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Чтобы папам и мамам было легче найти общий язык с детьми и всегда оставаться в ресурсе, в столичных семейных центрах работают клубы для родителей. С начала года их посетили более 3,4 тысячи человек. Подробнее рассказала специалист семейного центра «Доверие» Мария Уханова.

Для воспитания детей требуется много сил и знаний. Порой в семье бывают сложности в отношениях родителей и ребенка. На это могут быть разные причины: возрастные кризисы, отличие во взглядах, гиперопека, отсутствие взаимопонимания, особенности темперамента, авторитарный стиль воспитания. В столичных семейных центрах работают клубы для родителей, которые помогают взрослым наладить контакт с детьми, стать для них другом, поддержкой и опорой.

«Родительский клуб»

Это цикл занятий, где родители получают полную консультацию по многим вопросам. Специалисты рассказывают, как справляться с детскими капризами, развивать ребенка, договариваться с ним, учить общаться, управлять его поведением. Также есть тренинги для личностного роста родителей. Психологи раскрывают темы возрастных кризисов у детей, особенности поведения подростков, дисциплины и мотивации.

«Семейный компас»

Психологические тренинги для тех, кто хочет научиться преодолевать сложные ситуации и выстраивать гармоничные отношения со всеми членами семьи. Специалисты подскажут родителям, как отстаивать собственные интересы, сохраняя родственные отношения, поддерживать друг друга, правильно мириться, избегать ссор, соблюдать личные границы каждого, объединять семью. На занятиях участники смогут закрепить полученные навыки в игровой практике. Психологи моделируют разные жизненные ситуации, чтобы мамы и папы научились правильно реагировать на критику, решать спорные вопросы, находить выход из ситуаций, быть гибкими и лояльными к близким.

«Лучший папа»

Занятия помогают отцам сблизиться со своими детьми, выстроить эмоциональную связь. Специалисты рассказывают, какую роль в жизни ребенка играет папа и насколько важен его вклад в воспитание. Отцы учатся заботиться о детях, ухаживать и играть с ними. Также на тренингах объясняют о нюансах общения с дочками и сыновьями. Папы учатся внимательно слушать своих детей, давать советы, направлять, корректировать поведение, объяснять поступки. Взрослые мужчины должны стать образцом для подражания. Они прививают своим детям ответственность, мужественность и решительность. Показывают, что сильный папа всегда рядом, сможет защитить и поддержать.

«Мама и малыш»

Специалисты помогают мамам усовершенствовать навыки воспитания детей. Они делятся лайфхаками по уходу за малышами, рассказывают, как лучше купать, укладывать спать, кормить, одевать. С детьми дошкольного возраста мамы выполняют упражнения, которые помогают лучше понять мышление ребенка, выстроить с ним доверительный контакт, почувствовать его настроение. Психологи раскрывают тему, почему важно читать им сказки на ночь, чаще разговаривать, проявлять любовь и ласку.

Также женщины принимают участие в тренингах, где учатся расслабляться с помощью дыхательных техник и контролировать эмоции.

— Тренинги семейных центров собрали в себе максимальное количество новой и полезной информации о воспитании детей. Они помогают родителям заранее сформулировать стратегию поведения с ребенком на разных этапах его жизни. Но также не стоит забывать, что в основе гармоничного развития детей лежит ваше эмоциональное отношение к нему. Поэтому старайтесь чаще проявлять свою любовь, спрашивать о его настроении, увлечениях и обращать внимание на любые детали в поведении, — отметила специалист семейного центра Мария Уханова.

Так, специалисты семейных центров смогли помочь Веронике, маме 7-летнего Ярослава.

— В нашей семье возникло непонимание. Сын стал часто капризничать, отказывался идти в школу, плакал. После общения с психологом выяснилось, что Ярику не хватает внимания папы. Раньше они часто играли вместе, а когда сын пошел в школу, стали реже общаться. Специалист посоветовал посещать клуб для родителей «Лучший папа», где можно вместе проводить время с пользой, общаться. Я вижу, что отношения отца и сына теперь еще крепче. Ярик стал спокойнее, больше повторяет поведение папы — старается все делать самостоятельно, помогает мне, — поделилась историей Вероника.

Психологические тренинги «Родительский клуб» смогли помочь сохранить гармонию в семье Александры. Женщина столкнулась с кризисом трех лет у дочери Анны. Девочка могла проявить сильные эмоции на людях — упасть на пол и заплакать, закричать. Мама не знала, что делать. Специалисты семейного центра предложили ей посещать клубы для родителей, где женщине помогли научиться правильно реагировать на сложное поведение ребенка, договариваться с дочкой, не поддаваться на манипуляции.

— Благодаря занятиям я смогла найти подход к Ане и чувствую себя намного увереннее. Мне объяснили, по какой причине происходят капризы дочки и как можно заранее этого избежать. Например, перед походом в магазин мы теперь вместе составляем список, что нам надо купить и четко следуем ему. Аня помогает мне выбирать продукты и складывать их в корзину. Это как игра, — поделилась впечатлениями Александра.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.