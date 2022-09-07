Стрелки бывают разные: главные тренды макияжа этой осенью

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10 сентября мир отмечает Международный день макияжа. А мы вступаем в новый сезон и изучаем тенденции осеннего макияжа. О них рассказала «Вечерке» стилист–визажист Елена Пентешина.

— В этом сезоне очень актуальны разноцветные стрелки в сочетании с черным цветом разнообразной сложности: двойные, тройные. Еще в моде яркие тени. «Энергичный» макияж поможет поднять себе настроение понурой осенью. Если говорить о цветовой гамме в целом, то сейчас в тренде оранжевый, коричневый, бирюзовый и синий. Однако с оттенками синего нужно быть аккуратными, чтобы вместо красоты не нарисовать себе синяки. Для этого, нанося макияж, пользуйтесь видеосоветами профессионалов. Еще очень популярно сочетание различных оттенков зеленого.

Очень красиво, когда тени травянистого цвета переходят в изумрудный, а потом в глубокий зеленый. Что касается цвета помады, сейчас в моде бежево-коричневая гамма с отдельно выделенным контуром, как носили в девяностые и на рубеже 2000-х. Только коричневые оттенки — особенно темно-коричневые — тоже нужно использовать аккуратно, потому что при неярком освещении они добавляют возраста. Молодым девочкам лучше использовать легкие бежево-песочные оттенки и избегать грубых и плотных тонов. Советую пользоваться тональными средствами, потому что они дополнительно увлажняют и защищают кожу. Иначе при плохой коже ни один макияж не поможет.

Питание — залог красоты

Осенью помните об увлажнении и питании кожи, часто обезвоженной после жаркого солнечного лета. Для того чтобы ваш утренний макияж сиял, пользуйтесь питательным кремом для лица на ночь.

Сплошное бордо

Бордовый тон — отличный вариант для осеннего макияжа. Причем стилисты рекомендуют его использовать и в тенях, и в румянах, и в помадах. К тому же это удобный вариант для сочетаний с оттенками одежды этого сезона — с коричневой гаммой, любыми земляными оттенками, без которых не обойтись в холодные месяцы.

Сказочное золото

Для создания свежего и элегантного образа этой осенью используйте золотистые и бронзовые тона. Используйте тени, блестки, шиммеры, подводки, хайлайтеры и бронзеры— без перебора, но с акцентами, чтобы личико буквально сияло. Вечерний вариант: нежный золотой акцент на веках и яркая красная помада.

Кошачий взгляд

Этой же осенью незаменимым будет черный лайнер. Проще говоря, черная подводка. Ее можно смело наносить не только на верхнее веко в качестве стрелочки, но и уходить на нижнее веко, выделяя внутренний уголок глаза. Получится взгляд как у кошки — яркий, манящий.

Румянить так румянить

Этой осенью в моде не только нежные персиковые оттенки, но и кукольно-розовые. Особенно тренд коснется румян. Визажисты предлагают румянить по полной программе, чтобы щеки стали акцентированными.

А-ля натюрель

Обратной стороной модных акцентных помад стал бесцветный блеск. А точнее, эффект не тронутых помадой губ. Выбираем супернатуральные оттенки. Используйте также прозрачный бальзам: он и губы увлажнит, и вы попадете в тренд.

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Брови — наше все

Как известно, брови— основной «организующий» элемент лица. Именно они, а не глаза сообщают лицу главное выражение. В этом году тренд на густые и пышные соболиные брови уходит. Приветствуются естественный цвет и природная форма. Это не значит, что подчеркивать брови совсем не надо. Но позаботьтесь о том, чтобы цвет бровей не слишком отличался от цвета корней волос.

Больше блеска!

Еще один тренд — холодные оттенки и «снежный» блеск: блестки в средствах для губ, в подводке для глаз, а также «металлик». Даже на скулы стоит нанести немного холодного блеска.

Вот так стрелки!

Яркие стрелки снова в тренде — варианты исполнения могут быть самыми разными. Визажисты предлагают сделать ставку на них и не делать больше никаких акцентов в макияже. Это могут быть тонкие стрелки или массивные графичные.

Сочный акцент

В этом году продолжается мода на яркие, очень сочные губы. Это могут быть глубокие винные оттенки, смородиновые, красные, лиловые, розовые. Главное при таком макияже — не делать акцент еще и на глаза.

Пышные ресницы

Основной тренд — длинные и пышные ресницы. Если нет времени возиться с украшением век тенями — просто накрасьте ресницы тушью, придающей объем.

Сплошные крайности

С глазами, как и с губами — либо практически ненакрашенный вариант, либо супернасыщенные смоки-айс. Даже черный и насыщенный серый варианты нынче в тренде. Хотите поярче? Не стесняйтесь, смело делайте фиолетовый, синий смоки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Натали Богданова, эксперт по стилю, арт-терапевт:

— Когда мы смотрим на какой-либо предмет, наш мозг реагирует на правильное сочетание оттенков и пропорций. Есть исследования, доказывающие, что людей, которые выглядят гармонично, мы более внимательно слушаем. Этот принцип касается и макияжа — ведь когда мы общаемся, мы смотрим друг другу в лицо. Краски на лице не должны «выбиваться» из вашего образа в целом. Например, надевая повседневную одежду теплых оттенков, выбирайте более нейтральный, спокойный макияж. А одеваясь в «вечернем» стиле, все-таки не бойтесь ярких теней и помады. Экспериментируйте!