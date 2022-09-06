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«Встретил жену в Сибири»: фермер Джастас Уолкер — о русском менталитете, личной жизни и культуре

Антон Крылов

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Общество
«Встретил жену в Сибири»: фермер Джастас Уолкер — о русском менталитете, личной жизни и культуре
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Во вторник, 6 сентября, в онлайн-кинотеатре KION вышел документальный фильм Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Главный герой картины, русский фермер американского происхождения Джастас Уолкер, рассказал «Вечерке» о трудностях отечественного фермерства, любви к Достоевскому и о важной встрече в сибирской глуши.

— Джастас, посредством этого кино вы подводите черту под определенным этапом в жизни или таким образом популяризируете фермерство в России?

— И то и другое. С одной стороны, этот фильм является рассказом о достоинствах и трудностях жизни на земле, с другой — показывает, какой путь мы с семьей прошли за эти годы. Изначально планировалось завершить проект за год, но съемки растянулись на семь лет. Благодаря этому удалось осветить непростой, но интересный пласт времени.

— Что мешает развитию российского фермерства и как привлечь людей в эту сферу?

— Многие не идут в отрасль из-за страха перед будущим. Экономика, как и во всем мире, нестабильна, а фермеру необходимо планировать финансовую деятельность на годы вперед. В совокупности с влиянием на бизнес таких естественных факторов, как плохая погода или неурожай, мы получаем то, что имеем. Вариантов популяризации фермерства всего два — первый из них показан в фильме. Без розовых очков, своим примером доказывать, что это достижимо, хоть и трудно, но и без нарратива сверху не обойтись. Государство должно показать, что труд фермера — достойный, а жизнь в селе не является абсурдом или безумием. Наша страна владеет самым большим запасом чернозема и пресной воды в мире. С таким потенциалом Россия может кормить весь мир.

— Ваши американские корни как-то помогли вам в российском бизнесе?

— Мне помогло отношение к торговле. Я ощущаю, что нахожусь на стыке двух культур, и мое американское прошлое служит здесь хорошим подспорьем. В России люди уважают труд и понимают его достоинство, но как только нужно что-то продать, россияне впадают в ступор. Возможно, в Москве это не так заметно, но в глубинке встречается повсеместно. На вопрос: «За сколько вскопаешь землю?» мне постоянно отвечают: «А сколько не жалко!»

Меня до сих пор шокируют такие заявления. Народ возлагает оценку собственного труда или продукта на другого человека, а это неправильно. Нужно ценить то, что производишь. Я могу рассказать свою историю, показать, как мы с семьей живем, — и использовать это как основание для торговли, как некий бренд. Только так в условиях высочайшей конкуренции можно расположить к себе покупателя и выстроить с ним долгосрочные отношения. Это не циничный капитализм, ведь мы производим вкусный и качественный продукт, а наша история правдива.

— Вы родились в штате Канзас. Россиянам он известен по сказке «Волшебник Изумрудного города». Читали?

— Конечно, в детстве! В США эту сказку тоже ассоциируют с Канзасом. Иронично, ведь торнадо, уносящее тебя в волшебную страну, — это последнее, что там может произойти. Канзас — самый спокойный штат в США.

— Как там обстоят дела с земледелием сейчас?

— Честно говоря, все аграрные штаты Америки в кризисе. Мало того что цены на землю и технику постоянно растут, так еще иссыхает почва, надвигается водный кризис.

— Что вам нравится из российской литературы и кино?

— Прозвучит банально, но я очень люблю Федора Достоевского. А из кино могу выделить художественный фильм Эльдара Рязанова «Гараж» и «Войну» Алексея Балабанова. Если в американских фильмах при всем несовершенстве системы человек имеет шанс выйти победителем из схватки с ней, то российский герой на положительный исход даже не надеется. Он готов выполнить свой долг, несмотря на печальный для себя результат. Это многое говорит о российском менталитете и самоотверженности.

«Встретил жену в Сибири»: фермер Джастас Уолкер — о русском менталитете, личной жизни и культуре Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Отмечаете российские или американские праздники?

— Мы люди верующие, поэтому прежде всего отмечаем Рождество. На день рождения Христа грех не погулять, отмечаем его целых две недели — с 25 декабря по 7 января! По православному календарю празднуем Пасху. И обязательно — День Победы над нацизмом, 9 Мая!

— Как вам с женой Ребеккой, двум американцам, удалось встретиться в сибирской глуши?

— Ребекка была подругой моей младшей сестры. После окончания школы они взяли год отдыха и отправились в Сибирь с волонтерской миссией. Я порекомендовал кандидатуру Ребекки в один из детских приютов.

Так между нами завязалась дружба. По счастливому стечению обстоятельств спустя год мы одновременно оказались в Штатах, и в разговоре с отцом я посетовал на одинокую жизнь фермера в российской глубинке. Знаете, как сложно найти девушку, готовую жить посреди чистого поля? На что отец мне ответил: «Джастас, ты куда смотришь? Ты целый год провел с девушкой в Сибири!». И тут меня осенило. Вскоре я сделал Ребекке предложение, и в День всех влюбленных мы поженились. Вернулись назад в Россию семейной парой.

— Вам всей семьей пришлось жить в юртах в Сибири. Каково это было?

— Это продолжалось два года. Период, проведенный в юрте, вспоминаем с невероятной теплотой. Это время единения семьи, особенно в первую зиму. Такие события запоминаешь на всю жизнь, а бытовые трудности кажутся мелочью по сравнению с опытом, что мы приобрели. В конце осени Сибирь засыпало снегом так, что не проехать ни на бульдозере, ни на тракторе.

Я пробирался в ближайшее село верхом на лошади: выезжал рано утром, а возвращался поздно вечером. В условиях отсутствия интернета и мобильной связи жене оставалось только верить, что все будет хорошо. Электричества, соответственно, у нас тоже не было — чистая романтика. Просыпались затемно, зажигали свечи и будили детей. Я очень благодарен Ребекке, она является той опорой, благодаря которой все стало возможно.

«Встретил жену в Сибири»: фермер Джастас Уолкер — о русском менталитете, личной жизни и культуре Кадр из фильма «Земля больших возможностей» / 2021 год

ДОСЬЕ

Джастас Уолкер родился 28 апреля 1982 года в городе Окли штата Канзас. С 11 лет будущий фермер жил и учился в России, куда его родители переехали из США. В 2009 году открыл свою первую ферму в Красноярском крае, позже переехал на Алтай. Джастас занимается земледелием, а еще волонтерской деятельностью — обучает людей фермерскому делу.

  • Веселый молочник

Популярность в интернете Джастас обрел 8 лет назад после телерепортажа федерального канала. Фраза «Потому что не будет вашего итальянского сыра!» в ответ на вопрос журналистов о преимуществах импортозамещения моментально сделала из Уолкера звезду и народного любимца. Отличительной особенностью американца является заразительный и громкий смех, за что публика его окрестила Веселым молочником.

  • Принять роды у козы

Фермер ведет канал в интернете, в котором показывает плюсы и минусы сельской жизни: как правильно забить барана и принять роды у козы. За буднями Уолкера наблюдают 123 тысячи подписчиков, а в общей сложности его видео посмотрели более 17 миллионов раз.

  • Преемственность

Увлечение Джастаса земледелием неслучайно — дедушка и прадедушка Уолкера также были фермерами.

  • Знакомство с Россией

Родители Уолкера — протестантские миссионеры — приехали в Россию в 1994 году. На протяжении шести лет они проповедовали слово Божье в деревне Осиновый Мыс Красноярского края. Как только их миссия закончилась, вся семья вместе с многочисленными братьями и сестрами Джастаса отправилась назад в США. А Уолкер решил остаться.

  • Многодетный отец

У Джастаса и Ребекки трое дочерей — Тирзу, Адару и Кирстен.

  • Миссия

Джастас продолжил дело родителей — в Красноярском крае фермер служил протестантским пастором, проповедуя учение Христа. Помимо этого, фермер совместно с единомышленниками построил дом для детей, оставшихся без родителей.

  • Переезд

Астма заставила фермера с семьей сменить климат и перебраться на Алтай. Со слов Уолкера, Алтайский край напоминает ему штат Айдахо, где он провел свое детство до переезда в Россию.

  • Путь к земле

Первые четыре года самостоятельной жизни в Красноярске Джастас Уолкер занимался звукозаписью, организовывал концерты и преподавал английский язык. Спустя время открыл успешный бизнес по дерево обработке, но на пути к главной мечте решил его продать и открыть свою первую ферму.

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