5 объектов образования на 1950 мест построят в этом году на севере Москвы

Фото: Департамент строительства города Москвы

— С начала этого года в Северном округе Москвы силами нашего департамента введены три объекта образования, до конца года планируем построить еще два объекта, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В апреле на улице Смольной в районе Левобережный был введен в эксплуатацию учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. В августе были построены учебные корпуса на улице Софьи Ковалевской и в Малом Песчаном переулке на 250 и 400 мест соответственно.

До конца года планируется достроить новое здание школы на 550 учеников в районе Бескудниковский на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка (микрорайон 6, корпус 16).

Фото: Департамент строительства города Москвы

Также будет построен детский сад на 200 мест в районе Ховрино на улице Левобережной, вл. 4 и 4а. Территорию детского сада оборудуют игровой зоной, состоящей из четырех групповых площадок с теневыми навесами и физкультурной площадкой.

— В настоящее время в Москве ведется строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Более пятнадцати из них мы введем в эксплуатацию уже в этом году, — отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Современные московские школы — многофункциональные, технически оснащенные образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.