Школа за два миллиона: в какие учебные заведения отдали своих детей знаменитости

Ксюша Бородина с дочками Теоной и Марией / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Начался учебный год, и знаменитости повели своих наследников в школы. Но не простые, а самые престижные.

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша ходит в подмосковную школу «Перспектива» — учреждение государственное и с очень солидной репутацией. Меры безопасности в школе соблюдаются самые строгие: кругом камеры видеонаблюдения, круглосуточная охрана. Обучение стоит около 250 тысяч рублей за семестр.

Дочери телеведущей Ксении Бородиной Мария и Теона ходят в гимназию имени Евгения Примакова. Эта школа — одна из самых «звездных»: ее посещает дочь ведущей Юлии Барановской Яна, младшая дочь юмориста Михаила Галустяна, дети его коллеги Гарика Мартиросяна, актрисы Анны Банщиковой и многих других артистов. Обучение ведется на русском и английском языках. Стоимость года обучения в гимназии составляет около 800 тысяч рублей.

И немудрено. На сайте учреждения сказано, что его миссия — «создание мотивирующей образовательной среды для воспитания лидеров, способных менять мир к лучшему».

Также у столичного бомонда пользуется популярностью знаменитая Ломоносовская школа. В этом частном учебном заведении грызут гранит науки потомки певиц Ирины Дубцовой и Жасмин, актера Михаила Пореченкова, актрисы Екатерины Климовой. Школа славится индивидуальным подходом к каждому ученику, авторскими педагогическими методиками. Родители признаются: учителя здесь умеют по-настоящему увлечь детей. Годовая стоимость посещения Ломоносовской школы — 1 миллион 620 тысяч рублей.

Сын и дочь певца Филиппа Киркорова занимаются в элитной частной «Хорошколе». Обучение здесь — тоже дорогое удовольствие, которое обходится звездному родителю в 1 миллион 600 тысяч рублей в год за одно чадо. Однако он доволен: занятия длятся с 8 утра до 6 вечера и выходят далеко за рамки общеобразовательной программы. В школе даже имеется планетарий.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Наследник телеведущей Ксении Собчак Платон учится в Международной московской школе, The International School of Moscow. Программа здесь построена по образцу британских учебных заведений и адаптирована к международным стандартам. Учеба проходит на английском языке и в общей сложности обходится маме Платона в сумму, превышающую два миллиона рублей.

— Многие известные люди выбирают для своих детей платные школы, — рассказывает «Вечерке» Дмитрий Смирнов, учитель истории, завуч одной из столичных частных гимназий, — поскольку в этих учебных заведениях ребенком занимаются «от и до» — по индивидуальным программам, стараясь по-настоящему увлечь и замотивировать. Часто учебный день длится с утра до вечера и состоит из очень разнообразных развивающих занятий.

В то время как в «простых» школах роль «мотиватора» к учебе все-таки отводится родителям. Именно они должны привить ребенку интерес к знаниям, любовь к чтению. У учителей на эту задачу просто нет ни времени, ни сил. Что касается стоимости обучения — вряд ли она в этом году сильно возросла. В престижных школах оплата часто бывает привязана к курсам валют и производится летом — задолго до начала учебного года. А нынешним летом доллар и евро стоили недорого.