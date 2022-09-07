Скаут променял чилийские горы на российские леса

Чилиец Дарио Орельяна участвует в слете скаутов в городе Сантьяго. Сейчас он переехал в Москву / Фото: Из личного архива Дарио Орельяна

Столичная организация российских юных разведчиков — скаутов — пополнилась новым другом и коллегой. Им стал чилиец Дарио Орельяна. 7 сентября корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что привело латиноамериканца в столицу.

Чилийский скаут Дарио Орельяна уже 14 месяцев живет в Москве. До этого он несколько раз приезжал в Россию. Но интерес к нашей стране и людям оказался сильнее, и Дарио решил больше не уезжать из Златоглавой.

— Сначала я посещал Москву в качестве туриста, но потом решил получить в столице высшее образование, — рассказывает чилийский путешественник. — У себя на родине я состоял в скаутском движении. В Москве мне не хватало походов и ночных посиделок у костра в компании единомышленников. Но судьба сделала мне подарок — в парке «Музеон» я встретил настоящих русских скаутов!

Орельяна быстро влился в их ряды и даже успел сходить с ними в несколько походов.

— Они у нас с вами очень различаются. В чилийском скаутстве нет религиозной составляющей, а походы происходят всего дважды в год: зимой короткий трехдневный, а летом подразделение на неделю уходит в Анды, — говорит он.

Со слов Дарио, каждую субботу чилийские скауты собираются на главной площади в Сантьяго, где для них проходят мастер-классы по основным навыкам выживания в природе. Юные путешественники учатся разводить костры и правильно вязать узлы.

А вот столичные скауты занимаются духовно-патриотическим воспитанием детей. Во время походов они не только учатся разводить и правильно тушить костры, готовить еду, преодолевать естественные трудности, но и зачастую посещают монастыри и церкви, что превращается в своего рода паломничество.

Больше всего Дарио поразили вылазки и ночевка на открытом воздухе в России.

— У меня на родине специфический рельеф, — рассказывает Дарио. — Поэтому я был лишен удовольствия лесных походов, которое восполнил в России. А вот горы, на мой взгляд, у нас лучше!

Сейчас Орельяна обучает москвичей испанскому языку и планирует остаться тут жить.

ИСТОРИЯ

Скаутинг в России зародился в дореволюционное время. Его основателем в 1909 году стал полковник Олег Пантюхов. В советские годы скаутские движения были под запретом и действовали из-под полы, но долго не продержались.

Им на смену пришло пионерское движение, прототипом которого как раз выступил скаутинг. Экспаты, покинувшие СССР, создали за рубежом Национальную организацию русских скаутов (НОРС), которая имела представительство практически в любой точке земного шара. В дальнейшем опыт эмигрантов послужил плацдармом для возрождения движения в России. С наступлением 1990 года скаутинг вновь приобрел легальный статус и продолжает развиваться во всех уголках нашей необъятной родины.