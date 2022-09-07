История альпинистов стала основой сценария

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичный режиссер Никита Суханов завершил съемки короткометражного фильма «Как пройти на Эверест», который одержал победу в Красноярском питчинге проектов. На киноленту выделили 500 тысяч рублей.

— Изначально съемки фильма о человеке, который мечтал и готовился попасть на Эверест, планировались в Бурятии, на вашей родине. Почему вы в итоге снимали в Красноярском крае?

— Я узнал, что в 1996 году одна из команд красноярских альпинистов ходила на Эверест, где успешно проложила новый русский маршрут. Эта история отлично легла в основу сценария фильма. Именно поэтому я решил снимать в Красноярском крае. Там, кстати, сейчас очень развит альпинизм.

— Где проходили основные съемки фильма?

— В селе Частоостровское. Там очень живописно: старенькие деревянные дома с резными ставнями, тайга. Мы взяли эту локацию за основу. В целом наша съемочная группа объехала семь или восемь сел.

— Какие эпизоды стали самыми опасными?

— Мы снимали сцену праздничных гуляний, когда жители села подначивали главного героя, чудака Ермолая, забраться на столб. Тяжелая была съемка. Лезть на столб — опасно для пожилого человека.

— А какая сцена оказалась самой сложной?

— Когда жители узнают, что на их праздник села приезжает телевидение, они начинают суетиться: монтировать сцену, развешивать плакаты... Надо было снять всех жителей села, около 30 человек. Это было довольно непросто.

— Насколько мне известно, вы долго не могли снять кадр, в котором должен был кукарекать петух...

— Да, кадр длится всего две секунды. Мы одолжили петуха у одного из местных жителей. 20 минут птица не издавала ни звука. Мы даже включали крик петуха и звуки кудахтанья, но он на них не реагировал, только раскрывал клюв. Думаю, звук будем вставлять отдельно.

— Когда ожидать премьеры?

— Планируем презентовать фильм летом 2023 года.

ДОСЬЕ

Режиссер Никита Суханов родился 30 июня 1996 года в городе Улан-Удэ. Он обучался по специальности «Стратегический менеджмент» в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого. В 2021 году снял свой первый фильм «План Капкан». Работает над тревел-шоу «По регионам!» — это проект о пяти регионах с самым низким уровнем жизни.