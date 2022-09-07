Счастливы вместе: история многодетной семьи Дорохиных

Семья Дорохиных. Сидят (слева направо): Аня, Костя, Оля, Ваня на руках у мамы Марии, Миша и Сережа. Стоят: отец Андрей (слева) и Илья / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В большой семье Андрея и Марии Дорохиных растут семеро детей. Корреспондент «Вечерки» решила познакомиться с многодетными родителями и побывала в их гостеприимном доме.

Большое семейство Дорохиных я застала во время прогулки: маленький Ваня удобно устроился на маминых руках, старшая Аня катала на каруселях хохочущих Костю и Олю. Илья, Сергей и Миша устроили гонки на велосипедах, а папа Андрей внимательно присматривал за всеми. Сегодня у священника Андрея Дорохина выходной, и этот день он проводит с семьей.

История семьи началась 20 лет назад. Тогда Мария училась на испанском отделении факультета иностранных языков М Г У и пела в храме. Будущие супруги познакомились благодаря дипломной работе, которую писала девушка. «Перевод архитектурных терминов храмов» заинтересовал молодого семинариста, также работавшего над похожей темой. Он позвонил.

— В 30 лет я поступил в Московскую духовную академию, — вспоминает отец Андрей. — В ней я преподавал, изучал английский и писал работу, в которой было много испанских терминов. Мой преподаватель дал Машин телефон, чтобы я мог посоветоваться и разобраться в значении какого-то слова, а вышла любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Спокойно сидевший на маминых руках Ванечка дал понять, что устал: начал капризничать, и вся семья отправилась домой. Сразу видно, что эта большая семья дружит со спортом: по всей стене, до самого потолка, висят самокаты, скейт, подвешена боксерская груша. Дорохины ведут активный образ жизни: летом — прогулки на велосипедах и сплав по рекам, зимой — лыжи и купание в проруби.

Супруги всегда хотели, чтобы в семье было много детей. Первой родилась дочка Аня, через три года Илья, потом Сергей, Миша, Костя, Оля, Иван.

— Для меня появление на свет каждого ребенка — чудо, — улыбается глава семейства. — Ваня, самый младший, родился, когда мне было 50, а супруге 40.

— Организовать жизнь с семью детьми непросто, — признается Мария. — Вопрос вовсе не в материальной стороне, а в желании и умении родителей сделать так, чтобы каждому в семье было комфортно жить, учиться, работать.

Именно так и обустроен быт в многодетном семействе: у каждого ребенка есть свое рабочее место, у малышей — место для игр, все игрушки аккуратно разложены в коробки, от пола до потолка разместились полки с развивающими книгами, произведениями русских писателей и духовной литературой.

— Все дети рождаются с разными способностями. У каждого есть свое увлечение помимо учебы в школе, — поделился отец Андрей. — Аня учится в художественной школе. Илья занимается в Федерации пулевой стрельбы. Сергей лепит военную технику, а Миша тренируется в футбольной секции. Костя, Оля и Ваня еще совсем маленькие, но уже проявляют способности в рисовании и музыке.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

А еще в семье есть очень важная традиция — дневное и вечернее молитвенное правило. Дети и взрослые собираются под образами и поют тропари святых, в честь которых крещены.

Мама и папа уделяют время каждому ребенку.

— С Аней читаем книги на английском языке и занимаемся живописью. С Мишей играем в футбол, с Ильей обсуждаем оружие. Сергей любит готовить — они с мамой часто балуют нас новыми блюдами. Мария занимается с младшими по программе Монтессори. Это очень важно: делать что-то вместе с ребенком, — убежден отец Андрей.

Правильно организовать быт многодетной семьи — совсем непросто. Мария как никто другой знает, каких огромных усилий это требует.

— Однажды мы поняли, что без няни не справляемся. Это важный момент — осознание того, что пора просить о помощи. И это ни в коем случае не признак слабости или неуспешности родителя, — говорит многодетная мама.

Были в отношениях супругов и сложные моменты. Справиться с ними помог семейный психолог.

— Сам факт обращения в службу помощи — это уже часть выхода из ситуации. Здесь словами обозначаешь проблему, а психолог в совместной работе помогает найти ее решение. Мы обратились в службу поддержки семьи, справились со всеми сложностями и с тех пор относимся друг к другу с еще большим теплом и пониманием, — говорит Андрей Дорохин.

— Я не знаю, смогла бы я со всем справляться, если бы отец Андрей не прикладывал усилия, не выкраивал время для семьи, несмотря на огромную занятость. Он старается делать так, чтобы в оставшееся от служения время всем домашним хватало общения с ним.

Батюшка Андрей ласково приобнял супругу и продолжил ее мысль.

— Свое время я делю на две половины, одна из которых отдана церкви, а другая — семье. Я убежден: сильная занятость отца не оправдание, он обязательно должен присутствовать в жизни своих детей. Общение с ними ничем не заменить. А их воспитание — одна из самых важных задач в жизни, — уверен Андрей Дорохин.