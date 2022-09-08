Гостей праздника ждут спектакли и концерты

Москвичка Галина Куренинова на одной из площадок фестиваля «Цветочный джем», который можно будет посетить и в дни празднования юбилея столицы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Праздновать свое 875-летие столица будет два дня — 10 и 11 сентября. Москвичей ждут бесплатные спектакли под открытым небом, концерты и новые экскурсионные маршруты.

По традиции праздник соберет гостей на главных улицах и в парках города. Все секреты организаторы пока не раскрывают, но часть программы уже известна.

На спектакль без билета

В субботу, 10 сентября, в саду «Эрмитаж» москвичей вновь ждет самый масштабный российский театральный фестиваль под открытым небом «Театральный марш». Известные театральные коллективы Москвы представят самые яркие постановки прошлого сезона, которые в этот день можно посмотреть бесплатно.

— За годы проведения «Театральный марш», который пройдет в Москве уже в девятый раз, посетили более 200 тысяч зрителей, — сообщили организаторы. — Фестиваль включен в официальную программу празднования Дня города — 2022.

Фестивальные мероприятия будут проходить с 12:00 до 23:00. Начнется театральный праздник с детской программы. В 12:00 драматический театр «А-Я» представит музыкальный спектакль «Вредные советы», созданный по мотивам серии одноименных книг Григория Остера. Еще одно представление для детей — от коллектива театра Терезы Дуровой «Город Я» (начало в 13:20). На Большой сцене фестиваля артисты исполнят песни из популярных спектаклей «Летучий корабль», «Бу-ра-ти-но!», «Аленький цветочек» и других.

В 14:40 «Школа современной пьесы» представит театрально-музыкальную композицию, включающую песни, стихи, отрывки из спектаклей и номера оригинального жанра. А солисты Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко исполнят опереточные произведения Оффенбаха, Легара, Кальмана и других композиторов. Начало в 15:50.

Две концертных программы подготовят молодые артисты — студенты Мастерской Брусникина Школы-студии МХАТ и молодые актеры Театра имени А. С. Пушкина.

«Балет Москва» представит постановку «Лето, весна и зима священная». А «Школа драматического искусства» выступит с премьерой — комедией по Мольеру «Ученые женщины». Проект театра «Новая Опера» «Белое: материал» познакомит зрителей с музыкой эпохи Возрождения. Завершит фестиваль выступающий его организатором Московский театр на Таганке. Артисты исполнят в 22:10 концертную версию мюзикла «Онегин» в постановке популярного режиссера Алексея Франдетти. Подробную афишу фестиваля можно посмотреть на сайте театра на Таганке.

Артисты Московского театра Олега Табакова выступают на одной из сцен фестиваля «Театральный марш — 2020» со спектаклем «Весь мир — театр» / Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Погулять среди садов

Праздничные выходные — 10 и 11 сентября — станут последними днями работы площадок фестиваля «Цветочный джем». На центральных улицах и площадях воссозданы лучшие работы ландшафтных дизайнеров, участников фестивалей прошлых лет. Висячие и водные сады, тропические острова стали украшением города и отличным фоном для фото. Так, на Манежной площади посетителей ждет «Город цветов» с цветочными домами и арками. А перед главным входом ВДНХ можно увидеть «Русский лес» — уголок дальневосточной природы с соснами, елями, кустами голубики и амурского бархата.

В честь Дня города во всех округах столицы пройдут мастер-классы, анимационные программы, кулинарные шоу и другие события.

А на Тверской улице 10 и 11 сентября в рамках фестиваля «Москва: в движении» будет организовано четыре площадки, на которых установят арт-объекты. Здесь гостей праздника будут ждать сценические постановки, развлекательные и образовательные мероприятия, мастерклассы и выставки. Полную программу Дня города и адреса фестивальных площадок смотрите на сайте проекта «Московские сезоны» (moscowseasons.com).

ИТОГИ

В голосовании на портале «Активный гражданин», посвященном празднованию Дня города — 2022, приняли участие более 152 тысяч москвичей. Сначала жители столицы ответили на вопрос, какую программу они хотели бы видеть на главных площадках города. Больше всего голосов — 49,23 процента — было отдано по итогам опроса варианту «различные мероприятия в парках культуры и отдыха». Почти треть участников опроса — 30,69 процента — проголосовали за специальные мероприятия для детей. А 11,86 процента проголосовавших считают, что необходимы мероприятия благотворительной направленности.

Также горожане ответили, какие мероприятия следует провести на окружных площадках празднования Дня города. Здесь победил вариант «концерты современной музыки», который выбрали 34,87 процента активистов. Чуть меньшее число участников — 29,87 процента — отдали предпочтение театрализованным представлениям. А 19,95 процента пришли бы на концерт классической музыки.

ЭКСКУРСИИ

По традиции столичный Департамент культурного наследия подготовил ко Дню города новую экскурсию, которая пополнит коллекцию маршрутов интернет-проекта «Прогулки со Львом-хранителем». Совершить прогулку, знакомящую с знаковыми объектами культурного наследия, москвичам и гостям столицы поможет чат-бот @levhranitel_bot, который доступен в канале «Телеграм». Причем сделать это можно бесплатно с помощью любого гаджета.

Появятся новые маршруты, посвященные культурному наследию разных эпох, и на портале бесплатных экскурсий «Узнай Москву». Так, любители совмещать прогулки по городу с получением новых знаний о его истории могут выбрать экскурсии из цикла «Эпохи Московского наследия»: «Москва дворцовая», «Москва советская» или «Москва эклектично-модерновая». Еще один новый прогулочный маршрут посвящен «Москве усадебной». Отправляясь по нему, стоит учесть, что эта прогулка рассчитана на весь день, так как исторически ценные усадьбы сохранились во всех округах города.

— Приглашаем жителей и гостей столицы посвятить свой выходной осмотру памятников архитектуры. Посетив эту экскурсию, можно увидеть Музей-усадьбу «Кусково», усадьбу «Люблино», усадьбу «Воронцово» и другие достопримечательности, — пояснили в Мосгорнаследии.