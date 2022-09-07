Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лучше хором выступать

Геннадий Окороков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Лучше хором выступать
Фото: Пресс-служба Музея Москвы

В начале сентября 1966 года рубрика «Справочное бюро», как обычно, помогала москвичам найти ответы на сложные вопросы.

В рубрику поступало много однотипных писем. Одной из самых частых тем было городское благоустройство. Жители активно интересовались, когда в их районе появятся магазины, кинотеатры, проведут телефонные линии. Но были и вопросы, встречавшиеся очень редко. И они не оставались без ответа.

Ремонт ордена

В номере от 3 сентября 1966 года читатель Б. Алмазов спросил, где он может починить орден, полученный им на фронте. Москвич объяснил, что со временем с награды начала осыпаться эмаль. Газета посоветовала читателю обратиться в Монетный двор фабрики «Гознак», который располагался по улице Павла Андреева. Рубрика заверяла, что там орден с легкостью отремонтируют.

Петь охота

Читатели «Вечерней Москвы» Э. Хараева, В. Свешников и Ф. Кораев были очень довольны своими детьми. Они любили и умели петь, а школьный учитель посоветовал отдать их в хор. Но куда обратиться, читатели не знали. Зато знала рубрика «Справочное бюро».

В то время в столице работали семь детских хоровых студий. Но какую выбрать? За этим вопросом газета порекомендовала обратиться в правление хорового общества Москвы. Однако рубрика газеты отметила, что затягивать с обращением не стоит, ведь прием в студии шел до 10 сентября.

Получить права

В номере от 3 сентября 1966 года читатели Ф. Долгополов и А. Ермаков спрашивали, нужны ли права для управления моторной лодкой.

«Права обязательны», — отвечала рубрика. Получить их нужно было в Государственной квалификационной судоводительской и технической комиссии по маломерному флоту. Она располагалась на Тверском бульваре, 35/28. А выучить правила вождения маломерных судов, к которым относилась моторная лодка, можно было в одном из морских клубов столицы. В частности, рекомендовался Первый московский морской клуб ДОСААФ в Козицком переулке. Срок обучения составлял три месяца. За это время инструкторы должны были рассказать слушателям, как управлять моторными лодками, и провести практические занятия на московских водоемах. Занятия организовывали в вечерние часы, что было удобно для работающих.

москвичи вопросы и ответы Газета «Вечерняя Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте