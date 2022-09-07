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«Хочу твёрдо стоять на ногах»: история слушательницы центра «Профессионал»

Павел Гриднев
Общество
«Хочу твёрдо стоять на ногах»: история слушательницы центра «Профессионал»
Анна Бурова / Фото: Центр «Профессионал»

У слушателей старшего возраста за плечами немалый опыт работы, образование и сотни пройденных жизненных уроков. Казалось бы, с таким багажом освоение новой профессии – не приоритетная идея. Однако слушатели столичного центра профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» доказывают обратное.

В учебном центре открыто более 60 программ переподготовки и повышения квалификации. Среди большого количества курсов москвичка Анна Бурова выбрала программу «Машинист экскаватора». Решение было взвешенное. Во время карантина Анна много читала о программах государственной поддержки. Больше всего её привлекла возможность бесплатно получить новую профессию.

— Техники не боюсь, за рулём уже около тридцати лет. Да и высшее образование автомобилестроительного института позволяет лучше ориентироваться и больше понимать, — пояснила Анна.

После окончания института Анна должна была продолжать оттачивать навыки на Заводе имени И.А.Лихачёва (ЗиЛ). Однако в жизни произошли изменения, и слушательница решила развиваться совершенно в другой сфере — туризме. Анна продавала путёвки, принимала туристов в России и даже владела собственной фирмой. С переходом систем бронирования преимущественно в онлайн-формат москвичке снова пришлось адаптироваться к изменениям. Анна не теряла энтузиазма: работала на телевидении, в прокате автомобилей, ИТ-сфере и торговой компании.

После пандемии в её жизни образовалась небольшая пауза, она решила использовать этот шанс и пойти учиться. Сейчас москвичка практически завершила изучение теории, осталось самое интересное – практика. Жительница столицы ждёт её с интересом.

— Смотрю на тренировочную технику и радуюсь. Вижу, что машины новые, соответствующие времени. Думаю, заниматься на них будет увлекательно, — отметила Анна.

А дальше – экзамен с Гостехнадзором, получение удостоверения и освоение новых высот. Своего энтузиазма и смелости Анна не теряет — верит, что всё получится.

— Конечно, с годами понимаешь: всегда есть шанс, что может не получиться. Поэтому иду к цели поэтапно. Изучала блоги и сайты с вакансиями, предложения о работе есть. Нужно пробовать и верить в успех. И вообще изменения – это всегда интересно. Поначалу может быть страшно, но потом затягивает так, что уже не остановиться, — поделилась москвичка.

И во время, и после обучения слушателей поддерживают карьерные консультанты. Специалисты придут на помощь на всех этапах трудоустройства. В «Профессионале» проводят мастер-классы, встречи с работодателями, приглашают слушателей и выпускников на индивидуальные консультации. Кроме того, крупные столичные компании проводят в учебном центре открытые отборы на свои вакансии, и многие выпускники получают приглашение на работу сразу после обучения.

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