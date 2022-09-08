По главной площади с оркестром

Фото: Сумин Александр / Вечерняя Москва

С 26 августа по 4 сентября на Красной площади прошел уже ставший легендарным ежегодный Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Этот сезон — пятнадцатый, юбилейный, когда по традиции хочется вспомнить прошлое.

Начало фестивалю было положено в 2007 году, тогда в гости приехали участники «лишь» из 9 стран, зато какие! Глаз было не отвести от 350 бравых парней в сводном оркестре волынщиков.

По мере того как фестиваль, который проводится в соответствии с поручением президента РФ под патронатом Общественного совета во главе с первым зампредом Государственной думы, обретал вес и масштабность, состав участников неуклонно расширялся.

В 2009 году в церемонии открытия приняла участие французская звезда Мирей Матье. Тогда главной темой праздника стал 300-летний юбилей победы русских войск над шведской армией под Полтавой. В 2010-м «Спасская башня» уже вошла в состав Международной ассоциации организаторов военно-музыкальных фестивалей, что крайне почетно.

В 2011-м все внимание было приковано к Королевскому оркестру гвардии и церемониальному взводу Его Величества короля Норвегии: закрытие фестиваля официально стало последним днем военной службы солдат-музыкантов. Чтобы они смогли выступить в Москве, ее срок продлили на месяц. На трибунах было море маленьких флагов страны — родители ста ребят приехали поддержать своих.

В 2012 году основной темой фестиваля стало 200-летие Отечественной войны 1812 года: реминисценции из «Войны и мира» пронизывали не только музыкальную, но и сюжетную часть представления, что придавало ему большую театральность. На Красной площади собрались в том числе оркестры из стран — участниц наполеоновских войн.

Оркестр военно-воздушных сил Южной Кореи в 2013 году потряс зрителей исполнением хита Gangnam Style. В постановке военным помогал лично автор и исполнитель композиции PSY. Дуэт оркестра «Банда Монументаль» и танцевального ансамбля из Мексики стал одним из самых запоминающихся в 2014 году: больше 100 исполнителей, традиционные костюмы мариачи и большие сомбреро. В 2015-м наиболее эффектным стало выступление оркестра и роты почетного караула Народно-освободительной армии КНР. Виртуозное владение оружием и строевая подготовка сорвали овации публики.

По сути, в каждом году была своя изюминка, посвящение памятным датам российской и мировой военной истории. В 2020-м, пандемийном впервые были только российские участники, не было зрителей на трибунах, но фестиваль состоялся и прошел в онлайн-формате. Президентский оркестр, Центральный военный оркестр Минобороны, Показательный оркестр МЧС, Центральный пограничный ансамбль и другие, как всегда, были на высоте. А уже в 2021 году всех ждало нечто неожиданное — Тилль Линдеманн, фронтмен рок-группы «Раммштайн», спел по-русски песню «Любимый город» в сопровождении военного оркестра...

Органичное сочетание военной, классической, народной, эстрадной музыки, парадные дефиле оркестрантов, танцевальные шоу, выступления с оружием, пиротехнические эффекты — все это делает фестиваль одним из самых ярких зрелищ года. В 2022 году для зрителей подготовили десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств. Участниками стали коллективы из России, Армении, Беларуси, Египта, Индии и других стран. В юбилейном фестивале приняли участие более тысячи российских военных музыкантов. Впервые на брусчатку Красной площади вышли коллективы всех силовых ведомств РФ. По своему масштабу, зрелищности фестиваль не имеет аналогов. Ежегодно мероприятия проекта посещают более полумиллиона человек.

Фото: Клейн Анна / Вечерняя Москва

ЦИФРА

160 коллективов из 54 стран принимали участие в «Спасской башне», это крупнейший международный культурный проект России, вошедший в тройку самых известных военномузыкальных фестивалей мира.

ЦИТАТА

Сергей Хлебников, художественный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»:

— Фестиваль — украшение города: он постоянно меняется, появляются новые спецпроекты и программы, ширится круг друзей. «Спасская башня» возродила одну из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках. Такие программы делают город теплее и уютнее, наполняют улицы историей. Сколько радости эти концерты и шествия приносят людям всех возрастов! Апогеем являются представления «Спасской башни» в сердце страны, на Красной площади. Праздник получается неповторимым благодаря интеграции усилий дирекции фестиваля и правительства Москвы. Мы очень благодарны мэру Москвы Сергею Собянину за ежегодную поддержку.

КОННОЕ ШОУ

Конные выступления — неотъемлемая часть «Спасской башни». 2019 год стал знаменательным для конного манежа фестиваля — ему исполнилось 10 лет. За это время здесь прошло более 200 представлений, которые посетили свыше 150 тысяч зрителей. Десять лет команда всадников Кремлевской школы верховой езды демонстрирует великолепную, самобытную шоу-программу. В разные годы на манеже выступали известные всадники из Франции (Конное шоу из Лоренцо), Испании (Королевская андалузская школа верховой езды; Конная ассоциация Кордовы), Чили (Конная команда Пальмасде-Пеньяфлор). Украшением программы являются показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России и Детской группы конного церемониала КШВЕ.