Лучше хором выступать

Фото: Пресс-служба Музея Москвы

В начале сентября 1966 года рубрика «Справочное бюро», как обычно, помогала москвичам найти ответы на сложные вопросы.

В рубрику поступало много однотипных писем. Одной из самых частых тем было городское благоустройство. Жители активно интересовались, когда в их районе появятся магазины, кинотеатры, проведут телефонные линии. Но были и вопросы, встречавшиеся очень редко. И они не оставались без ответа.

Ремонт ордена

В номере от 3 сентября 1966 года читатель Б. Алмазов спросил, где он может починить орден, полученный им на фронте. Москвич объяснил, что со временем с награды начала осыпаться эмаль. Газета посоветовала читателю обратиться в Монетный двор фабрики «Гознак», который располагался по улице Павла Андреева. Рубрика заверяла, что там орден с легкостью отремонтируют.

Петь охота

Читатели «Вечерней Москвы» Э. Хараева, В. Свешников и Ф. Кораев были очень довольны своими детьми. Они любили и умели петь, а школьный учитель посоветовал отдать их в хор. Но куда обратиться, читатели не знали. Зато знала рубрика «Справочное бюро».

В то время в столице работали семь детских хоровых студий. Но какую выбрать? За этим вопросом газета порекомендовала обратиться в правление хорового общества Москвы. Однако рубрика газеты отметила, что затягивать с обращением не стоит, ведь прием в студии шел до 10 сентября.

Получить права

В номере от 3 сентября 1966 года читатели Ф. Долгополов и А. Ермаков спрашивали, нужны ли права для управления моторной лодкой.

«Права обязательны», — отвечала рубрика. Получить их нужно было в Государственной квалификационной судоводительской и технической комиссии по маломерному флоту. Она располагалась на Тверском бульваре, 35/28. А выучить правила вождения маломерных судов, к которым относилась моторная лодка, можно было в одном из морских клубов столицы. В частности, рекомендовался Первый московский морской клуб ДОСААФ в Козицком переулке. Срок обучения составлял три месяца. За это время инструкторы должны были рассказать слушателям, как управлять моторными лодками, и провести практические занятия на московских водоемах. Занятия организовывали в вечерние часы, что было удобно для работающих.