайфхаки для поддержания интереса у детей к учебе. Например, вместе с ребенком сделать адвент-календарь своими руками. Там он сможет записывать свои планы на день, ставить цели и отмечать результаты. Каждый день должен подразумевать приятный бонус: кармашек, где будут лежать конфетка, игрушка или открытка с добрыми пожеланиями. Такой метод развивает самостоятельность и повышает самооценку ребенка. Просматривая календарь, он будет гордиться достижениями. Визуализация планов поможет школьнику ориентироваться во времени, эффективно планировать свой график и проявлять инициативу.

Также с первоклассником вы можете сделать уникальные закладки для книг своими руками, оформить обложки тетрадей. Ребенок будет рад использовать эти предметы, так как они подчеркивают его индивидуальность.

Первое время лучше не загружать школьника дополнительными занятиями, а дать ему возможность адаптироваться. Через месяц можно предложить ему на выбор несколько направлений. Например, карате, игра на барабанах или робототехника. Если ребенку необходимы репетиторы по английскому языку или математике, то можно воспользоваться онлайн-занятиями, чтобы он не тратил время и силы на дорогу.

В семейных центрах для юных москвичей проходит много разных занятий — психологические тренинги, арт-терапия, игры. Специалисты учат ребят планировать личное время, конструктивно выстраивать диалог со сверстниками и учителями, уважать личные границы, работать в команде, преодолевать трудности, развивать творческие навыки.

Индивидуальный подход в подростковых клубах позволяет раскрыть особенности характера и интересов, укрепить уверенность в своих силах, что позволяет сделать процесс обучения увлекательным и действительно интересным именно для него.

— Чтобы сохранить и укрепить отношения в семье, маме и папе следует постараться стать другом для своего ребенка. Когда он может доверять родителям, ему легче справиться с переживаниями и всегда есть на кого положиться. Дайте ему понять, что вы всегда будете на его стороне, поддержите и защитите, — сказала специалист семейного центра «Гармония» Татьяна Шевцова.

Бесплатную психологическую помощь в Московской службе психологической помощи могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон +7 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи — 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного). Работают чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, ежедневно проходят тематические вебинары.

Подробную информацию об услугах столичных семейных центров можно узнать на портале «Мой семейный центр». Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.