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Предпочтение отдано фильмам с самыми яркими сюжетами

Ольга Кузьмина  
Общество
Предпочтение отдано фильмам с самыми яркими сюжетами
Елена Яковлева в образе учительницы математики Агаты Денисовны Марфиной и Александр Балуев в роли Игоря Холодова образовали прекрасный дуэт, которому под силу раскрыть любое преступление / Кадр из сериала «Дама с собачкой» / 2021 год

К сезону 2022–23 телеканалы готовятся заранее. Первым поделился с нами знаковыми премьерами ближайшего будущего телеканал «Россия». Это не все новости, но — главные!

Мы расскажем о знаковых проектах канала, о его, с позволения сказать, ставках.

Можно сказать, что новый сезон телеканал «Россия» уже стартовал: наконец-то показали долгожданный сериал «Елизавета» Дмитрия Иосифова — проект, очень давно анонсируемый и по неизвестным причинам выпадавший из эфира. За «Елизавету», честно говоря, не раз становилось обидно: молодая звезда Юлия Хлынина в главной роли там очень хороша, а уж иных звезд, тех, что со стажем, там и вовсе и не счесть: Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков...

Правда, справедливости ради заметим, что в картине много молодых, еще не распиаренных артистов, что особенно приятно. Почему киновоплощению истории юной дочери Петра так не повезло в начале пути к зрителю — загадка. Надеемся, это была прививка от неудач и сериал ждет успех. А главным козырем «России» станет, конечно, сериал «Шаляпин». Это и есть главная премьера сезона.

История таланта, славы, характера, судьба русского гения, впервые выведенная на телеэкран так масштабно! В главной роли в картине снялся Александр Горбатов, вы увидите также Юлию Снигирь, Марию Смольникову, Яна Цапника, Александра Яценко, Федора Добронравова, Ирину Пегову и многих других артистов. Думается, с учетом интереса зрителей к историческим и биографическим фильмам картина про Шаляпина на успех обречена.

Ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуар» (Candice Renoir) «Васнецова» понравится поклонникам Анны Михалковой, ведь она снялась там в главной роли. Майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова возвращается на службу после десяти лет перерыва. Ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Коллеги и начальство не могут жить без козней, дети у Вероники небеспроблемны, в личной жизни все идет прахом. Но такую женщину сломить крайне трудно, и вы в этом убедитесь.

А помните ли вы Анну Спасскую, следователя УГРО, которую сыграла Карина Андоленко? Если помните, значит, она вам нравилась. Если нравилась, значит, вы будете счастливы узнать, что в новом сезоне вас ждет продолжение этого многосерийного детектива — «Спасская-2» от режиссера Давида Ткебучавы.

Найдет своих поклонников и сериал «Чайки» Антона Сиверса. Это история о женской волейбольной команде, а «Чайка» — ее название.

У каждой из девчонок, что играют в «Чайке», есть своя история, свой, но сильный характер, и каждая из них готова биться за свое счастье. А их тренер намерен во что бы то ни стало вывести команду в чемпионы страны. И на пути к победе его тоже поджидает немало трудностей. В ролях: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин и многие-многие другие.

Волшебная Елена Яковлева в образе учительницы математики Агаты Денисовны Марфиной в «Даме с собачкой» поразит зрителей своей способностью расследовать самые загадочные преступления. У нее будет прекрасная компания: Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник и Александр Дзюба.

Появится на экране и сериал «Медиум-2», в котором способность находить ответы на вопросы в снах и видениях продемонстрирует Мария Порошина, она же Анна Островская — незаменимый сотрудник Следственного комитета и его опергруппы. Островской-Порошиной с призраками отношения непростые: ну ладно — подсказки, они еще и вселяться в нее могут и руководить ее поступками! В общем, будет как минимум любопытно — гарантируем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марьяна Ушакова, продюсер сериала «Шаляпин»:

— Федор Шаляпин — уникальный самородок земли Русской, великий русский оперный певец, о котором, к сожалению, известно не так много. Мы решили исправить это. Сериал охватывает временной отрезок примерно в 20 лет, от его нищей юности до отъезда за границу после революции.

Российские зрители всегда любили исторические сериалы, особенно о ярких личностях. Это, кстати, сейчас и мировой тренд. И наш телеканал делает ставку на масштабный исторический проект!

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