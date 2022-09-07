По краю земли: новый туристический маршрут получит статус национального

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

В среду, 7 сентября, на Восточном экономическом форуме презентовали новый маршрут по Приморскому краю «По краю земли», который в течение двух месяцев получит статус национального. Подобные маршруты имеют особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Программу Национальных туристических маршрутов реализует Ростуризм в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ее основная задача состоит в том, чтобы во время путешествия по стране люди были абсолютно уверены в своем комфорте, безопасности, оптимальном соотношении цены и качества и интересном наполнении поездки. Включение того или иного направления в программу Национальных туристических маршрутов — это знак качества, гарантия его соответствия самым высоким требованиям.

В маршрут по Приморскому краю включены Владивосток, остров Русский, Хасанский район. Туристы могут пройти весь маршрут или посетить только его якорные точки. Кроме основных мест, есть еще список для факультативного посещения в свободное время.

По словам руководителя Агентства по туризму Приморского края Арсения Крепского, ожидается, что первый Национальный туристический маршрут по региону усилит турпоток на 25 процентов и поднимет качество предоставления услуг на новый уровень.

Владивосток

Главный порт и столица Приморья Владивосток — одна из основных точек маршрута. Город раскинулся на берегу бухты Золотой Рог. Это одно их самых красивых мест столицы края и удобное место для стоянки судов — холмистые и обрывистые берега бухты выровняли, застроив их причалами, доками, пирсами.

Еще одна достопримечательность столицы Приморья — форт Поспелова. Он расположен в 150 метрах над уровнем моря и предназначен для защиты входа в пролив Босфор Восточный со стороны Уссурийского залива. Там можно побывать в казармах, осмотреть оборонительные сооружения.

А любителям животных стоит посетить Приморский океанариум - первый и единственный в стране, входящий в структуру Российской академии наук. Это означает, что ученые могут проводить исследования прямо в стенах океанариума без участия в длительных экспедициях.

— Общая площадь внутреннего пространства превышает 37 000 квадратных метров - почти пять футбольных полей, — рассказывает начальник отдела по связям в общественности океанариума Вадим Покровский. — Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. В левом крыле находится главный резервуар с 70-метровым подводным тоннелем. В правом -— расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами.

Здесь живут ларги — дальневосточные нерпы, пингвины, акулы, скаты, морж, тропические ящерицы, самые разнообразные рыбы, медузы, крабы и многие другие животные. А еще тут есть контактный аквариум — посетители могут потрогать руками моллюсков, морских ежей и звезд и других подводных обитателей.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Изюминкой Владивостока стал и исторический район Миллионка, где раньше жили китайцы.

— Здесь жило так много людей, что власти никак не могли сосчитать их. Поэтому район и получил такое название, — рассказывает управляющая проектами Туристско-информационного центра Приморского края Ирина Теппер.

Миллионка — это несколько старых кварталов в центре города, построенных в конце XIX — начале ХХ века из красного кирпича. Они отличаются характерными арками, узкими проходами, балконами, лабиринтами, дворами-колодцами. Здесь располагалось множество китайских магазинов, мелких лавок, ресторанчиков, столовых и харчевен, парикмахерских бань, мастерских, театров. А жили китайцы в хаотично построенных домах, изрезанных сквозными проходами, лестницами и мостиками на верхних этажах зданий. На домах надстраивались дополнительные этажи, о стилевом единстве никто не заботился.

Законы Российской империи на этой территории практически не действовали. Здесь правила китайская диаспора. В Миллионке скрывались контрабандисты, фальшивомонетчики, скупщики краденого, наркоманы, проститутки. Но в 1936 году социально и санитарно опасный район был ликвидирован спецоперацией НКВД. Сегодня Миллионка — это пестрый район с богатой историей.

Земля леопарда

Национальный парк «Земля леопарда» — одна из основных точек маршрута по Приморью. На этой территории обитает самая редкая крупная кошка в мире — дальневосточный леопард. Сегодня численность популяции этих животных в России составляет всего 121 особь, а в начале XXI века их насчитывалось всего 35. Более половины из них живет в нацпарке.

«Землю леопарда» создали 5 апреля 2012 года с главной целью — сохранить и восстановить популяцию редкой краснокнижной кошки.

Для туристов на территории национального парка оборудовали «Тропу леопарда».

— Раньше в этой местности обитал леопард по кличке Толстый. Он был альфа самец, у него не было конкурентов. Леопард хорошо питался, был довольно упитанным, отсюда и кличка, — рассказывает экскурсовод Татьяна Степанова. — Толстый прожил около 20 лет при том, что обычная продолжительность жизни этих животных — 15 лет. Толстый все время бродил одним и тем же маршрутом. Начинался он около поселка Барабаш, дальше шел вокруг горы Бусленко. Длина тропы составляла 1,8 километра. Нынешний маршрут «Тропой леопарда» создан именно по следам Толстого.

Сегодня просто так встретить леопарда на этом маршруте вряд ли получится. Эти животные довольно пугливые. Но для тех, кто хочет повстречать редкую кошку, на территории нацпарка оборудованы фотоукрытия. Это небольшие деревянные домики, внутри которых есть два кресла, двухъярусная кровать, техника для приготовления пищи, биотуалет и умывальник. А в стене есть специальные окна с клапанами для фотооборудования. Там можно провести до двух недель и за это время сфотографировать не только дальневосточного леопарда, но и амурского тигра, дальневосточного лесного кота, гималайского и бурого медведя, харзу, пятнистого оленя, косулю, кабаргу, черного грифа и других диких животных.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Кравцовские водопады

В новый маршрут вошел и памятник природы Приморского края Кравцовские водопады. Это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением одноименного ручья.

— Водопады образовались в вулканических породах миоценовой эпохи — от 25 до 5 миллионов лет назад, — рассказывает ведущий специалист по связям с общественностью «Земли леопарда» Даниил Гончаров. — В окрестностях Кравцовских водопадов растет много эндемиков — растений, которые можно найти только на этой территории. Один из них — трескун амурский. Это дерево получило такое название, потому что если его жечь в костре, оно сильно трещит.

Чтобы туристам было удобнее подняться наверх и посмотреть на водопады и растения-эндемики, здесь в 2021 году начали обустраивать экотропу. Ее первую часть открыли совсем недавно — в феврале 2022 года. Сейчас турист может дойти по деревянным настилам только до второго водопада «Каменная чаша». Дальше придется идти по земле. Однако руководство нацпарка продолжает обустройство экотропы.

Мыс Брюса

Еще один природный памятник, включенный в маршрут «По краю земли», — мыс Брюса, расположенный в заливе Петра Великого. Это самая восточная оконечность одноименного полуострова. Берега мыса сложены из базальтовых колонн, которые круто обрываются в море.

— На мысе Брюса есть одноименный маяк. Он до сих пор действует. Там постоянно живет смотритель со своей женой. Но подняться на маяк нельзя — эта земля, как и территории около других маяков, принадлежит Министерству обороны РФ. Это режимный объект, — говорит Татьяна Степанова.

Маяк расположен на высоте около 66 метров от уровня воды. Его огонь был виден на расстоянии 14 морских миль. А в туманную погоду с маяка подавали звуковые сигналы. Изначально для этого использовали пушку. Но в 1930 году стали использовать колокол, снятый с одной из приморских церквей.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Залив Петра Великого

Залив Петра Великого, прогулка по которому включена в маршрут, удивит туристов тем, что в советское время там располагался военный дельфинарий.

— Там дрессировали морских животных для военных целей. Например, животных учили распознавать по запаху мазута мины, вражеских водолазов. Ларгам и белухам крепили на голову специальное устройство с ножом на конце. При обнаружении вражеского объекта они разгонялись и вонзали этот кинжал, — рассказывает экскурсовод Андрей Глебиков.

Кроме того, в водах залива Петра Великого обитает множество животных и рыб. Здесь можно встретить ларгу, разные виды крабов, самых крупных в мире осьминогов, дальневосточного трепанга, амурскую морскую звезду и многих других обитателей глубин.

Маршрут морской экскурсии по заливу Петра Великого пролегает через острова Черепа и Томящегося сердца, скалу Пьющий слон, камни Алексеева, на которых находится лежбище тюленей и ларг, мыс Гамов с одноименным маяком, бухту Опасную, где лежат останки затонувших кораблей, пещеру Чертов палец и другие удивительные места.

КСТАТИ

Стоимость тура по маршруту «На краю земли» составляет от 65 тысяч рублей с размещением в трехзвездочной гостинице и 78 тысяч рублей — в пятизвездочной.

— Изначально тур стоит от 77 до 88 тысяч рублей без перелета. Но мы с экспертами вместе проехали по маршруту и придумали, как удешевить его, чтобы он стал еще более доступным для туристов, — рассказал представитель пресс-службы Ростуризма Вадим Макиенко.

СПРАВКА

Ростуризм в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» уже разработал и одобрил 31 Национальный туристический маршрут. В их числе путешествия по Алтаю, Оренбургу, Архангельску, Сахалину, Карелии, Кузбассу, Самарской области и другие. До конца 2023 года планируется создать 150 Национальных туристических маршрутов.