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«Мои песни пошли в народ»: музыкант Сергей Шнуров — о вдохновении, зависимостях и отцовстве

Анна Хромцова

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Общество
«Мои песни пошли в народ»: музыкант Сергей Шнуров — о вдохновении, зависимостях и отцовстве
Фото: Пресс-служба Госдумы

В субботу, 10 сентября, группа «Ленинград» выступит с большим концертом на стадионе «Лужники». На сцену вместе с участниками коллектива выйдет симфонический оркестр. Солист группы Сергей Шнуров рассказал «Вечерке» о секретах творчества, личной жизни и новой роли молодого отца.

— Сергей, чем этот концерт в «Лужниках» будет отличаться от концертного тура в 2019 году?

— К счастью, «Ленинград» одна из немногих групп, которая играет живьем, у нас ни один инструмент не записан, исполнения всегда отличаются одно от другого. Нет концерта, который бы повторялся. У нас всегда идут импровизации, взаимодействие со зрителями.

Я могу в любой момент остановить песню, сказать — давайте повторим, и всегда это неожиданно, и для музыкантов тоже. Недаром наш концерт называется «Ленинград — Классика» — с нами будет выступать симфонический оркестр «Глобалис», который добавит пафоса и грандиозности. Некоторые композиции исполнят Флорида Чантурия и Ксения Руденко.

— В каком составе будет выступать группа?

Сейчас, на мой взгляд, «Ленинград» находится в своей лучшей форме. Я к этому стремился с момента образования коллектива, с 1997 года, и сейчас, к 2022 году, я сделал тот проект, который хотел. Сейчас меня все устраивает: как «Ленинград» звучит, как играет. Я дико счастлив.

— С 2019 года вы не выступали. Тяжело сейчас готовиться к концерту?

— Мы выступали на частных мероприятиях. «Ленинград» никогда не уходил в бездеятельность. Мы записывали новые песни. У нас всегда была наигранность. Но играть два часа подряд на большой сцене — это требует серьезной физической подготовки. Поэтому всем своим музыкантам я рекомендовал заниматься растяжкой, бегать кросс. Они меня услышали, и к этому концерту мы пришли в наилучшей физической форме.

— Волнуетесь ли вы перед выходом на сцену?

— Конечно, перед моментом выхода на сцену я испытаю выплеск адреналина, как любой человек, попавший в экстремальную ситуацию. Для меня выступление перед 70 тысячами зрителей — это не рядовое событие. Ведь я выхожу безоружный, с одной гитарой.

— Как рождаются песни?

— Если песня давно написана, я стараюсь внести изменения в аранжировку, чтобы было не скучно ее исполнять и мне, и музыкантам. Многие мои песни пошли в народ и стали идиоматическими выражениями. Они — как поговорки, и слава богу, не анекдоты. Анекдот во второй раз слушать не смешно, а песни у меня получилось создать так, что они являются скорее мантрами, чем анекдотами, а их повторение укрепляет культурный код.

— Какие песни прозвучат на концерте? Как вы их отбирали?

— Я отбирал песни по своему вкусу, опираясь на свои интересы и на свое чутье. Конечно, концерт не обойдется без хитов, будут и «Экспонат», и WWW, и песня «Дачники», которую мы давно не исполняли, и многие другие. Я выбрал из каждого периода самые яркие композиции, которые знаменуют те или иные периоды в жизни.

«Мои песни пошли в народ»: музыкант Сергей Шнуров — о вдохновении, зависимостях и отцовстве Фото: Вечерняя Москва

— У вас появилось новое увлечение — охота. Что оно вам дает?

— Я не такой охотник, который любит стрелять по зверью. Я скорее люблю сидеть в засидке. Могу посмотреть на кабана и отпустить его, могу не стрелять вообще. И мне приносит удовольствие совершенно другое — единение с природой. Я бы назвал это русской медитацией.

— У вас были зависимости, и вы их победили. Что стало заменой этому адреналину?

— Если ты заменяешь одну зависимость другой, то это все равно зависимость. Нужно вырываться из этого порочного круга. Это самое сложное, поэтому я работаю над собой.

— Недавно вы выпустили песню «Гамаюн». Что вложили в этот образ?

— Это образ, который предполагает очень широкое поле для интерпретаций. Я специально написал песню, которая навевала бы размышления и вызывала эмоции, которые зависят от личного опыта слушателя и от его культурного багажа. И поэтому песня «Гамаюн» с точки зрения интеллектуальной механики — сложная конструкция.

— А вы какой смысл вложили в нее?

— Я вложил, конечно, смысл в эту конструкцию, но вам об этом я не скажу. Потому что слушатель должен сам решить этот ребус. Для меня зритель и слушатель — он всегда соучастник творческого процесса.

— Посещает ли вас вдохновение?

— Время сейчас настолько стало турбулентное, необычное, сложное и конфликтное, что невозможно не писать. Столько тем сейчас «вбрасывается». Я специально не смотрю новости, чтобы не реагировать на это. Вопрос вдохновения не стоит, меня вдохновляет многое.

— Как проходят будни в роли папы и как вам удается совмещать это с подготовкой к концерту?

— С 2019 года у меня много чего произошло в личной жизни. Я живу последние два-три года в очень большой любви. У меня двое детей, замечательная жена, пять кошек, поющий щегол в клетке. Мне настолько классно, и вот, наполненный этим чувством, я решил, что хочу поделиться эмоциями, радостью со зрителями. Времена непростые, и мне показалось, что тех эмоций, которые я испытываю, сейчас очень не хватает нашему обычному человеку, живущему в эти дни в нашей стране.

— Какой вы папа?

— Я стал очень сентиментальным папой. Мне очень нравится эта роль, я люблю моих малышей.

«Мои песни пошли в народ»: музыкант Сергей Шнуров — о вдохновении, зависимостях и отцовстве Фото: АГН Москва

ДОСЬЕ

Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в городе Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Учился в нескольких институтах, в том числе и в Теологическом институте на философском факультете. 9 января 1997 года образовалась группа «Ленинград». 1 июня 2021 года артист представил музыкальный проект «Зоя». Музыкант записал за свою карьеру 349 песен и снял 90 клипов.

Юбилей в кругу семьи

В апреле следующего года музыканту исполнится 50 лет. Сергей рассказал, как отметит праздник:

— Лет 10 тому назад я обязательно использовал бы эту дату в коммерческих целях. Это прекрасная цифра, чтобы собрать деньги с аудитории. Но сейчас день рождения — это мой личный семейный праздник. И отмечать я его буду со своей семьей.

Четыре жены

Сергей Шнуров был женат четыре раза. Первая супруга музыканта Мария Исмагилова родила ему дочь Серафиму, а вторая жена Светлана Костицына подарила наследника — сына Аполлона, которого назвали в честь русского поэта Аполлона Григорьева.

В браке с Матильдой Шнуровой детей у музыканта не появилось. Нынешняя жена Сергея Ольга Абрамова младше артиста на 18 лет, но разница в возрасте совсем не помешала им создать счастливую семью. Ольга родила музыканту двоих малышей. Имена детей Сергей Шнуров пока держит в секрете.

Про западную известность.

Сергей Шнуров признался, что не хотел бы быть западной звездой.

— Весь путь покорения Запада мы прошли. Группа «Ленинград» выступала на всех возможных западных фестивалях. Я был на концертах зарубежных рок-звезд. Например, на Guns N’ Roses — не понравилось. Мечтал сходить на AC/DC, но мне отказали в визе — рассказал музыкант.

Встретил любовь на концерте

Сергей познакомился с Ольгой Абрамовой на своем концерте в 2018 году в «Лужниках», который был посвящен Дню строителя.

— На этом мероприятии нас попросили петь без мата, что было удивительно — ну какая в России стройка без мата? В нашей стране нет ни одного здания, построенного без мата. На концерте зрители смотрели на меня с недоумением, но недостающие слова стадион спел хором, — вспоминает артист.

Самый богатый артист

В 2020 году Шнуров возглавил рейтинг звезд нашего шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes. Было подсчитано, что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го Шнуров заработал 8,8 миллиона долларов.

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