«Когда можешь все делать сам — это фантастика»: как реабилитация помогает москвичам вернуться к привычной жизни

Фото: Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой

В прошлом году москвичам было оказано более 53 тысяч курсов комплексной реабилитации, их проходят люди с разными формами инвалидности, в том числе и те, кто восстанавливается после инсульта. Помимо учреждений столичного Департамента труда и социальной защиты населения, горожане могут пройти комплексную реабилитацию в негосударственных центрах в рамках дополнительной социальной поддержки Правительства Москвы. Рассказываем истории москвичей, которые благодаря реабилитации вернулись к привычной жизни.

В 2017 году Владимир Маликов получил тяжелейшую травму шейного отдела позвоночника, за которой последовал практически полный паралич. Тело ниже шеи не подчинялось молодому человеку. Он прошел шесть курсов реабилитации в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Владимир заново научился владеть собственным телом, боевой настрой помог ему буквально «на зубах» вытащить себя из сложившейся ситуации. Он не мог примириться с мыслью, что больше не сможет самостоятельно обнять ребенка и любимую жену и вести привычную жизнь. Благодаря правильно подобранной программе и планомерности восстановительных мероприятий Владимир достиг поразительных результатов.

Сейчас, когда после травмы прошло почти пять лет, он прекрасно контролирует руки, управляет автомобилем, пересаживается из коляски и даже может «постоять» у окна с упором на подоконник. Дело в том, что настолько высокий уровень владения собственным телом среди «шейников» — исключительная редкость.

— В основе успешной реабилитации лежат упорство пациента и сложная технологическая цепочка, включающая работу медицинских специалистов различных профилей, сочетание современных реабилитационных методик с проверенными подходами и мощной технической составляющей. В случае Владимира мы большое внимание уделили работе на тренажерах с биологической обратной связью, в частности, занятиям на Локомате в сочетании с индивидуальными программами в бассейне и лечебной физической культурой. Комбинированный массаж также сыграл значительную роль, — рассказывает Светлана Воловец, директор Центра им. Л.И. Швецовой.

Но на реабилитации эта история не закончилась! Уже второй год Владимир работает в Центре Швецовой специалистом по социальной работе и теперь сам помогает ребятам, попавшим в схожую ситуацию, собраться с силами вновь начать жить.

— Эта травма стала тяжелым испытанием, но я справился, и это не только моя победа. Огромную роль во всей истории сыграли окружающие люди, специалисты центра, которые теперь стали моими коллегами. Здесь я не только получил качественную реабилитацию, но и увидел, что жизнь не заканчивается. Когда осознание этого пришло в полной мере, я понял, что реабилитация идет лучше, когда видишь позитивные примеры, тех людей, которые, как и ты, попали в сложную ситуацию и успешно преодолели ее. Своим примером я теперь тоже могу мотивировать и вселять надежду. Общение объединяет нас, помогая проходить трудности и жить дальше, — делится Владимир.

Денис Жохов каждый день проходит 15 тысяч шагов — около 6 километров. А еще три раза в неделю ходит в бассейн и занимается боксом. Пять лет назад такое невозможно было представить: у Дениса случился инсульт, после которого 2 месяца он был в коме. На реабилитацию в клинику «МЕДСИ» мужчина приехал «лежачим пациентом» — он был полностью зависим от медицинского персонала и сам не мог даже повернуться на другой бок.

— После инсульта чем раньше начинаешь заниматься, тем лучше будет результат. Но тогда я этого не понимал, и, если бы не реабилитологи, я бы ничего не делал. Начинал из-под палки, первые два года у меня ничего не получалось, левая рука была полностью парализованной. Постепенно я научился шевелить пальцами и стал сгибать локоть, помогая «выздоравливающей» руке здоровой, — рассказывает Денис.

Фото: Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой

Через год мужчина начал вставать на ноги: сначала ходил с ходунками, потом с тростью, а сейчас передвигается по городу полностью самостоятельно, без спецсредств. Денис провожает дочь в школу, готовит завтрак и сам гладит себе одежду. Пройти долгий путь реабилитации ему помогла команда профессионалов: врачи-неврологи, физиотерапевты, остеопаты, инструкторы ЛФК, физиотерапевтические сестры, медсестры по массажу, логопеды, дефектологи и другие специалисты. Особую работу провели эрготерапевты — эксперты по бытовой адаптации. С первых дней реабилитационного курса, учитывая индивидуальные особенности мужчины, они научили Дениса заново делать, казалось бы, простые вещи: причесываться, мыться, чистить зубы и одеваться. Затем задача постепенно усложнялась: специалисты научили его готовить еду, чистить картошку, мыть посуду и окна.

— Кроме того Денис занимался в «умном зале» — это интерактивное пространство, в котором при помощи дополненной реальности отрабатываются навыки, помогающие реадаптироваться к социальной среде и «отрепетировать» дела, которые дома нужно будет делать самостоятельно: выход из квартиры, посадку в автобус и поход в магазин, — объясняет Елизавета Конева, руководитель Центра реабилитации «МЕДСИ».

Сейчас перед Денисом стоит задача вернуться к работе: до инсульта он работал ИТ-специалистом. Кроме того, у мужчины есть план работы по физкультуре: с шага он хочет перейти на бег и снова научиться подтягиваться.

НА ЗАМЕТКУ

В системе соцзащиты Москвы работают 10 реабилитационных и 8 реабилитационно-образовательных центров, а также 91 отделение реабилитации при территориальных центрах соцобслуживания и Ресурсный центр для инвалидов. Комплексная реабилитация проходит по всем направлением: занятия на современных тренажерах и роботизированных комплексах, механотерапия, социальная реабилитация посредством творчества, профессионального поиска и приобретения новых навыков, повышение активности с помощью физической культуры и спорта. Курс реабилитации разрабатывается для каждого человека с инвалидностью индивидуально и длится от 14 до 21 дня.

Чтобы получить услугу комплексной реабилитации в учреждениях соцзащиты или в негосударственной организации, москвичам с инвалидностью или их законным представителям нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства с необходимыми документами.

Для москвичей после ампутации, которым нужна помощь, чтобы встать на ноги, в Москве работает бесплатный сервис по первичному протезированию «Новые возможности». Участникам сервиса оказывается поддержка с получением инвалидности и индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), получением комплекса реабилитационных услуг (психологических, социальных, юридических и др.) и получением функционального модульного протеза. С подробной информацией можно ознакомиться на странице сервиса.